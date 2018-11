5. November 2018, 18:42 Uhr Sexuelle Belästigung Haftbefehl gegen notorischen Grapscher

Weil er wegen ähnlicher Delikte bereits einschlägig aufgefallen war, konnte die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen ermitteln, der am vergangenen Dienstag eine 35-jährige Münchnerin auf einer Rolltreppe am S-Bahnhof Marienplatz sexuell belästigt hat. Der Mann hatte der Frau unter ihr Kleid in den Intimbereich gegriffen. Noch am S-Bahnsteig stellte das Opfer den Täter zur Rede. Der ging davon, die Frau erstattete Anzeige. Aufgrund ihrer Beschreibung wurde inzwischen ein 26-jähriger Münchner vorläufig festgenommen. Wegen Wiederholungsgefahr wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.