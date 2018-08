26. August 2018, 18:36 Uhr Sichergestellt Mit Pistole am Hauptbahnhof unterwegs

Ein Mann mit einer Pistole, die sich allerdings als Softairwaffe herausstellte, hat am frühen Sonntagmorgen die Polizei am Hauptbahnhof beschäftigt. Gegen 1.30 Uhr waren laut Bundespolizei mehrere Beamte unterwegs, um an einem Querbahnsteig einen Platzverweis durchzusetzen, als einer der Polizisten einen Mann wahrnahm, der sich etwa 20 Meter hinter der Gruppe aufhielt. Der Mann näherte sich bis auf fünf Meter, als einem der Beamten ein Gegenstand an seiner Hüfte unter dessen Pullover auffiel. Der Beamte der Bundespolizei dachte zunächst, dass es sich um einen Zivil-Polizisten handeln könnte und sprach den Mann an, der allerdings nur gebrochen Deutsch sprach. Nachdem der 33-jährige Pole, der in Schwabing lebt, mit auf die Bahnhofs-Dienststelle genommen worden war, stellte sich heraus, dass er Holster, Pistole, Handfesseln und ein Pfefferspray bei sich hatte. Er gab laut Bundespolizei an, dass er sich "verteidigen möchte, falls etwas passiert". Die Softair-Waffe, die er unter dem Pulli trug, stellten die Beamten sicher. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.