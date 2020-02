Die Polizei hat die Absperrgitter aufgebaut und Basko schnüffelt für die Kameras: Die Siko ist in München ein gewohntes Thema, die Variationen liegen im Detail. Etwas Neues soll aber die Kundgebung am Freitagabend sein.

So genau weiß an diesem Freitagmorgen niemand, was das werden wird neun Stunden später. Die Polizei nicht, die sonst eigentlich ziemlich viel von dem wissen muss, was sich rund um die Sicherheitskonferenz abspielt, weil sie das alles in einem gut hundertseitigen Einsatzbefehl koordiniert. Und die Organisatoren auch nicht, die für ihre Kundgebung am Abend 250 Teilnehmer angemeldet haben, was Beobachter für Tiefstapelei halten.

Defensiv habe man kalkuliert, heißt es - ist ja nicht das Schlechteste für eine Friedensdemo. Alle möglichen linken und autonomen Gruppen haben zu der Kundgebung aufgerufen, aber auch das Bündnis gegen das Polizeiaufgabengesetz, die Klimaschutz-Aktivisten von "Ende Gelände" und die Flüchtlingshelfer der Seebrücke. Organisationen also, die bereits bewiesen haben, dass sie auch in München Tausende auf die Straße bringen können.

Erst einmal ist aber ein Müllauto auf der Straße - auf der Zufahrt zum seit 6 Uhr hermetisch abgeriegelten Promenadeplatz. Der Fahrer des Fürstenfeldbrucker Entsorgungsfahrzeugs hat bestimmt nichts Schlimmes im Sinn, im Gegenteil. Müll abholen will er halt. Weil er aber keinen Passierschein hat, gestaltet sich das schwierig. Wie sollen die Polizistinnen und Polizisten an der Zufahrtsschleuse in der Pacellistraße kontrollieren, ob alles in Ordnung ist? Durchsuchen? Es dauert. Schließlich steigen zwei Beamte zu, das Müllauto darf durch.

Immer wieder was Neues, auch bei der 56. Sicherheitskonferenz. Selbst wenn vieles auf den ersten Blick so aussieht wie immer. Am Morgen haben die 3900 Polizisten aus acht Bundesländern die Schleusen zur Sicherheitszone rund um das Tagungshotel dicht gemacht. Drei Stunden später haben sie noch einmal für die Kameras der Weltpresse ein Absperrgitter auf- und wieder zugeklappt, während ein Sprengstoffhund für die Kameras an einem Zivilfahrzeug der Polizei herumschnüffeln durfte. Das gibt meistens sehr nette Bilder und vertreibt die Wartezeit bis zum Eintreffen der ersten Konvois der Konferenzteilnehmer.

Diesmal darf sogar ein Übungskonvoi der Polizei zwei Runden vor dem Bayerischen Hof drehen. Erst am Samstag wird es für diese Beamten auf den Motorrädern und in den Streifenwagen ernst, andere Konvois haben bis zum Freitagmorgen schon insgesamt 38 Lotsenfahrten absolviert, mehr als 300 werden es bis zum Sonntag sein. Auch der Hund ist jedes Jahr dabei, er heißt aber immer anders. Heuer darf Basko vor den Kameras schnüffeln, dreieinhalb Jahre alt, 2019 war es Alfi, im Jahr davor Gomez.

Die Sicherheitskonferenz in München, ein gewohntes Thema mit Variationen, die mehr im Detail liegen. Die bunten Siegel beispielsweise, die auf den Kanaldeckeln und Gullys rund um den Bayerischen Hof pappen und die durch ihre jedes Jahr anderen Farben signalisieren: überprüft und bombensicher - ebenso wie die von Basko, Alfi und Gomez gecheckten Autos und die Zimmer im Hotel, in denen nicht nur genächtigt, sondern in rund 800 Gesprächsrunden mal der Weltfrieden, mal der Waffenexport befördert wird. Manchmal kommt Angela Merkel (diesmal nicht), manchmal kommt Emmanuel Macron (diesmal schon, wenn ihm nicht wieder zu Hause Gelbwesten dazwischen kommen). Außenminister Sergej Lawrow aus Russland kommt praktisch immer, Donald Trump hingegen nie.

Detailansicht öffnen 3900 Polizisten aus acht Bundesländern haben die Schleusen zur Sicherheitszone rund um das Tagungshotel dicht gemacht. (Foto: Katharina Federl)

Aber die Details, die kleinen und die großen, die wichtigen und die unwichtigen, sie machen den Unterschied. Einen neuen Verantwortlichen bei der Polizei gibt es, Norbert Radmacher, zweiter Mann an der Spitze des Präsidiums. Sein Vorgänger Werner Feiler ist nach der 55. Sicherheitskonferenz in den Ruhestand gegangen. Der Oberfranke mit dem gemütlichen Schnauzbart war fast so sehr das Gesicht der Sicherheitskonferenz wie deren Leiter Wolfgang Ischinger. Feiler sagte von sich, in den Siko-Tagen "Dirigent" eines Orchesters zu sein. Sein Nachfolger Radmacher hat die übliche Pressekonferenz im Präsidium zwei Tage vor Konferenzbeginn abgeschafft und durch eine Art Stuhlkreis ersetzt. Wie gesagt: Die Unterschiede liegen in Nuancen.

Wäre da nicht dieser Freitagabend. Diese Kundgebung, von der niemand weiß, wie groß sie werden wird und ob sie die gewohnte "Antisiko"-Demonstration am Samstag einmal ersetzen wird. Die Organisatoren beider Protestmärsche versichern, dass sie den jeweils anderen nicht als Konkurrenten sehen. Aber das sagen auch Armin Laschet und Jens Spahn drüben im Bayerischen Hof.

In Wirklichkeit ist es wohl so, dass das, was jedes Jahr am Samstagmittag stattfindet, von manchen Kritikern der Sicherheitskonferenz und der dort tagenden Politiker, Militärs und Rüstungsvertreter als eher ritualhaft und aus der Zeit gefallen betrachtet wird. Etwas Neues soll die Kundgebung am Freitagabend sein. Deswegen ärgert es die Organisatoren auch, dass sie dieselben Auflagen für ihre Demo bekommen haben wie die Kollegen am Samstag: Seitentransparente nicht größer als drei Meter und nicht zusammengeknüpft, sondern drei Meter auseinander. Dagegen wehren sie sich vor Gericht. "Kein gutes Zeichen", unkt ein Beamter. Man hat sich an die "überwiegend aus dem bürgerlichen Lager" kommenden Siko-Gegner vom Samstag gewöhnt. Und jetzt kommt da etwas Neues, Unbekanntes.

Ob es neue Teilnehmerprognosen für die Demo am Abend gibt, will ein Journalist am Freitagmorgen von Polizeisprecher Marcus Da Gloria Martins wissen. Kurze Nachfrage. "250." Also unverändert? Schulterzucken. "Schauen wir mal."