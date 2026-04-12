Die Klarinettistin Sharon Kam erinnert sich noch gut an ihren ersten Aufenthalt in München. Als junge Israelin, als Jüdin kam sie an einen historisch belasteten Ort. Ihre Großmutter hatte, mit falschem Pass, als Zwangsarbeiterin in Stuttgart die Shoah überlebt, ihr Großvater gemeinsam mit russischen Partisanen gegen die Deutschen gekämpft. Ihre Enkelin aber hat sich ausgerechnet für ein Leben in Deutschland entschieden. Mit der SZ spricht die 54-Jährige über den „Rucksack“ der Vergangenheit, Antisemitismus und über eine Liebe, die Grenzen überwunden hat. Am 15. April kehrt Kam für ein Konzert nach München zurück.