Von Oliver Hochkeppel, Ebersberg

Normalität also wieder, zumindest fast. Was das konkret bedeutet? Dass das EBE-Jazz Festival pünktlich startet, wenn auch mit 3-G-Zugangsregelung. Dass der Alte Speicher Ebersberg gut gefüllt ist, wenn auch mit Abstand an den Tischen. Und dass Sheila Jordan wieder auf Tour ist, um das Festival zu eröffnen. Letzteres ist auch jenseits von Corona außergewöhnlich, ist der amerikanische Gesangsstar - die Grand Dame des Bebop, einst mit allen Größen dieses Stils unterwegs und erste Frau beim legendären Blue Note Label - doch inzwischen 92.

Bei so einem Auftritt ist natürlich nicht das Thema, wie sauber intoniert oder wie virtuos Linien gesungen werden. Es geht um die Personality, um das Eintauchen in ein Stück Jazzgeschichte, um den zeitlosen Zauber des improvisierenden Scattens. Erstaunlich genug war ohnehin, wie flink Jordan immer noch mitgeht, wie sie die Lagen wechselt, wie einfallsreich sie auf musikalische Vorlagen antwortet. Der Jungbrunnen des "älter werdenden jungen Mädchens", wie Festival-Vorstand Frank Haschler sie vorstellte, scheint "Lines For Ladies" zu sein, das Programm, das sie, die auch als Lehrerin eine der Bedeutendsten war, seit einigen Jahren mit Ex-Schülerinnen und Nachfolgerinnen zusammenführt: Mit der inzwischen selbst in München und Zürich als Gesangsprofessorin wirkenden Anne Czichowsky. Mit der ebenso virtuos singenden wie Saxofon spielenden Sabine Kühlich, die bereits den Gesangswettbewerb des Montreux Festivals gewann. Mit der Sängerin, famosen Pianistin und musikalischen Leiterin Laia Genc. Und mit der Bassistin Lindy Huppertsberg, Barrelhouse Jazzband-Veteranin, Ehrenbürgerin von New Orleans und einst von Ray Brown zur "Lady Bass" ernannt.

Sie gaben Jordan sicheren Halt und verschafften ihr die nötigen Pausen, wenn sie sich mit Erinnerungen etwa an Kenny Dorham, mit ihrem "signature song" "Dat Dere" oder gleich mit einer gesungenen Autobiografie verausgabt hatte. Bewiesen nebenbei, dass die Freestyle-Wurzeln des Hip-Hop im Bebop liegen. Holten immer wieder das Publikum mit herein. Und steuerten kraftvoll Eigenes bei, zum Beispiel Czichowskys Close-harmony-Version von "Idle Moments", das vielleicht schönste Stück des Abends. Selbst wer stilistisch andere Präferenzen hat, war am Ende von der Größe des Augenblicks ergriffen.