Für eine alleinerziehende Mutter muss es ein Albtraum sein, wenn eines ihrer Kinder ihr erzählt, dass der neue Lebensgefährte der Frau sie missbrauchen würde. Lena U. (Name geändert) beendete die Beziehung sofort und erstattete Anzeige bei der Polizei. Nun sitzt Erik P. auf der Anklagebank vor dem Landgericht München I. Ihm wird unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern in 108 Fällen vorgeworfen. „Unser Mandant wird sich schweigend verteidigen“, verkünden seine Anwälte.

Nach außen hin wirkt Erik P. gelassen: dunkle Brille, Hemd und Sakko farblich abgestimmt, vor sich eine Aktentasche und einige Blätter. Eine blonde Frau aus dem Zuschauerraum verdeckt vor Prozessbeginn die Linse eines Pressefotografen. Sie will nicht, dass der Angeklagte fotografiert wird. Fotografieren ist vor Beginn der Verhandlung erlaubt, allerdings muss das Gesicht des Angeklagten bei Veröffentlichung unkenntlich gemacht werden.

Die Anklage gegen Erik P. stammt aus dem Jahr 2023. Damals beantragte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Juristen, den ein Richter außer Vollzug setzte. Bis zur Verhandlung vor der Jugendstrafkammer befand sich Erik P. auf freiem Fuß.

Erik P. und Lena U. lernten sich laut Anklageschrift im Oktober 2011 kennen. Lena U. wohnte mit ihrem Sohn und der damals fünfjährigen Tochter in einer Wohnung im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg. Bereits wenige Monate später war das Vertrauen zwischen den beiden offenbar so groß, dass P. regelmäßig auf die Kinder aufpasste. Im September 2013 zogen alle gemeinsam in ein Haus im Münchner Westen. Im Dezember 2013 soll die Mutter von den Vorwürfen erfahren und die Beziehung sofort beendet haben. Der Angeklagte habe während der gemeinsamen Zeit bei den Kindern „Erziehungsaufgaben wahrgenommen“, so berichtet die Staatsanwaltschaft. Erst im Jahr 2021 erstattet Lena U. schließlich Anzeige gegen Erik P. Warum sie nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe acht Jahre damit wartete, konnte im Prozess nicht geklärt werden.

Eineinhalb Jahre lang soll sich der Angeklagte beim Vorlesen aus einem Buch zu der damals Fünfjährigen ins Bett gelegt und sie unsittlich berührt haben. Bei einem Ausflug in den Nymphenburger Schlosspark im Herbst 2012 soll P. das Mädchen im Gebüsch schwer missbraucht haben. Und in der Zeit von September bis Dezember 2013 soll der Mann jeden zweiten Tag ein perfides Spiel mit dem kleinen Mädchen getrieben haben: Sie musste sich auf seinen nackten Bauch setzen, er zählte herunter von zehn auf null, dann musste das Mädchen ein Kleidungsstück ausziehen. Wie die Staatsanwältin verliest, soll er dabei das Kind zu sexuellen Handlungen an ihm angeleitet haben.

Die Polizei rückte um 6 Uhr früh zur Wohnungsdurchsuchung bei Erik P. an und stellte einen Laptop sicher. Darauf befand sich „ein ungelöschtes kinderpornografisches Video“, so die Anklageschrift.

Die Schwurgerichtskammer für Jugendliche will das Video von der ermittlungsrichterlichen Vernehmung des Mädchens im Gerichtssaal abspielen, die Verteidigung will dem widersprechen. Sie sieht das Video als Ergänzung, die eine persönliche Zeugenaussage der mittlerweile 18-Jährigen vor Gericht nicht ersetzen könne. Auf Antrag der Nebenklage-Anwältin schließt die Kammer für das Abspielen des Videos die Öffentlichkeit aus.

Das Gericht hat fünf Verhandlungstage angesetzt und will Mitte April ein Urteil verkünden.