Im Moment ist es keine Nachricht, was eine israelische Band in der Unterfahrt spielt. Die Nachricht ist, dass sie spielt. Der Pianist Gadi Stern, Bassist David Michaeli und Schlagzeuger Matan Assayag, die sich Shalosh (hebräisch für "Drei") nennen, waren bereits in Europa, als die Terrorattacke der Hamas und damit der neue Nahost-Krieg begann. Anders als etwa das Nigun Quartet , das einen Tag nach ihnen im Bayerischen Hof hätte spielen sollen - sie fanden keinen Ersatz für ihre gestrichenen Flüge.

Mithin dürften Shalosh aktuell die einzige in der Heimat lebende israelische Band sein, die noch tourt. Ganz unbeeindruckt vom Weltgeschehen wird ihr Auftritt wohl nicht ausfallen. Schon der Titel ihres neuen Albums hat nun einen neuen, fast prophetischen Beigeschmack: Auf "Tales Of Utopia" beschäftigen sie sich mit dem Gegensatz zwischen der Freiheit und Schönheit der Musik und den allgegenwärtigen Verwerfungen des Lebens in Israel. Man darf gespannt sein, ob ihr an Bands wie The Bad Plus, aber auch Nirvana orientierter, mit vielen Stil-Elementen angereicherter Power-Jazzrock jetzt gedimmter oder noch wilder klingt.

Shalosh, Di., 7. Nov., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, www.unterfahrt.de