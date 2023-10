Die Eltern von Sharone Lifschitz, 52, sind vergangenen Samstag aus ihrem Kibbuz in Israel nahe des Gazastreifens entführt worden. Die israelische Künstlerin ist dem Jüdischen Museum München eng verbunden. Sie realisierte unter anderem das Kunstprojekt "Speaking Germany" : Ausschnitte aus Gesprächen, die sie als Jüdin mit Menschen in Deutschland führte, sind seit der Eröffnung des Museums 2007 an der Fassade des Hauses zu lesen. Das Schicksal der Familie von Sharone Lifschitz hat auch dort große Bestürzung ausgelöst. Im Interview spricht die in London lebende Lifschitz darüber, was passiert ist. Vor allem aber erklärt sie, was geschehen muss, um nicht nur ihre Eltern, sondern auch die anderen von der Hamas verschleppten Menschen zu retten.

SZ: Frau Lifschitz, Ihre Eltern leben in Israel. Sie werden seit dem Angriff der Hamas am vorigen Samstag vermisst. Wissen Sie, was ihnen passiert ist?

Sharone Lifschitz: Meine Eltern lebten in einem kleinen Kibbuz in der westlichen Negev-Wüste, nur etwa einen Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Am Samstagmorgen waren sie dort in ihrem Haus. Dort schlugen viele Raketen ein. Ich glaube, der letzte Mensch, der mit ihnen Kontakt hatte, war mein Onkel. Mein Vater sagte ihm, dass sie Terroristen und Schüsse hören könnten. Sie wollten sich in den Sicherheitsraum begeben, den ihr Haus hat, da es nahe an der Front zum Gazastreifen liegt. Seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Sie wurden von Hamas-Terroristen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Auch der Sicherheitsraum hat sie nicht geschützt?

Die Safe Rooms sind so designt, dass sie von außen geöffnet werden können, es ist nicht möglich, die Metalltür von innen zu versperren. Die Räume sollen vor Raketenangriffen schützen. Niemand dachte, dass sie Terroristen abhalten müssten.

Können Sie mir mehr über Ihre Eltern sagen?

Meine Mutter ist 85, sie hängt an einer Sauerstoffmaschine, wenn sie schläft. Sie und mein Vater, der 83 ist, brauchen zudem auch Medikamente. Sie waren Gründungsmitglieder des Kibbuz, ich glaube, Ende der 1950er Jahre. Ich bin dort aufgewachsen. Mein Vater hat sich sein ganzes Leben lang für Frieden in der Region eingesetzt. Er spricht Arabisch - vielleicht hilft ihm das jetzt. Im Ruhestand hat er mindestens einmal pro Woche Menschen aus dem Gazastreifen, die dort nicht medizinisch versorgt werden konnten, mit seinem Auto zum Krankenhaus und zurück gefahren. Er nahm immer Kekse und Obst mit. Meine Mutter ist Fotografin. Sie hat eine große Liebe zu den Menschen. In unserem Haus waren immer sehr viele Gäste. Aber als der Angriff stattfand, waren meine Eltern ganz allein. Ich möchte aber gar nicht so sehr im Namen meiner Mutter oder meines Vaters sprechen. Sie würden es lächerlich finden, weil sie schon alt sind. Sie würden wollen, dass ich im Namen der Kinder spreche, die Opfer dieses Angriffs wurden.

Was ist mit den anderen Mitgliedern des Kibbuz geschehen?

Es ist ein kleiner Kibbuz von etwa 400 Personen. Dutzende Menschen dort wurden getötet - auf die grausamste, barbarischste Art und Weise, von einer Organisation, die mindestens genauso unmenschlich ist wie der Islamische Staat. Hier geschahen die schlimmstmöglichen Gräueltaten. Etwa 80 Menschen wurden zusammen mit meinen Eltern verschleppt, unter ihnen ein neun Monate altes Baby, aber auch die jugendliche Tochter einer Freundin von mir, die autistisch ist, gemeinsam mit ihrer 80-jährigen Großmutter.

