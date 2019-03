29. März 2019, 18:56 Uhr Sieben auf einen Streich Hochgejodelt

Beim Empfang der neuen Münchner Ehrenbürger setzt Hubert Burda einen überraschenden Akzent - trotz Michaela May, Rachel Salamander und Jutta Speidel bleibt die Frauenquote mickrig

Von Thomas Becker

Dass Hubert Burda nicht nur über einen klugen Kopf, sondern auch einen feinen Humor verfügt, ist nichts Neues. Aber dass der gebürtige Heidelberger mit Gattin Maria Bairisch lernt, um gemeinsam jodeln zu können, das war dann doch eine Neuigkeit, die dem ein oder anderen seiner Unternehmen als Eilmeldung taugen sollte, begleitet vom Audio-File mit dem Beweis-Jodler, den der Verlagschef im Festsaal des Alten Rathauses an diesem denkwürdigen Donnerstabend ausstieß. Denkwürdig nicht nur wegen des Burda-Jodlers, sondern auch wegen ein paar Tränen. Und weil Rekorde gebrochen wurden.

Seit 1820 verleiht die Stadt das Ehrenbürgerrecht. Alle Namen sind auf bislang 15 Ehrentafeln im Foyer des Alten Rathauses verewigt, und es sind gar nicht mal so viele, wie Michaela May recherchiert hat: "Ich hab' das mal gegoogelt: 60 in 200 Jahren! Das muss man sich mal vorstellen!" Dass sie nun auch Teil dieses exklusiven Klubs ist, sei "eine wahnsinnige Ehre", sagt die Nachfahrin des ersten Münchner Bürgermeisters Franz Paul von Mittermayr (1818-36): "Eine Umarmung der Stadt. Sie hat dazu beigetragen, dass ich der Mensch geworden bin, der ich jetzt bin. Ich liebe diese Stadt und bin jetzt ein sehr stolzes Münchner Kindl", sagt May.

Sieben auf eine Auszeichnung: Verleger Hubert Burda (ganz rechts) begrüßt Oberbürgermeister Dieter Reiter und seine Ehrenbürger-Mitstreiter Rachel Salamander, Franz Herzog von Bayern, Jutta Speidel, Heinrich Traublinger, Michaela May und Philipp Lahm (von rechts nach links). (Foto: Stephan Rumpf)

Stolz sind natürlich alle Ausgezeichneten, aber am schlimmsten erwischt es ausgerechnet Philipp Lahm, der mehr Titel und Preise gewonnen hat als alle Anwesenden zusammen. Als der 35-Jährige zur Dankesrede ansetzt, drückt irgendetwas - wahrscheinlich die Rührung - gewaltig auf seine Tränendrüse. Mit erstickter Stimme dankt er Manager Roman Grill für die letzten 18 Jahre, "und hoffentlich auch für die nächsten 18". Kurze Pause, Klos im Hals runter, Luft schnappen, und weiter: "Bei dir, liebe Claudia", sagt er Richtung Ehefrau, "bei dir werde ich das nicht sagen - ich hoffe, das geht länger." Puh, geschafft. Schnell noch an die OB-Brust und zurück an den Tisch, Küsschen für die Frau. Zuvor hatte er routiniert wie immer alle Fragen zur Kickerei abmoderiert: "Der FC Bayern wird immer Teil meines Lebens sein. Inwieweit in Zukunft eine Zusammenarbeit stattfindet, wird man sehen." So kennen wir ihn: erst mal Ball sichern, Anspielmöglichkeiten checken. So wie das nun auch Sohn Julian macht, beim Nachwuchs der FT Gern, Lahms Heimatklub. "Mit ihm erlebe ich praktisch meine Kindheit wieder", erzählt der Weltmeister und strahlt dabei rekordverdächtig.

Ach ja, die Rekorde: Erstmals in der Geschichte der Stadt werden sieben "herausragende Persönlichkeiten" auf einmal als Ehrenbürger ausgezeichnet, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter berichtet. Dass zu den bisher erst drei Frauen drei weitere hinzukommen, sei "zwar ein überfälliger, aber zumindest weiterer Schritt in die richtige Richtung", so Reiter. Neben Michaela May, die Rainer Maria Schießler einen "ins Leben verliebten Menschen" nennt, werden die Schauspielkollegin und Initiatorin der Obdachlosenhilfe "Horizont" Jutta Speidel und "Literaturhandlung"-Gründerin Rachel Salamander geehrt.

Letztere empfindet das als "außerordentliches Privileg", kein Wunder angesichts ihrer Lebensgeschichte: geboren in einem Camp für Holocaust-Überlebende in Deggendorf, jahrelang heimatlose Ausländerin, endlich deutsche Staatsbürgerin und nun Ehrenbürgerin. Mit Blick auf den 23. Mai, den 70. Jahrestag des Grundgesetzes, sagt sie: "Ehrungen sind ein Glück, aber das Grundgesetz ist eine Garantie."

Fehlen noch zwei Männer: Der eine ist Heinrich Traublinger, Konditormeister, Ex-Stadtrat und einst Präsident der Handwerkskammer, der andere Franz Herzog von Bayern, der oberste Wittelsbacher, der sagt: "Die Stadt hat's nicht immer ganz einfach gehabt mit meiner Familie. Aber das hat sich geändert." Das sieht auch Hubert Burda so: "Als ich mit 19 nach München kam, habe ich genau verfolgt, wie ihr Wittelsbacher die Stadt schön gemacht habt. Da ist noch viel Residenzstadt drin. Ohne München wäre der Verlag nicht zu dem geworden, was er ist", sagt er. Und dann verrät er noch seinen einstigen Traum: eine Münchnerin heiraten und mit ihr gemeinsam jodeln.