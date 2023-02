Von Franziska Ruf

DER TAG IN MÜNCHEN

Fast 5000 Polizisten zur Sicherheitskonferenz im Einsatz - so viele wie noch nie Zu mehreren konkurrierenden Demonstrationen werden mehr als 10 000 Teilnehmer erwartet. Absperrungen und scharfe Kontrollen gibt es rund ums Tagungshotel.

Große Pläne treffen auf skeptische Anwohner Architekten und Stadtverwaltung versuchen vergeblich, die Zuhörer bei einer Infoveranstaltung für zwei Hochhäuser an der Paketpost zu begeistern. Fest steht: Der Investor, der im Publikum sitzt, braucht einen langen Atem.

Welt-Aids-Konferenz findet erstmals in München statt Auf dem international bedeutendsten Treffen von Fachwelt und Community soll es um HIV-Infektionen vor allem in Russland, Polen und der Ukraine gehen. Für den Tagungsort München waren mehrere Gründe entscheidend.

"Ein wichtiges Haus, eine wichtige Bühne für München" Kabarettisten und Künstlerinnen sorgen sich um die Zukunft der Lach- und Schießgesellschaft, die vor dem finanziellen Aus steht. Was dort wohl als nächstes hineinkommt? Ein Paketshop, eine Trinkhalle oder ein Immobilienbüro?

Münchner S-Bahn so unpünktlich wie nie Jede zehnte S-Bahn kam im vergangenen Jahr mindestens sechs Minuten zu spät. Da sind Zugausfälle nicht einmal eingerechnet. Nun gibt es auch eine Statistik für die einzelnen Linien - manche schnitten besonders schlecht ab.

Da scheiden sich die Geister Eine Buchautorin steht vor Gericht, weil sie in einem Buch schreibt, dass es in der Villa Max am Starnberger See Seancen und spiritistische Sitzungen gab. Es ist nicht die erste Klage der Miteigentümerin der Immobilie.

Mordfall Kramberger: Der Täter hinterließ Spuren Das Opfer starb nach einem gezieltem Messerstich und massiver Gewaltanwendung. Die Münchner Polizei nutzt die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" für die Fahndung.

Schwerverletzter an S-Bahn-Station Laim gefunden Der 33-Jährige war stark alkoholisiert und wies Verletzungen an Bein und Gesicht auf. Die Polizei sucht Zeugen.

