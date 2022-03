Im Schamrock-Salon der Dichterinnen trifft Vergangenheit auf Gegenwart: Die sieben Münchner Lyrikerinnen Ursula Haas, Sarah Ines, Augusta Laar, Tamara Ralis, Gabriele Trinckler, Gunna Wendt und Barbara Yurtdas lassen sich von sieben Dichterinnen aus der Vergangenheit inspirieren. Am 19. März werden sie die Ahninnen Claire Goll, Henriette Hardenberg, Emmy Hennings, Hedwig Lachmann, Miriam Magall, Gerty Spies und Gisela Jonas in Kurzbiografien auf der Bühne der Seidlvilla vorstellen. Sie alle lebten ebenfalls in München, waren Dichterinnen, Vorreiterinnen im Kampf um die Gleichberechtigung und wurden dafür nicht selten verfolgt oder vertrieben. Augusta Laar, die vor 13 Jahren den Salon als Plattform für Lesungen und lyrische Performances speziell für Frauen gründete, moderiert den Abend.

Schamrock-Salon der Dichterinnen, Sa., 19. März, 19 Uhr, Seidlvilla, Nikolaiplatz 1B, Anmeldung unter salon@schamrock.org