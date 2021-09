Der bisher größte Brocken zur Umsetzung des Radentscheids ist nun endgültig auf den Weg gebracht. Mit einer Kostenobergrenze von 20 Millionen Euro werden die Radwege zwischen Lenbachplatz, Maximiliansplatz und Platz der Opfer des Nationalsozialismus sowie die Strecke weiter zum Odeonsplatz und an der Ludwigstraße ausgebaut und nach modernen Maßstäben verkehrssicher gestaltet. In der Vollversammlung des Stadtrats stimmten lediglich CSU, Freie Wähler und AfD gegen das Projekt, das zuvor schon den Mobilitätsausschuss passiert hatte. Der Abschnitt gehört sowohl zum Altstadt-Radlring als auch zum Radschnellweg in den Münchner Norden. Wo möglich sollen mit der Neugestaltung der Radwege auch entsiegelte Flächen oder Grünflächen entstehen. Ein kleines Stück der Brienner Straße, zwischen Maximiliansplatz und Ottostraße, wird deswegen für den Autoverkehr gesperrt. Das Mobilitätsreferat erhielt zudem den Auftrag, parallel zu den Bauarbeiten auch den Pkw-Verkehr in der Ludwigstraße deutlich zu reduzieren.