Mehr Aufenthaltsqualität und vor allem mehr Verkehrssicherheit wünscht sich die grün-rote Rathauskoalition. Deshalb will sie nun im Stadtgebiet - sowohl in Neubau- als auch in Bestandsgebieten - mehr verkehrsberuhigte Zonen schaffen, weitläufig bekannt als "Spielstraßen". Das entsprechende Verkehrsschild zeigt einen Erwachsenen und ein Kind beim Ballspielen auf der Straße, im Hintergrund ist ein Auto zu sehen, seitlich ein Haus. Es steht für Schrittgeschwindigkeit, die nicht nur für Autos, sondern auch für Fahrräder gilt, und den Vorrang von Fußgängern. Parken ist nur auf gekennzeichneten Flächen erlaubt. Solche "Shared Spaces", so heißt es im grün-roten Antrag, würden den öffentlichen Straßenraum attraktiver machen, versiegelte Fläche könne zugunsten der aus Klimaschutzgründen notwendigen Begrünung eingespart werden. Im Vergleich zu konventionellen Straßen erhöhten sich zudem die Freiräume für die Gestaltung, sodass diese Straßen zu einem "multifunktionalen Freiraum" werden könnten.

In Neubaugebieten sollen die Spielstraßen vor allem im Rahmen der Bebauungsplanung umgesetzt werden, in bereits bebauten Quartieren soll die Verwaltung geeignete Straßen finden und dort gegebenenfalls bauliche Anpassungen vornehmen. Nach Einschätzung von Grün-Rot wäre die Ausweisung auch bei einer verkehrlichen Belastung von bis zu 400 Kraftfahrzeugen pro Stunde noch möglich und vor allem sicher. Die Antragsteller berufen sich dabei auf Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft. Das Kreisverwaltungsreferat hingegen hat sich bisher an eine Obergrenze von bis zu 150 Fahrzeugen pro Stunde gehalten.

Außerdem könne durch den vom Stadtrat beschlossenen Bau von Quartiersgaragen in Neubaugebieten die Belastung durch den Auto-Verkehr reduziert werden, sodass sich auch damit neue Gestaltungsspielräume eröffneten. Stadtrat Paul Bickelbacher (Grüne) sieht großes Potenzial in der Aufwertung des Straßenraums. Immer wieder würden von den Bürgerinnen und Bürgern Wünsche nach verkehrsberuhigten Zonen an den Stadtrat und die Bezirksausschüsse herangetragen. "Wir wollen diese Wünsche ernst nehmen", so Bickelbacher. Andreas Schuster (SPD) meint, die erfolgreichen Schanigärten zeigten, dass die Münchner es sehr genießen, mehr Platz in der Stadt zu haben.