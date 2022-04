Von Susanne Hermanski, München

Als Shirin Neshat zum ersten Mal eine Oper inszenierte, hat Anna Netrebko die Titelpartie gesungen: die in einen Feldherrn aus dem Volk ihrer Unterjocher verliebte Sklavin Aida. Das war 2017 bei den Salzburger Festspielen. Die Kritik feierte die russische Sopranistin für ihre starke stimmliche wie schauspielerische Leistung. Shirin Neshats Inszenierung kritisierte sie damals als unentschlossen und zu minimalistisch. In diesem Sommer wird sich die iranische Künstlerin in Salzburg erneut Verdis westlich-exotistischer Komposition widmen.

Und Shirin Neshat will deutlich radikaler zu Werke gehen damit, "denn dieses Werk hat viel mit mir zu tun". Sie erzählt das am Rande ihrer aktuellen Ausstellung in München, denn es fällt ihr durchaus sehr viel ein zu diesem permanenten Kriegszustand, "diesen Fanatismus", um den es in der Oper geht, und der bis ins Innerste der Protagonisten hineinreicht — als Krieg zwischen Ägyptern und Äthiopiern, zwischen den Mächtigen und den Ohnmächtigen, zwischen Männern und Frauen und den widerstrebenden Wünschen und Pflichten des Einzelnen.

Shirin Neshat konnte wegen der Pandemie erst jetzt für einige Veranstaltungen zu ihrer Sonderausstellung mit Foto- und Filmarbeiten anreisen. Seit 26. November läuft sie unter dem Titel "Living in One Land. Dreaming in Another" in der Pinakothek der Moderne (und noch bis 24.4.). Dass mittlerweile Krieg herrscht mitten in Europa und dass es derzeit nicht möglich wäre, Anna Netrebko in Salzburg - oder New York geschweige denn Nowosibirsk - öffentlich singen zu hören, war im Herbst kaum zu ahnen. Die Arbeiten Shirin Neshats zeugen trotzdem stets von deren visionärer Kraft. Für ihre Sicht auf das, was in der Welt gerade passiert, findet sie klare Worte: "Wie Anna Netrebko im Moment behandelt wird, finde ich inakzeptabel. In bin absolut dagegen, russische Künstler mit einem Bann zu belegen und über Künstler solche politische Konflikte auszutragen." Denn Anna Netrebko, die Wien lebt, befinde sich längst ohnehin in einer Lage, die Menschen, die selbst keine Exilerfahrung gemacht haben, in ihrer Komplexität kaum durchdringen.

Welche Verheerungen totalitäre Regimes unter Menschen anrichten, das könne sie an ihrem "Mutterland" (auf Farsi benützt man den Ausdruck Vaterland nicht) seit Jahrzehnten beobachten. Shirin Nashat hat es als 17-Jährige für ihr Kunststudium in Richtung New York verlassen, und konnte infolge der Islamischen Revolution dorthin nie wieder zurückkehren, um dort zu leben. Nicht nur Bevölkerungsgruppen seien tief gespalten zwischen Befürwortern und Gegnern des Regimes, auch die Künstlerschaft sei es. Künstler, die im Land geblieben sind, positionierten sich gegen jene im Ausland. Die oppositionellen hassten die tief religiösen Künstler. Das Gift der Spaltung wirke bis weit über die räumlichen Grenzen hinaus. "Meine Arbeit dreht sich um Traumata. Um das Trauma, seine Heimat verlassen zu müssen, um den Schmerz von seinem Liebsten getrennt zu werden, im Exil zu leben mit all den Unsicherheiten und der Furcht, was mit den Zurückgelassenen geschieht."

Ihre neue Heimat Amerika schätzt sie und schämt sich doch gleichzeitig oft, wenn sie an die politischen Führer denkt

Sie selbst, die bekannt ist für ihre mutigen, emanzipatorischen und religionskritischen Arbeiten, äußere sich in iranischen Medien trotzdem sehr viel zurückhaltender, wenn sie zu konkreten Themen befragt werde. "Meine Arbeit ist immer politisch, aber es interessiert mich nicht, direkt Bezug zu nehmen auf aktuelle Ereignisse. Ich predige nicht, und ich erziehe nicht, ich stelle Fragen." Einige dieser Fragen hat sie aber auch an sich selbst gerichtet, in den vergangenen Jahren: "Will ich wirklich für immer in der Nostalgie verharren? Will ich für immer in dieser Sehnsucht nach einer Heimat leben, in die ich doch aller Wahrscheinlichkeit nach nie mehr zurückkehren kann?"

Sie fand die Antwort, indem sie andere Menschen aufsuchte, die wie sie als Immigranten der jüngeren Generation in den USA lebten, indem sie Zugehörige zu Minderheiten besuchte, wie "American Indians". Sie porträtierte sie nicht nur zu vielen Dutzenden in ihren Fotografien, sie malte dafür auf ihre Körper Schriftzeichen in Farsi, Gedichte, wichtige Texte der überreichen persischen Poesie, tiefe Gedanken aus ihrer eigenen Kultur. "Ich habe mir also nicht nur erlaubt, ihre Seele für die Bilder einzufangen, ich habe versucht, ihnen im Gegenzug ein Stück von mir zurückzugeben", sagt Shirin Neshat. Entstanden sind aus dieser Arbeit die riesige sehr ernsthafte, ja mystisch wirkende Fotoinstallation "Land of Dreams" und, was Neshats unglaubliche künstlerische Bandbreite zeigt, eine gleichnamige politische Filmsatire. Die erzählt eine Art Making-of der Kunstaktion und ist mit Sheila Vand, Matt Dillon und Isabella Rossellini besetzt. Danach nun habe sie zum ersten Mal wirklich das Gefühl, sie hat in Amerika eine neue Heimat gefunden. In diesem Land das sie schätze und für das sie sich doch so oft abgrundtief schäme, wenn sie an seine politischen Führer denke, wie Donald Trump, aber auch Hilary Clinton und seinen aktuellen Präsidenten.

Detailansicht öffnen Shirin Neshat vor dem Hintergrund ihrer eigenen Videokunst. (Foto: Robert Haas)

Wenn man sie fragt, was sie konkret bewirken will, mit ihrer Kunst, sagt sie: "Ich muss sie über ihre Vorurteile zum Nachdenken bringen." Früher habe sie noch gedacht, sie müsse sich auch persönlich im Alltag immer wehren, wenn ihr ein Mensch abfällig gegenübertritt. Und ja, das käme trotz einer gewissen Berühmtheit und trotz aller Lebenserfahrung immer noch oft vor, wie gerade am Tag zuvor in einer Münchner Bäckerei. Da habe der Verkäufer ihr entgegengeschleudert habe, sie sollte gefälligst auf Deutsch bestellen, wenn sie etwas von ihm haben wolle. "Ich muss nicht mehr jede Schlacht schlagen", sagt sie. "Ich habe Mitgefühl für den Mann. Wer weiß, welches Päckchen er in dieser Gesellschaft zu tragen hat", sagt sie. Der Mann war ein junger Deutscher mit türkischen Wurzeln.

Auch in ihrer neuen Aida - die anders als 2016 nicht mehr der konservative Riccardo Muti dirigieren wird - will sie diesmal das Oszillieren zwischen poetischer Traumwelt und erbarmungsloser, schrille Töne feuernder Wirklichkeit deutlich sichtbar machen. Es könnte sein, dass der 46-jährige Franzose Alain Altinoglu, der selbst armenische Wurzeln hat, sie darin gut unterstützt.