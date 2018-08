15. August 2018, 18:39 Uhr Sexualdelikt Exhibitionist verfolgt Frau

Ein Exhibitionist hat bereits am Donnerstag vergangener Woche in einem Linienbus onaniert. Gegen 9.20 Uhr entblößte er vor einer Frau im 54er von Giesing kommend in Richtung Lorettoplatz sein Geschlechtsteil. Als die Frau den Bus verließ, folgte er ihr. Bis die alarmierte Polizei eintraf, war der Mann jedoch verschwunden. Er soll etwa 30 Jahre alt sein, 195 Zentimeter groß und hellblonde, wellige, extrem lange Haare haben. Er trug ein hellgraues T-Shirt, blaue Sporthose, schwarze Badeschuhe und einen grünen Rucksack. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.