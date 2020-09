Von Ekaterina Kel

Sollten die Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 wieder zu mehr schweren Krankheitsverläufen führen, signalisiert die München Klinik Einsatzbereitschaft. "Normalerweise würde sich München um diese Zeit auf die Wiesn einstellen", heißt es in einer Mitteilung, "stattdessen werden sich Stadt und München Klinik auf eine möglicherweise erneut steigende Zahl an Covid-19-Patienten vorbereiten". Aufgrund der gesammelten Erfahrungen und etablierter Schutzkonzepte blicke man aber "optimistisch auf den Herbst".

Das bewährte Sicherheitskonzept im Umgang mit dem Coronavirus werde erweitert, heißt es. Alle stationären Patienten würden bei der Aufnahme routinemäßig auf das Virus getestet. Solange man auf das Ergebnis wartet, bleibe der Patient in einem isolierten Abklärungsbereich. Mitarbeiter im Covid-Bereich und auch Mitarbeiter, die mit Risikopatienten arbeiteten, würden regelmäßig getestet. Mitarbeiter, die aus Risikogebieten zurückkommen, dürften erst wieder arbeiten, wenn sie ein negatives Testergebnisses sowie ein ärztliches Gesundheitszeugnis vorlegten. Außerdem werde am fünften Tag nach Einreise ein weiteres Mal getestet, "um in Anbetracht der Inkubationszeit maximale Sicherheit zu erlangen". In den vergangenen fünf Ferienwochen sollen mehr als 1000 Testungen von Reiserückkehrern an der München Klinik gemacht worden sein.

Ein anderer Bestandteil des Sicherheitskonzepts ist die strikte Trennung der Covid-19-Patienten von den nicht mit dem Virus Infizierten. Damit sollen die Versorgung von Notfällen, schwerkranken Menschen, Operationen und Geburten "uneingeschränkt parallel zur Covid-Versorgung" möglich sein. Bereits beim Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion würde der Patient isoliert.

Seit mehreren Wochen blieben die Covid-19-Patientenzahlen "konstant niedrig im einstelligen Bereich", heißt es. Deshalb würden alle Fälle gebündelt am Klinikum Schwabing behandelt. Die Betreiber der München Klinik betonen, dass die Notfallversorgung an den Standorten in Bogenhausen, Schwabing, Harlaching und Neuperlach vollumfänglich zur Verfügung stehe. Kein Patient sollte aus Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus auf medizinische Hilfe in einem Krankenhaus verzichten."