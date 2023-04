Hommage an Shakespeare

Ein Werk, das Geschichte schrieb: Shakespeares "First Folio", erschienen 1623.

Zeitgenössische Dichter lassen sich im Lyrik Kabinett von Shakespeares Werk inspirieren, das vor 400 Jahren erstmals in einer Gesamtausgabe erschien.

"nein dies ist kein buch es ist / eine bühne du öffnest es / und der vorhang geht auf". Diese Zeilen stammen aus Albert Ostermaiers Gedicht "ariels lesezeichen", und sie beziehen sich auf ein besonderes Buch: die erste Gesamtausgabe von Shakespeares Werken. "Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies", wegen seines speziellen Folio-Buchformats auch unter dem Namen "First Folio" bekannt, erschien 1623, also vor genau 400 Jahren.

Aus Anlass des Jubiläums hat die Stiftung Lyrik Kabinett sechs Dichterinnen und Dichter der Gegenwart gebeten, sich davon zu eigenen Texten inspirieren zu lassen. Der entstandene Band "All the World's a Book" wird am 24. April vorgestellt, mit Lesungen von Albert Ostermaier, Uljana Wolf, Marcel Beyer und der Übersetzerin Wiebke Meier, dazu kommen Videos von Simon Armitage, Ulrike Draesner und Lavinia Greenlaw.

Und das Original höchstselbst: Eines der seltenen Exemplare des First Folio wird an diesem Abend im Lyrik Kabinett zu bestaunen sein. Das Buch, mit dem, wie Ostermaier schreibt, "das theater beginnt mein / hohelied des verrats die / komödie der liebe die / verwandlung alles sicher / geglaubten ins unglaubliche".

"All the World's a Book", Montag, 24. April, 19 Uhr, Lyrik Kabinett, Amalienstraße 83a, lyrik-kabinett.de