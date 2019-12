Zum Start der MVV-Tarifreform am Sonntag, verstärkt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ihren Kundenservice. An wichtigen Knotenpunkten wie den U-Bahnhöfen Hauptbahnhof, Odeonsplatz, Marienplatz, Sendlinger Tor und am Stachus werden in den nächsten Tagen Serviceteams im Einsatz sein, um Fahrgästen bei Fragen rund um die neuen Tarife und Zonen zur Seite zu stehen. Das MVG-Kundencenter am Marienplatz hat am Sonntag außer der Reihe von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Informationen zur Tarifreform gibt es außerdem rund um die Uhr bei der MVG-Hotline unter der kostenlosen Nummer 0800/344 22 66 00. Im Internet bietet die MVG ebenfalls ausführliche Infos rund um die Tarifreform an unter mvg.de/tarifreform. Beim MVV stehen die Informationen ebenfalls auf einer Sonderseite im Internet zur Verfügung: mvv-muenchen.de/tarifreform. Hier ist unter anderem auch ein Tarifrechner zu finden.