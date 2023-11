Mehr als 140 000 Passanten waren am Wochenende in den Läden der Innenstadt unterwegs. Rabatte und Sonderangebote sollen das Weihnachtsgeschäft anheizen. Welche Rolle die richtigen Temperaturen spielen.

Von Stefanie Witterauf

Der Freitag nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving ist inzwischen auch hierzulande zum sogenannten Black Friday geworden. Er soll mit Rabatten und Sonderaktionen den Konsum ankurbeln. Dieses Jahr findet er eine Woche vor dem ersten Adventssamstag statt - und obwohl die meisten Christkindlmärkte erst an diesem Montag öffnen, fühlt es sich schon am Samstag in der Münchner Innenstadt fast wie Weihnachten an. Das liegt auch am Wintereinbruch, der Schnee glitzert am Vormittag noch vereinzelt von den Dächern.