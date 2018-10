16. Oktober 2018, 19:43 Uhr Shopping Was Händler heute tun müssen

Wer dem Kunden kein Erlebnis bieten kann, hat keine Daseinsberechtigung, meint der Berater Dominik Haupt

Interview von Pia Ratzesberger

Es gab vor ein paar Jahren viele düstere Vorhersagen von leeren Einkaufsstraßen und von Innenstädten, in denen nur noch Paketboten unterwegs sind. In denen niemand mehr für den Einkauf aus dem Haus geht. Bewahrheitet haben sich diese Prognosen nicht. Im Gegenteil: Wer heute durch die Innenstadt von München schlendert, der sieht Läden, die es bisher nur im Internet gab. Und der sieht Werbung für Onlineshops, die man lange Zeit nur als reale Läden kannte. Traditionshäuser wie Hirmer, Lodenfrey, Bettenrid, Ludwig Beck oder Tretter lassen sich bei ihrem Onlinekonzept alle von demselben Mann helfen, von Dominik Haupt, 35 Jahre alt. Er hat sich mit seinem Unternehmen Norisk auf Digitalstrategien spezialisiert und berät mit seinen 85 Mitarbeitern vor allem in München Händler, aber auch in Nürnberg und Freiburg.

SZ: Herr Haupt, braucht jeder Laden heute einen Onlineshop?

Dominik Haupt: Nein. Es gibt immer noch Händler, bei denen ich nach einem Kaffee wieder rausgehe und sage: Tut mir leid, ich kann nichts für Sie tun. Ich würde ihnen empfehlen, eine gute Facebook Fanpage aufzubauen, um sichtbar zu sein - und fertig.

Welchen Vorteil haben Geschäfte in der Innenstadt den riesigen Sortimenten im Internet gegenüber denn noch?

Im Onlineshop einzukaufen ist nicht so emotional wie in der Stadt. Ein Verkäufer, der seinen Job seit 30 Jahren macht, wird immer ein anderes Vertrauen vermitteln als ein Chat. Wenn ich es schaffe, mir in meinem Viertel Stammkunden aufzubauen und eine Marke zu sein, werden die Leute auch zu mir kommen. Ich zum Beispiel fahre regelmäßig 70 Kilometer nach Ingolstadt, um dort in einer kleinen Boutique einzukaufen.

Die wahrscheinlich keinen Onlineshop hat.

Nein, aber der Inhaber schickt mir per Whatsapp immer, was neu reingekommen ist. Jeder Händler sollte sich fragen: Welchen Service braucht mein Kunde und wie möchte er einkaufen? Vielleicht ist es dann mit Whatsapp getan.

Sie beraten viele Münchner Traditionshäuser, unter anderem Hirmer, Ludwig Beck, Tretter, Bettenrid oder das Sporthaus Schuster. Vor welchen Herausforderungen stehen diese Geschäfte?

Die Traditionshäuser haben erst einmal den Vorteil, dass sie viele Stammkunden haben. Aber genau wie andere Händler merken auch sie, dass im Vergleich zu den letzten Jahren tendenziell weniger Leute ins Haus kommen oder sich die Kunden im schlechtesten Fall nur im Laden beraten lassen und dann online kaufen. Oder andersherum: Immer mehr Menschen informieren sich zuerst im Internet, selbst wenn sie dann in ein Geschäft gehen - und wer im Internet sein Sortiment nicht zeigt, verliert.

Was müssen die Händler also tun?

Sie müssen mehrere Verkaufs- und Servicekanäle haben und die miteinander vernetzen. Sporthaus Schuster zum Beispiel hat es geschafft, von einem angestaubten Haus zu einem Player zu werden, der sein Haus, seinen Katalog und seinen Onlineshop bespielt.

Wozu braucht es noch einen Katalog?

Den bringt das Unternehmen seit über 100 Jahren raus und der bleibt bei den Kunden auch eine ganze Saison liegen, als Nachschlagewerk. Den schafft man nicht einfach ab.

Was sind denn gängige Vorurteile, wenn es um eine neue Strategie fürs Internet geht?

Häufig hat das Personal im Verkauf Angst vor Kannibalisierung: Wenn wir heute online gehen, fehlt uns der Umsatz im Laden. Dabei ist meist das Gegenteil der Fall. Ein Kunde, der auf allen Kanälen kaufen kann, ist ein treuerer Kunde. Die Trennung von Online und Offline ist vorbei. Manchmal wird das in den Chefetagen aber noch nicht verstanden und dann ist der Azubi für den Onlineshop verantwortlich.

Im Jahr 2018?

Ja.

Und welche Fehler ergeben sich daraus?

