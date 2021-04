Theater

Kammerspiele: "Solidarität- Archive of messages: Words in Motion", Videoinstallation von Barbara Ehnes , ein Parcours rund um die Münchner Kammerspiele (Präsenz-Veranstaltung), täglich, 16-21 Uhr; "Serious Play 2", Ausstellung von Ray Moore, Schaufenster des Habibi Kiosks; Filmreihe "Radikale Wirklichkeit": Dokumentarfilme im Stream, "Die Mauer ist uns auf den Kopf gefallen" und "Zusammen haben wir eine Chance", 3. Mai, 20 Uhr, "Bruchstücke einer deutschen Geschichte" und "Der Zweite Anschlag", 4. Mai, 20.45 Uhr; "Dr. Bergs Ferndiagnosen", Livestream mit Fabian Moraw, 5. Mai, 21 Uhr; "AmA ohne Maske", Ensemble-Vorstellungs-Podcast von Wiebke Puls; Maximilianstr. 26-28, Telefon 23396600, www.muenchner-kammerspiele.de

Staatstheater am Gärtnerplatz: "Schuberts Reise nach Atzenbrugg" von Johanna Doderer und Peter Turrini, on demand bis 7. Mai, 23 Uhr;"Gärtnerplatz Podcast", András Borbély T. spricht mit Mitarbeiter/ innen des Theaters; www.gaertnerplatztheater.de

Nationaltheater: "Montagsstück für Kinder: Töröööö", kostenlos on demand bis 6. Mai; "Der Schneesturm", Choreographie: Andrey Kaydanovskiy, Komponist: Lorenz Dangel, Video on demand bis 23. Mai; Montagsstück XIX: "Il segreto di Susanna" von Ermanno Wolf-Ferrari; Sitzkissenkonzert: "Momo, der kleine Zirkusjunge", kostenlos on demand bis 30 August.; www.staatsoper.de

Residenztheater: "Finsternis" von Davide Enia, per Zoom, 29./30. Apr., 20 Uhr; "Vögel - Split Screen-Stream" von Wajdi Moawad, Regie: Stefan Bachmann, digitales Gastspiel, Kooperation mit dem Schauspiel Köln, 30. Apr., 19.30 Uhr; "Stefko Hanushevskyerzählt: Der große Diktator" von Stefko Hanushevsky, Rafael Sanchez und petschinka, digitales Gastspiel, Kooperation mit dem Schauspiel Köln, 1. Mai, 19.30 Uhr, anschließend: Ausklang am Tresen; "Leonce und Lena" von Georg Büchner, Regie: Thom Luz, Stream, 2. Mai, 16 Uhr; "Rex Osterwald" von Michel Decar, per Zoom, Regie: David Moser, 2. Mai, 19.30 Uhr; Sneak Preview zu "Dekalog" nach Krzysztof Kieślowski und Krzysztof Piesiewicz, Regie: Calixto Bieito, Stream, 3. Mai, 19 Uhr; "Superspreader" von Albert Ostermaier, per Zoom, 4. Mai, 19.30 Uhr; "100 mal Lenz - Ein Versuch" nach Georg Büchner, per Zoom, Regie: Gernot Grünewald, 5. Mai, 20 Uhr; "Wolkendienst", Sneak Peek zu "Die Wolken, die Vögel, der Reichtum" von Thom Luz; "Tagebucheines geschlossenen Theaters"; www.residenztheater.de

Volkstheater: "Spielzeit - Eine Webserie", ein Projekt mit Studierenden der HFF München, ab 29. Apr. online; www.muenchner-volkstheater.de

Schauburg: "Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin" von Roland Schimmelpfennig frei nach Hans Christian Andersen, Regie: Andrea Gronemeyer, ab 8 J., Hörfassung, 30. Apr., 15 Uhr, danach 72 Stunden online; www.schauburg.net

HochX: Giesbert & Lutz: "Ich war das nicht!", ein Online-Tanzprojekt von Sabine Karb über das Lügen, ab 8 J., 1. Mai, 11 Uhr, danach on demand bis 5. Mai;"Kettenreaktion", Podcast von Ruth Geiersberger; theater-hochx.de

Kabarett

3SAT: Max Uthoff und Claus von Wagner: Die Anstalt; Hosea Ratschiller: Pratersterne; SebastianPuffpaffs Homeoffice Tage; Urban Priol: Im Fluss;Das 20. große Kleinkunstfestival 2020; Kabarettgipfel - Für immer jung; Stuttgarter Besen 2020; Till Reiners: real bleiben; Sarah Bosetti: Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!; Max Uthoff: Moskauer Hunde; www.3sat.de/kabarett

BR MEDIATHEK: Django Asül: Rückspiegel 2020; Bayerischer Kabarettpreis 2020; Maxi Schafroth: Faszination Bayern; Michael Altinger: Hell; Fraueng'schichten mit Angela Ascher: Pubertät und andere Katastrophen; Schlachthof mit Christian Springer und Michael Altinger; Auf dem Nockherberg 2021: Die Fastenrede von Maxi Schafroth; Luise Kinseher: Mama Bavaria; www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

