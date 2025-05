Interview von Sofia Löffler

In den Polizeistatistiken finden sich nur wenige Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Sportvereinen. Doch je nach Studie geben 20 bis 60 Prozent der Befragten an, von Übergriffen im Training betroffen gewesen zu sein. Das hat die Kriminologische Forschungsgruppe im bayerischen Landeskriminalamt herausgefunden. Mädchen und Jungen sind nach der Studie gleichermaßen betroffen, die Täter bleiben oft unerkannt. Die Forscher fordern zur Prävention vor allem Aufklärung und Sensibilisierung. Was Eltern wissen müssen, erklärt Sozialpädagoge Stefan Port von der Münchner Beratungsstelle Kibs.