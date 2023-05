Interview: Sabine Buchwald

Melanie Liebheit ist gerade auf dem Münchner Dokumentarfilmfestival für den Film "She Chef" mit dem "FFF Förderpreis Dokumentarfilm" ausgezeichnet worden. Der Film der Münchner Dokumentarfilmerin begleitet die 30-jährige Murnauer Spitzenköchin Agnes Karrasch auf ihren Praktikums-Stationen in den Sternerestaurants Vendôme in Bergisch Gladbach, Disfrutar in Barcelona und Koks auf Färöer. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die so viel wie möglich lernen will, aber auch auf der Suche ist nach ihrem Platz im Leben. Liebheit, 49, führte zusammen mit Gereon Wetzel, 50, Regie. Davor studierte Liebheit Ethnologie an der LMU und in Manchester. Man trifft sie am Tag nach der Preisverleihung in bester Stimmung. Es sei schon großartig, in andere Lebenswelten einzutauchen, irgendwo rumstehen zu dürfen, wo andere nie hinkommen, sagt sie.