17. Juli 2019, 18:56 Uhr Sharing-Mobility in München Mehr Platz zum Teilen

Vor allem das Carsharing-Angebot soll weiter ausgebaut werden

Von Thomas Anlauf

Der Streik bei der MVG in der vergangenen Woche hat gezeigt, dass die Münchner durchaus flexibel bei der Wahl der Verkehrsmittel sein können. Tausende stiegen an jenem Dienstag einfach aufs Rad um, andere probierten die neuen E-Scooter aus oder setzten sich auf Leihräder. Der Streik zwang zeitweise den Server der Verkehrsgesellschaft in die Knie, weil zu viele Münchner gleichzeitig nach Alternativen zu U-Bahn, Tram und Bus suchten. Die Nachfrage an alternativen Mobilitätsformen ist also da, nur das Angebot reicht längst nicht aus, damit die Verkehrswende in der Landeshauptstadt gelingt.

Der Stadtrat will deshalb an diesem Donnerstag einen Grundsatzbeschluss zur sogenannten Sharing-Mobility fassen. Das Ziel ist, mit einem Mix von möglichst vielen umweltfreundlichen Verkehrsmitteln den Autoverkehr in den kommenden Jahren deutlich zu senken. Die konsequente Ausweitung des Angebots verbessere die Grundlage, dass für mehr Menschen "ein Leben ohne (eigenes) Kfz vorstell- und umsetzbar ist", heißt es in der Vorlage.

Wegen des starken Wachstums sei ein Verkehrsinfarkt in München nur noch eine Frage der Zeit, warnen die Experten aus Planungsreferat und KVR. Es sei "absehbar", dass der Verkehr "immer mehr zu einer Gefährdung von Wachstum, Standort- und Lebensqualität wird, wenn es nicht gelingt, neue Lösungskonzepte zu entwickeln". Der Stadtrat beschloss deshalb im Februar dieses Jahres, verstärkt auf umweltfreundliche Mobilitätsformen zu setzen und den öffentlichen Raum zugunsten von Fußgängern, Radfahrern und öffentlichen Verkehrsmitteln neu aufzuteilen.

Dennoch widmet sich die 38 Seiten starke Vorlage vorrangig Carsharing-Modellen, die deutlich ausgebaut werden sollen. Denn das Carsharing-Angebot in München befinde sich "nach wie vor in den Kinderschuhen". Zwar seien mehr als 250 000 Münchner als Kunden bei den sechs Anbietern car2go, DriveNow, Flinkster, Oply, Sixt Share und Stattauto registriert, allerdings stehen ihnen bislang lediglich 2000 Fahrzeuge zur Verfügung. Allein beim stationären Carsharing, bei dem Fahrzeuge an festen Orten gemietet werden, könnten zwischen 250 und 1000 Autos dazu kommen. Innerhalb des Mittleren Rings sollen in den kommenden drei Jahren mindestens 250 Stellplätze für Carsharing ausgewiesen werden. In einer ersten Stufe soll mit einem strategischen Gesamtkonzept erreicht werden, dass es schon bald mindestens einen Carsharing-Stellplatz je 1000 Einwohner sowie zusätzlich weitere Leihräder, E-Roller oder E-Scooter geben soll.

Bislang noch völlig unklar ist, wie sich das autonome Fahren auf den Verkehr in der Stadt auswirken wird. Stadtbaurätin Elisabeth Merk und KVR-Chef Thomas Böhle gehen davon aus, dass künftige Flotten autonomer Fahrzeuge als Sharing-Mobility-Dienstleistungen betrieben werden. Deshalb seien alle Maßnahmen "nur ein Zwischenschritt hin zur Steuerung von Diensten mit autonomen Fahrzeugen". Dennoch will die Verwaltung bereits jetzt erreichen, möglichst einheitlich und einfach die verschiedenen Verkehrsmittel anzubieten. Seit Mai gibt es dazu in der App "MVG more" einen "Navigator für individuelle Mobilität" für Leihräder, Carsharing und alle Informationen und Angebote rund um Bus, Tram und U-Bahn.

Dass die Stadt so stark auf E-Mobilität setzt, wird indes auch nur ein Zwischenschritt für eine grundlegende Verkehrswende sein. E-Scooter sind wegen ihrer kurzen Haltbarkeit und der damit einhergehenden fragwürdigen Ökobilanz in der Kritik, auch der rasante Anstieg der Batterieproduktion wird in Ländern, in denen Lithium, Kobalt und Seltene Erden abgebaut werden, zu massiven Umweltproblemen führen. Doch parallel zur Sharing-Mobility ist auch der Umbau des Verkehrs in München in Fahrt gekommen. An diesem Donnerstag soll das geplante Radschnellnetz im Stadtrat diskutiert werden. Und seit Montag werden in einem Abschnitt der bislang vierspurigen Schwanthalerstraße Teile der Fahrbahn abgefräst, hier entstehen auf mehreren hundert Metern zwei breite Radspuren. Der Autoverkehr verliert weiter an Raum.