Leider ist das Onlineteam oft ausgelagert. Wenn jemand ins Geschäft kommt und eine Frage zum Onlineshop hat, heißt es dann: "Das ist eine andere Firma, das wissen wir nicht". Das darf nicht sein. Es muss einem Händler heute egal sein, wo der Kunde kauft - wichtig ist nur, dass er bei ihm kauft. Ich verurteile alle Händler, die einen Onlineshop haben und nicht einmal in der Lage sind, auf ihre Papiertüten im Laden die Domain zu drucken.

Neulich hat ein Schuhhändler mit nur einem Geschäft in München erzählt, dass er auch viel über Zalando verkauft. Wie sinnvoll sind solche Kooperationen?

Die sind gerade für kleinere Händler erst einmal gut, weil sie nicht den großen Shop aufbauen müssen. Man begibt sich aber auch in eine gefährliche Abhängigkeit. Und wenn man keine eigene digitale Identität aufbaut, hebt man sich nicht von anderen ab.

Was bedeutet "digitale Identität"?

Eine Marke muss eine gewisse Strahlkraft entwickeln. Viele Händler sagen mir: "Ich will sein wie die ganz Großen, wie Apple oder Amazon". Im Sinne von: Die machen Milliardenumsätze, die müssen also wissen, wie es geht. Aber das ist nicht richtig. Jeder Händler muss seinen eigenen Weg finden.

Ein Beispiel?

Bei Ludwig Beck hat man entschieden, nur mit dem Beauty-Sortiment-Bereich online zu gehen, weil die Konkurrenz in der High-Fashion sehr groß ist und es großen Aufwand bedeuten würde, dort mitzuspielen.

Aber im Beauty-Bereich gibt es sicher auch große Konkurrenz.

Wir sprechen aber von einem ausgewählten Premium-Bereich. Ich würde behaupten, dass man das Gros dieser Produkte nirgendwo sonst online bekommt.

Was funktioniert online überhaupt nicht?

Es gibt häufig die Idee eines sogenannten Outfitters. Ein Feature auf der Webseite, das die Maße und das Gewicht des Kunden abfragt, um die optimale Größe zu empfehlen. Die Leuten geben solche Daten aber ungern raus und sie nehmen das auch nicht als Service wahr. Das wäre so, wie wenn im Laden einer fragen würde: "Wie viel wiegen Sie?" Der Verkäufer kann eine Größe schätzen, der Onlineshop kann das nicht.

Wie sollte ein Onlineshop denn aussehen?

Es wird immer mehr zum Trend, das es keine Trennung mehr zwischen einer Webseite gibt, auf der ich meine Geschichten erzähle, und dem Onlineshop. Das verschmilzt.

Warum sind Geschichten wichtig?

Weil die Zeit vorbei ist, in denen Geschäfte nur Waren verteilt haben. Ich verurteile Händler, die keine Geschichte erzählen. Wer als Händler kein Erlebnis bieten kann, hat keine Daseinsberechtigung, finde ich. Das ist auch nichts Neues, wenn sie in einem kleinen Geschäft eine gute Verkäuferin haben, dann erzählt die ihnen eine Geschichte dazu - wie sie in dem Outfit auf der Silvesterparty aussehen, zum Beispiel. Sie versteht es, den Kunden emotional an das Produkt zu binden.

Wie sieht Beratung online aus? Übernimmt die ein Chatbot?

So macht man es nicht. Der Trend geht eher in Richtung Live-Chat.

Lohnt sich das für ein einzelnes Geschäft?

Jeder zweite meiner Kunden hat einen. Lodenfrey zum Beispiel hat am Tag bis zu 50 Rückfragen im Live-Chat. Es geht manchmal um banale Fragen wie die Öffnungszeiten, aber man ist mit den Kunden in Kontakt. Dazu kommen je nach Laden noch Kanäle wie Instagram oder Videos, wenn es sich anbietet Produkte zu erklären. Wir haben auch Händler, die online einfach nur ihr Sortiment zeigen und nicht verkaufen. Das ist oft eine Vorstufe zum Onlineshop.

Und dann?

Macht man erst einmal nur einen Teil seines Sortiments online verfügbar, zehn bis 20 Prozent. Die 150 000 Artikel aus einem unserer letzten Projekte zum Beispiel wären für den Anfang zu ambitioniert gewesen. Es kommt vor allem darauf an, dass die Teile dabei sind, die sich am besten verkaufen.

Sollte man im Onlineshop sehen können, was im Laden im Regal liegt?

Auf jeden Fall. Denn wenn ich weiß, da sind drei Teile verfügbar, gehe ich einfach mal vorbei. Einen Online-Kunden kann man so in den Laden holen.

In Ihrer Arbeit müssen Sie immer wieder künftige Entwicklungen einschätzen - wo lagen Sie in der Vergangenheit denn einmal komplett falsch?

Ich habe vor knapp 15 Jahren einen Vortrag gehalten, der hieß: "Online kann man keine Fashion verkaufen". Tja. Heute kommen fast 90 Prozent meiner Kunden aus der Modebranche.