Nach 30 Jahren schaut die legendäre Punkband „Sex Pistols“ mal wieder in München vorbei. Auch ohne den markanten Sänger Johnny Rotten ist der Auftritt auf Tollwood eine Wucht.

„No Future!“, singt das Publikum begeistert mit, als die Sex Pistols feat. Frank Carter auch noch ihren Hit „God Save The Queen“ in der Musikarena des Tollwoods spielen. Vor einem halben Jahrhundert haben die Sex Pistols bereits diese Zukunftslosigkeit proklamiert. Passend zum 25-jährigen Thronjubiläum von Königin Elisabeth II. war die Single der Sex Pistols 1977 erschienen, in der die Monarchie als „faschistisches Regime“ beschimpft wurde.