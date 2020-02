Einer von tausend Passagieren am Münchner Flughafen hat verbotene Utensilien im Gepäck. Das geht aus dem Jahresbericht des Luftamts Südbayern für 2019 hervor. Rund 43 800 nicht erlaubte Gegenstände haben die Mitarbeiter der Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München (SGM) - einer hundertprozentigen Tochter des Freistaats - bei den Kontrollen gefunden. Darunter waren Schusswaffen, Munition, Messer, brennbare Flüssigkeiten und Waffenattrappen. In einem Fall rief die verbotene Mitnahme von Nachbildungen von Sturmgewehren und Maschinenpistolen im Reisegepäck die Polizei auf den Plan, in einem anderen eine in einem Buch versteckte Pistole. "Die Zahlen belegen, wie wichtig die sorgfältige Arbeit des Kontrollpersonals der SGM am Flughafen München für die Sicherheit der Reisenden ist", betont Oberbayerns Regierungspräsidentin Maria Els. Das Luftamt Südbayern wolle auch künftig weiterhin höchste Qualitätsstandards gewährleisten. Els: "Dafür setzen wir auf laufende Fortbildung und Schulung des Sicherheitspersonals."