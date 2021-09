Von Veronika Kügle

‹ › Tori Boggs ist mit dem Seil in den Händen unschlagbar. Zumindest ihrem Rope-Skipping-Weltrekord nach zu urteilen, den die Sportlerin seit 2006 hält. Bild: GOP

‹ › Habtmnesh kommt aus der äthiopischen Hauptstadt Addis Adeba nach Deutschland gereist - Fußjonglage ist ihre Spezialität. Bild: GOP

‹ › Seitdem er 15 ist, beatboxed und jongliert Robert Wicke. "Funky Town" ist seine erste Arbeit als Comedian, Musiker und Regisseur für das GOP. Bild: GOP Wird geladen ...

"Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town?". Für die meisten wird es kaum möglich sein, diesen sich wiederholenden Satz in ein und derselben Tonlage zu lesen. Womöglich ereilt jeden von uns gerade das gleiche Schicksal und zwar den Ohrwurm des Discofunk-Klassikers den ganzen Tag über nicht mehr loszuwerden. Zu prägnant die Stimme von Cynthia Johnson, zu eingängig der Text vom Produzenten Steven Greenberg. 1979 wurde der Hit von Lipps, Inc. erstmals veröffentlicht, zu einer Zeit, in der die Disco-Bewegung eigentlich schon am Ausklingen war. Zwar blieb die US-amerikanische Gruppe mit "Funkytown" ein One-Hit-Wonder, jedoch eines das noch heute an wilde Frisuren, Schlaghosen und Diskokugeln denken lässt.

Dem "Funky way of life" will sich auch das GOP-Varieté-Theater verschreiben, das ab Mittwoch, 15. September, mit einer neuen Show in den Herbst startet. "Ob als jazziger Soul-Pop in den USA, als Discosound der Achtziger oder als Hip-Hop- und House-Music" - diesmal möchten die Artisten ihr Können im Takt der Funk-Musik unter Beweis stellen. Dabei den Ton angeben werden Kai Eikermann, der Breakdance und Electric-Boogie tanzt und als erster Deutscher mit dem "United Slapstick Award" ausgezeichnet wurde sowie der Beatbox-Jongleur Robert Wicke. Rope Skipping-Weltrekordhalterin Tori Boggs wird diesmal allein und nicht wie in der Show "Slow" im Trio zu sehen sein. Außerdem mit dabei in Funky Town: Luiza und Dmitri vom Duo Spirit, die Stammgäste aus der Show "Sombra" als diejenigen kennen, die mit Partnerakrobatik an von der Decke hängenden Bändern aufwarten.

Funky Town, Mittwoch, 15. September, bis Sonntag, 7. November, Gop-Varieté-Theater, Maximilianstr. 47, Telefon 210288444, www.variete.de