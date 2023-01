Knallig und bunt ist die magische "Tank-Fee". Sie hilft im Film "Tank Fairy" einem Zehnjährigen, an seine eigenen Träume zu glauben.

Von Bernhard Blöchl

Im Januar haben Zauderer nichts verloren. Unter dem Motto "Tatendrang" sind in der Kurzfilmreihe "Shorts Attack!" sechs bildstarke Miniaturen aus aller Welt zu sehen, die jede Menge Dynamik und noch mehr Motivation versprechen. Da wäre zum Beispiel der zehnjährige Jojo, der vom Tanzen träumt und in einer magischen "Tank-Fee" eine unerwartete Verbündete findet ("Tank Fairy", Taiwan/United States 2021). Oder die Schweizerin Eli, die tagein tagaus vor den Aggressionen der Stadt flüchtet, bis sich ihre Wut entlädt ("Über Wasser").

"Datsun" aus Neuseeland ist ein Jugend-Roadtrip, von der Geschlechts-Rebellion eines Neunjährigen handelt "Tatbiqu/Adjustment" aus Iran. "Platform" aus Deutschland skizziert einen Lieferservice-Aufstand, und "An Evening With Taglioni" aus England bietet skurrile Ballerina-Ekstase. So schwungvoll kann das neue Jahr starten - auf der Leinwand zumindest.

Shorts Attack! Tatendrang, Do., 5. Jan., 20 Uhr, OmU, Werkstattkino, Fraunhoferstraße 9; So., 29. Jan., 21 Uhr, Neues Maxim, Landshuter Allee 33, Infos zum Kurzfilmprogramm unter www.shortsattack.com/tatendrang