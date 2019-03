5. März 2019, 18:29 Uhr Shoppen Wie München mit der Paketflut umgehen sollte

Schon vor sehr vielen Jahren gab es in München hehre Pläne für Güterverkehrszentren, in denen die mit großen Lastwagen angelieferten Waren umsortiert und dann auf ausgeklügelte Ausliefertouren verteilt werden.

Die Nachteile der vielen Online-Einkäufe sind in der Stadt nicht mehr zu übersehen - etwa, dass jeder Lieferdienst mit seinen Fahrzeugen dazu beiträgt, die Straßen zu verstopfen.

Kommentar von Dominik Hutter

Der Gedanke hat etwas Beruhigendes: Dass die Münchner Genuss-Einkäufer sind, die gerne in der Stadt unterwegs sind und ihre Tour durch die Läden als Erlebnis zelebrieren wollen. Nicht immer, aber immer wieder einmal. Dass sie mit Vergnügen in die ganz echte, analoge Welt aufbrechen, statt alles vom Sofa aus zu bestellen. Es wäre reichlich langweilig auf den Straßen einer Stadt, wenn jeder alles nur noch zu Hause erledigen würde. Sich Essen und Kleidung in seine Wohnung liefern ließe, die gleichzeitig auch noch als Home Office dient. Und konsequenterweise dann lieber in der Whats-App-Gruppe chattet, als Freunde in der Kneipe zu treffen.

Trotzdem gilt natürlich: Es ist bei vielen Gelegenheiten außerordentlich bequem, online einzukaufen. Inzwischen tun das jedoch so viele Leute, dass die Nachteile und ein daraus resultierender Handlungsdruck nicht mehr zu übersehen sind. Im Privaten merkt man einen gewissen Überdruss, ständig für Nachbarn bestimmte Pakete im Flur stehen zu haben. Und was so gediegen ins Haus kommt, muss ja irgendwann von irgendwoher geliefert worden sein - meist per Auto über ohnehin verstopfte Straßen. Einzeln an jede Adresse, jeder Lieferdienst für sich. Die Stadt tut gut daran, über Organisationsmodelle für dieses ständig wachsende Verkehrssegment nachzudenken.

Einfach wird das nicht. Schon vor sehr vielen Jahren gab es in München hehre Pläne für Güterverkehrszentren, in denen die mit großen Lastwagen angelieferten Waren umsortiert und dann auf ausgeklügelte Ausliefertouren verteilt werden. Gebaut wurde davon kein einziges. Wenn eine Firma nicht groß genug ist, selbst ein solches Zentrum zu betreiben, liefert sie offenbar lieber alles einzeln auf endlosen Touren aus. Das erzeugt immens viel Verkehr. Sollte die Stadt München daran etwas ändern wollen, muss sie ein gutes Angebot schaffen. Eines, das man nicht ablehnen will. Das wird aufwendig und teuer, denn vermutlich ist es mit einem einzigen Verteilzentrum nicht getan. Es wäre aber ein sinnvoller Beitrag zur Verkehrsvermeidung.

Zusätzlich lässt sich der letzte Akt der Zustellung verbessern - durch fixe Abgabestellen in den Wohnvierteln etwa, entsprechende Pilotversuche gibt es bereits. Die Nachbarn werden es danken.