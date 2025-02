Von Martin Bernstein

Ein Unterstützer der israelfeindlichen BDS-Bewegung hat am Dienstag im Münchner Eine-Welt-Haus den industriellen Massenmord der Nazis an den europäischen Juden relativiert. Deutschland begehe in Nahost zum dritten Mal Völkermord („Genocide“), behauptete Ronnie Barkan bei einer Pressekonferenz des Bündnisses gegen die Sicherheitskonferenz: „Namibia, Auschwitz, Gaza“. Die Relativierung der Shoah blieb unwidersprochen. Barkan, in Großbritannien lebender Israeli, wird am Samstag bei der Auftaktkundgebung auf dem Münchner Karlsplatz sprechen.