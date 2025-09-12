Liän ist passiert, was viele Frauen fürchten. Nachts, allein, von einem fremden Mann verfolgt. Die Münchner Musikerin veröffentlicht ein Video des Vorfalls – und erfährt neben Solidarität auch viele Anfeindungen.

Von Magalie Mohler

In dem Parkhaus im Münchner Werksviertel sei es menschenleer gewesen, erzählt die junge Frau. Sie habe gerade ihre Schicht in einer der Bars im Viertel beendet und nur noch nach Hause gewollt. Kurz nach halb drei sei es gewesen, Freitag auf Samstag, Ende Juli, als sie plötzlich schnelle Schritte hinter sich gehört habe.