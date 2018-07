24. Juli 2018, 18:51 Uhr Sichergestellt Paketzusteller fährt mit Schrottauto zur Polizei

An die falsche Adresse geraten ist ein junger Paketausfahrer. Er lieferte am Montag ein Paket in ein Dienstgebäude der Polizei an der Bad-Schachener-Straße in Ramersdorf und ließ dort seinen Kleintransporter unversperrt mit dem Schlüssel im Zündschloss stehen. Ein Polizist, dem dies auffiel, nahm den Schlüssel mit. Als der Zusteller auf der Suche nach diesem noch einmal auf die Dienststelle zurück kam, wurde sein Fahrzeug umfassend kontrolliert. Dabei wurden etliche Mängel festgestellt, unter anderem eine gesplitterte Frontscheibe sowie scharfkantige Unfallschäden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, den Fahrer und den Fuhrparkleiter seiner Firma erwarten Bußgeldverfahren sowie Punkte in Flensburg.