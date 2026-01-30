„Das war jetzt unsere Allianz-Arena-Eröffnung“, sagte Lukas Kranzelbinder nach dem ersten Stück seiner Band Shake Stew. „Aber für uns ist die Unterfahrt die Allianz-Arena. Wir gehen hier raus wie ins Champions-League-Finale.“ Das klingt natürlich einerseits nach „fishing for compliments“ und Wiener Schmäh, andererseits ist aber auch etwas dran: Mit den aktuellen drei Abenden in der Unterfahrt ist der erfolgreichste österreichische Jazz-Export hier nun ebenso oft aufgetreten wie im heimischen Wiener Jazzclub Porgy & Bess. Von Anfang an hat das Septett auch hier seine neuen Projekte vorgestellt, stets war es rappelvoll. Auch diesmal waren alle drei Termine schon lange vorher ausverkauft, und immer herrschte eine besondere Stimmung.