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„Sextortion“ in MünchenEr wollte sich zum Sex treffen. Dann wurde er erpresst

Lesezeit: 6 Min.

In München gibt es eine große LGBTQ*-Community – und immer mehr Fälle, in denen Menschen beim Online-Dating auf Kriminelle stoßen. Die Folgen für die Betroffenen sind gravierend.
In München gibt es eine große LGBTQ*-Community – und immer mehr Fälle, in denen Menschen beim Online-Dating auf Kriminelle stoßen. Die Folgen für die Betroffenen sind gravierend.
Foto: Stephan Rumpf

Sich online für Dates oder für Sex zu verabreden, ist mittlerweile für viele alltäglich. Auch für queere Männer. Doch Kriminelle nutzen die Anonymität des Internets aus. Die Münchner Polizei verzeichnet Hunderte Fälle pro Jahr – wie den von Felix.

Von Max Fluder

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Er lebe jetzt halt damit, dass er ein anderer geworden sei, sagt Felix. Dass sich, seit er Opfer des Verbrechens wurde, kleine Verhaltensänderungen eingeschlichen hätten, die er nicht mehr rausbekomme. Sein Auftreten im Internet zum Beispiel: vorsichtiger. Sein Vertrauen in Menschen, erst recht die, mit denen er erst einmal nur schreibe: brüchiger. Die Beziehung zu seinem Körper: fragiler. Der 25-Jährige aus München sagt: „Ich bin dünnhäutiger geworden, was Kommentare zu meinem Körper angeht.“ Um seinen Körper ging es dem Verbrecher ja auch, zumindest in einem ersten Schritt. Genauer: um „Nudes“, also Bilder, auf denen Felix nackt ist.

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