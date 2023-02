Erster Tag der Sicherheitskonferenz / Warnstreik am Flughafen

Von Lisa Bögl

DER TAG IN MÜNCHEN

Das ist für das Wochenende geplant 4800 Polizeibeamte, 16 hermetisch abgeriegelte Hotels, mehr als 20 Demonstrationen und Taschenkontrollen auf der Münchner Sicherheitskonferenz: Wegen der weltpolitischen Lage ist das Sicherheitskonzept noch schärfer geworden.

München, wie es schießt und lacht Am Anfang war das kritische Wort, zu Kabarett-Ensembles wie der "Lach- und Schießgesellschaft" gab es kaum Alternativen. Heute konkurrieren ungezählte Solisten, Comedians und spezialisierte Bühnen. Wo also geht man hin, um sich mit Anspruch zu unterhalten? (SZ Plus)

"Ich würde auch einen russischen Soldaten behandeln" Wolfgang Böcker hat am Klinikum Großhadern in München schon mehrere schwer verwundete ukrainische Kämpfer operiert. Wie es den Opfern geht, warum er als Chirurg nicht zu emotional werden darf - und die Medizin unpolitisch bleiben muss.

Ein Warnstreik, wie es ihn am Flughafen noch nicht gegeben hat Erstmals in seiner Geschichte stellt der Münchner Airport den Betrieb ein, 700 Maschinen bleiben am Boden. Trotz Ankündigung der Gewerkschaft Verdi stranden Passagiere - die zeigen mal mehr, mal weniger Verständnis.

Söders S-Bahn-Programm kommt mit Verspätung Der Ministerpräsident erhielt bereits 2020 ein umfassendes Konzept, was sich ohne zweite Stammstrecke alles verbessern ließe. Vieles davon wird erst jetzt verwirklicht, obwohl die Regierung lange gewarnt war. Das zeigen interne Vermerke, in denen es auch um OB Reiter geht. (SZ Plus)

Schlag gegen Kinderpornografie Bei der Durchsuchung von 19 Wohnungen stellt die Münchner Polizei zahlreiche Handys und Computer sicher. 21 Männer werden angezeigt, fünf von ihnen sind noch nicht volljährig.

München steht vor Bürgerentscheid Die Übernahme der Forderungen des Bürgerbegehrens ist rechtlich gescheitert. Nun wird es wohl zu einem stadtweiten Wahlgang kommen.

Pakt der freien Städte München und Kiew pflegen seit vielen Jahren eine Partnerschaft. Bei der Siko können sich die Rathauschefs Dieter Reiter und Vitali Klitschko endlich wieder persönlich treffen. Manche Sorgen in München relativieren sich da ganz schnell.

Gauck: "Auf die hören, die kämpfen wollen" Vor Beginn der Sicherheitskonferenz wirbt der Bundespräsident a. D. in München leidenschaftlich für militärische Unterstützung für die Ukraine und kritisiert jede Form von Putin-Verständnis (SZ Plus).

Schüsse aus dem fahrenden Auto Ein 24-Jähriger hantiert auf dem Beifahrersitz mit einer Schreckschusspistole, in Haft sitzt nun aber sein Kumpel am Steuer. Denn die Polizei durchsucht auch dessen Wohnung - und wird fündig.

