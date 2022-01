Früh war klar, dass Australien mit der Posaunistin Shannon Barnett ein Ausnahmetalent erwachsen war. Sie spielte schon während des Studiums in namhaften Jazz- und Weltmusik-Bands des Landes und bekam 2007 den Bell Awards als "Young Australian Jazz Artist of the Year". 2010 wurde ihr Debütalbum "Country" als "bestes Jazz Album des Jahres" nominiert. Dann zog Barnett nach New York, wo sie unter anderen für Dee Dee Bridgewater und Cecile McLorin Salvant spielte. Im Frühjahr 2014 bekam sie ein Angebot der WDR Big Band und lebt seither in Köln - ein großes Glück für die deutsche Jazzszene. Nicht zuletzt wegen ihrer Vielseitigkeit: Die Virtuosin liebt die Tradition und war zum Beispiel bei Bernd Lhotzkys Bix-Beiderbecke-Hommage dabei.

Im eigenen Quartett mit Stefan Karl Schmid (Saxofon), David Helm (Kontrabass) und Fabian Arends (Schlagzeug) geht es dagegen hypermodern zu. Wovon man sich jetzt bei Shannons (ausverkauften, aber auch live gestreamten) Gastspiel in der "Jazz+"-Reihe der Seidlvilla überzeugen kann.

Shannon Barnett Quartett, Di., 11. Jan., 20 Uhr, Seidlvilla, Nicolaiplatz 1b, Telefon 333139