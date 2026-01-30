„Das war jetzt unsere Allianz-Arena-Eröffnung“, sagte Lukas Kranzelbinder nach dem ersten Stück seiner Band Shake Stew. „Aber für uns ist die Unterfahrt die Allianz-Arena. Wir gehen hier raus wie ins Champions-League-Finale.“ Das klingt natürlich einerseits nach „fishing for compliments“ und Wiener Schmäh, andererseits ist aber auch etwas dran: Mit den aktuellen drei Abenden in der Unterfahrt ist der erfolgreichste österreichische Jazz-Export hier nun ebenso oft aufgetreten wie im heimischen Wiener Jazzclub Porgy & Bess. Von Anfang an hat das Septett auch hier seine neuen Projekte vorgestellt, stets war es rappelvoll. Auch diesmal waren alle drei Termine schon lange vorher ausverkauft, und immer herrschte eine besondere Stimmung.
Österreichs erfolgreichste Jazzband wieder in MünchenProgressiver Jazz mit Doppel-Wumms
Lesezeit: 2 Min.
Das österreichische Sensations-Septett „Shake Stew“ rockt wieder einmal seine zweite Heimat, die Münchner Unterfahrt. Der kleine Club gilt den Musikern als eine Art Allianz-Arena.
Kritik von Oliver Hochkeppel
Bushidos Abschiedstour:„Ich werde euch vermissen!“
In der ausverkauften Olympiahalle verabschiedet sich der Rap-Titan Bushido von seinem Münchner Publikum. Die Zeiten haben den Neu-Grünwalder geändert. Und vielleicht trifft man ihn hier bald beim Bäcker wieder.
Lesen Sie mehr zum Thema