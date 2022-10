Von Susanne Hermanski

In "Land of Dreams" erzählt die iranisch-stämmige Regisseurin und Frauenrechtlerin surreal-komisch von ihrer zweiten Heimat USA. Zumindest ist das auf den ersten Blick so. Doch was die Künstlerin in diesem filmischen Traumland der nahen Zukunft geschehen lässt, ist ein mit den Mitteln der Poesie geführter Frontalangriff auf alles, was der diktatorische Überwachungsirrsinn auf dieser Welt zu bieten hat. Als sie den Film drehte, hatte der Aufstand der jungen Frauen und der sie unterstützenden Männer gegen das Mullah-Regime im Iran noch lange nicht begonnen.

Detailansicht öffnen Die Weltspiegel-Moderatorin und Korrespondentin Natalie Amiri zu Gast in der Bavarian International School in Haimhausen. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Shirin Neshat unterstützt die Bewegung von ganzem Herzen, sie ist eine wichtige Stimmen unter den Exil-Iranern, im Sommer hatte auf den Salzburger Festspielen ihre gefeierte Deutung der Aida Premiere. Im vergangenen Jahr eröffnete eine vielbeachtete Werkschau von ihr in der Pinakothek der Moderne. Dieser Tage nun ist Neshat - von langer Hand geplant - mit "Land of Dreams" in deutschen Kinos auf Premierentour, am Donnerstag in München.

Am selben Tag spricht eine der der wichtigsten deutschen Stimmen der iranischen Frauen in der Aktionswoche "Denkraum Deutschland" in der Pinakothek der Moderne: Natalie Amiri, Gewinnerin des Publizistikpreises der Stadt München 2022. Sie wird begleitet von der Politikberaterin, Kriegsberichterstatterin und Gründerin der Hilfsorganisation Harwarhelp.de, Düzen Tekkal. Ihr gemeinsames Thema: "shIRzAN" - ein Spiel mit der persischen Wort für "Löwenfrau", es steht für all die mutigen Frauen, die in Iran und in der Diaspora gerade laut werden.

Land of Dreams, München-Premiere mit Shirin Neshat, Rio Filmpalast, Do., 27. Okt., 20 Uhr; Denkraum Deutschland in der Pinakothek der Moderne, noch bis So., 30. Okt., u.a. ShIRzAN. Macht und Ohnmacht im Iran mit Natalie Amiri und Düzen Tekkal, Do., 27. Okt., 17 - 18 Uhr