Gibt es Überlebende?

Zwischen 150 und 160 Menschen haben den Tag überlebt. Sie sind nun in einem Hotel untergebracht. Manche sind im Krankenhaus, einige sind schwer verwundet. Sie haben alles verloren, alles. Es gibt eine große Gruppe von Leuten aus unserer Gemeinschaft, die sich um sie kümmert, Kleidung, das Lebensnotwendige besorgt, aber die ihnen vor allem zuhört und sie tröstet. Denn jede Familie aus unserem Kibbuz hat jemanden verloren. Es gibt nicht eine Familie, die intakt ist.

Detailansicht öffnen Am Jüdischen Museum in München sind Ausschnitte des Kunstprojekts "Speaking Germany" von Sharone Lifschitz zu lesen. Die israelische Künstlerin hatte dazu Gespräche mit jüdischen Menschen in Deutschland geführt. (Foto: Stephan Rumpf)

Sie gehen jetzt mit diesen furchtbaren Ereignissen an die Öffentlichkeit, haben mit CNN und britischen Medien gesprochen. Was wollen Sie erreichen?

Am Samstagmorgen ist unser Leben zerbrochen. Wir haben viele Menschen und unsere Heimat verloren - wir denken nicht, dass wir jemals wieder dort leben können. Wir haben unser Gefühl von Sicherheit verloren. Aber das ist etwas, womit wir uns später befassen werden. Ich werde jetzt nicht trauern, jetzt geht es um die Lebenden. Wir sind mitten im Geschehen, mitten in dieser Situation der Geiselnahme. Das ist eine grauenvolle Lage, in der wir tun müssen, was immer wir können. Wir als Gemeinschaft vom Kibbuz, aber auch als menschliche Gemeinschaft auf der ganzen Welt. Wir müssen jetzt alle zusammen daran arbeiten, denen zu helfen, denen wir noch helfen können. Wenn wir einige der Geiseln retten können, haben wir wenigstens etwas getan. Wir können sie zwar nicht nach Hause bringen - denn ihr Zuhause gibt es nicht mehr. Aber wir können sie zurück zu ihrer Community holen, zu ihren Leuten.

Was genau fordern Sie?

Ich möchte den Druck auf die politische Führung aufrechterhalten. Ich bitte jede Regierung - auch die Deutsche - die israelische Regierung an ihre Verantwortung für ihre Leute zu erinnern. Israel will in den Krieg ziehen und ich denke, das Land muss gegen die Hamas vorgehen. Doch zuerst mussdie Politik sich um die Geiseln kümmern. Ich will, dass Ärzte nach den Geiseln sehen. Wir haben eine Medikamentenliste ans Rote Kreuz gesendet. Und dann will ich, dass ihre Freilassung verhandelt wird.

Wie sehen sie die Rolle der deutschen Regierung?

Ich denke, Deutschland muss hier eine Schlüsselrolle spielen. Deutschland hat schon früher an Verhandlungen mitgewirkt und es ist sich seiner Vergangenheit sehr bewusst. Sie haben Fähigkeiten, sie haben sehr viel, was sie in dieser Situation einbringen können.

Planen Sie jetzt nach Israel zu fahren?

Mein Herz ist dort, ich würde morgen hinreisen. Aber aber wir arbeiten jetzt als ein Kollektiv zusammen, als ein Kibbuz. Es gibt Menschen, die sich um die Überlebenden kümmern. Ich versuche, das Bewusstsein in den Medien zu stärken. Zusammen arbeiten wir für die Menschlichkeit. Ich finde auch, dass die Menschen im Gazastreifen geschützt werden müssen, Kinder, Frauen. Der Angriff auf Israel ist eine Tat, die dazu dienen soll, dass wir hassen, dass wir paralysiert und verängstigt sind. Wir dürfen diesen Hass nicht siegen lassen.