Zum Hauptinhalt springen

Punkrock-LegendenSo war das Konzert der „Sex Pistols“ in München

Lesezeit: 3 Min.

Frank Carter hat das Mikrofon von Johnny Rotten übernommen. An der Gitarre steht, wie einst, Steve Jones.
Frank Carter hat das Mikrofon von Johnny Rotten übernommen. An der Gitarre steht, wie einst, Steve Jones. Tollwood

Nach 30 Jahren schaut die legendäre Punkband „Sex Pistols“ mal wieder in München vorbei. Auch ohne den markanten Sänger Johnny Rotten ist der Auftritt auf Tollwood eine Wucht.

Kritik von Dirk Wagner

SZ bei Google bevorzugen

„No Future!“, singt das Publikum begeistert mit, als die Sex Pistols feat. Frank Carter auch noch ihren Hit „God Save The Queen“ in der Musikarena des Tollwoods spielen. Vor einem halben Jahrhundert haben die Sex Pistols bereits diese Zukunftslosigkeit proklamiert. Passend zum 25-jährigen Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. war die Single der Sex Pistols 1977 erschienen, in der die Monarchie als „faschistisches Regime“ beschimpft wurde.

Zur SZ-Startseite

Rainhard Fendrich und Wolfgang Ambros in München
:„Man sagt, 70 ist das neue 50“

Wolfgang Ambros und Rainhard Fendrich spielen auf derselben großen Tollwood-Bühne in München, nur nicht am selben Tag. Die beiden kommen wohl nicht mehr zusammen, aber so prägen die Austropop-Pioniere gemeinsam die nächste Generation.

SZ PlusKritik von Michael Zirnstein

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite