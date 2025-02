Marathon am Dach der Welt

Shiva Paul läuft die weltweit härtesten Marathons. Als junger Mann floh er vor der Militärdiktatur in Bangladesch nach München. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer, schöpft Kraft aus täglichem Yoga und baut Brücken zwischen Kulturen.

Von Martina Scherf

Ein kristallklarer Himmel wölbt sich über dem Himalaja. Die Kälte beißt auf der Haut. Die Luft ist so dünn, dass viele Normalsterbliche längst kollabiert wären. Shiva Paul steht an diesem Morgen mit 300 anderen Läufern gespannt am Khumbu-Gletscher. Unter den Sohlen nichts als spitze Steine, ringsum ewiges Eis. Punkt sieben Uhr fällt der Startschuss.