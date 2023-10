Von Barbara Hordych

Mit der gerne behaupteten Aktualität der großen Klassiker ist das ja so eine Sache - das stellen Lehrerinnen und Lehrer immer wieder fest, kaum wollen sie diese an ihre Schüler und Schülerinnen vermitteln. Und ja, das gilt sogar für einen Dramatiker wie Shakespeare, über den sein befreundeter Dichter-Konkurrent Ben Johnson einmal sagte: "He was not of an age, but for all time!" - ein Autor also nicht seines Zeitalters, sondern für alle Zeit.