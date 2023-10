Von Anna Weiß

Ein metallischer, brachialer Sound. Hallen, dumpfes Quietschen. Es klingt, als öffne sich eine schwere Gefängnistür, die einen in eine Welt undurchsichtiger Sounds entlässt. So beginnt das Stück "The Voluntary Prisoner" von DJ Iceblack Velvet aus Brüssel. Ein anderes Set von ihm startet mit einem gebrochenen Flüstern, dazu klirrende Klänge. Das alles irritiert, und wenn man Iceblack Velvets dicht gewebte Klangteppiche abklopft, rieselt keine Gefälligkeit heraus.