Literatur

Literaturhaus: "Heute friere ich nicht mehr, wennich an gestern denke" mit Marianne Ach, Moderation: Hans Kratzer, Live-Musik: Maximilian Höcherl, Stream, 29. April, 20 Uhr;"Hauskonzert", Igor Levit & Florian Zinnecker im Gespräch, Moderation: Jo Lendle, Stream, 30. April, 20 Uhr; "Ich muss raus" mit Ulrike Folkerts, Moderation: Susan Vahabzadeh, Stream, 3. Mai, 20 Uhr;"Der Sandler" mit Markus Ostermair, Moderation: Alex Rühle, 5. Mai, 20 Uhr; www.literaturhaus-muenchen.de

Münchner Bücherschau Junior: digitale Programme, Lesungen im Live-Stream, 1. bis 9. Mai; www.muenchner-buecherschau-junior.de

Münchner Stadtbibliothek: Bilderbuchdonnerstag online, Vorlesen für Kinder, 29. Apr., 16 Uhr, Anmeldung per Mail: stb.giesing.kult@muenchen.de; "Das Bild machte Halt", Medien und Figürlichkeit beiOskar Panizza, digitale Ringvorlesung zum 100 Todestag, 29. Apr., 18.30 Uhr; Bilderbuch Livestream: "Der tapfere Toni", 3. Mai, 11 Uhr; "Zwischen Body Shaming und Body Positivity. Körperbilder in Kinder- und Jugendbüchern", Kontrovers - Debatte über aktuelle Tendenzen in der Kinder- und Jugendliteratur, online, 4. Mai, 19 Uhr; www.muenchner-stadtbibliothek.de/veranstaltungen

Musik

DJ Rupen: "Tanz in den Mai" aus dem Buchheim Museum, 30. April, 20 Uhr; rupidoo.de

Glockenbachwerkstatt: Zombie Sessions Vol. 57 mit Brennt, 29. April, 19 Uhr; glockenbachwerkstatt.de

Harry Klein: "Wir für alle" Kulturdonnerstag mit dem Diknu Schneeberger Trio und vielen anderen, 29. April, 20 Uhr; harrykleinclub.de

Import Export: SiEA im Livestream, 5. Mai, 20 Uhr; import-export.cc

Kulturlieferdienst: DisM @ Poccistraße, 29. April, 17 Uhr; Dr. Will & the Wizards @ Adelheidstraße, 30. April, 18 Uhr; Fujju @ Ickstattstraße, 1. Mai, 15 Uhr; www.facebook.com/kulturlieferdienst (HYBRID-Veranstaltungen)

Optimal Records: jeden Samstag neue Scheiben aus aller Welt; www.facebook.com/optimalrecords

Pelkovenschlössl: Internationaler Jazz-Tag mit Tuija Komi Duo und Angela Avetisyan Quartet, 30. April, 20 Uhr; www.pelkovenschloessl.de

Unterfahrt: Philipp Schiepek & Walter Lang, 30. April, 20 Uhr; unterfahrt.de

BR Symphonieorchester: Familientag Online aus dem Werksviertel-Mitte mit digitalem Mitmach- Orchester und vielem mehr, 1. Mai, 12 Uhr; www.br-so.de/education/familientag

Einstein Kultur: "Verschwinden I-IV" mit Julia Wahren (Stimme) und Hans Wolf (Klavier), 1. Mai, 20 Uhr;Improvisierte Musik von Coyote (Stimme und Saxofon), 29. April, 20 Uhr; www.einsteinkultur.de

Gärtnerplatztheater: Schuberts Reise nach Atzenbrugg, Musik: Johanna Doderer, Regie: Josef E. Köpplinger, am Pult: Michael Brandstätter, 30. April, 19.30 Uhr (verfügbar bis 7. Mai); www.gaertnerplatztheater.de

Münchener Rundfunkorchester: Le Grand Tango - Hommage an Astor Piazolla, Dirigentin: Alondra de la Parra, 5. Mai, 20.30 Uhr (aus dem Prinzeregententheater); www.br-klassik.de/programm/livestream/ index.html

Kunst

Ägyptisches Museum: Sonderausstellung im digitalen Rundgang: Ugo Dossi - Zeichen und Wunder, jeden Dienstag Online-Vortragsserie zu bedeutenden Persönlichkeiten der altägyptischen Geschichte, 4. Mai, um 9 Uhr: Nefret-Jabet - Edle Prinzessin, smaek.de

Haus der Kunst: Ausstellungsfilme, digitale Audiorundgänge und mehr; 29. April, 18 Uhr: digitale Eröffnung der Ausstellung euward 8: Felix Brenner, Andreas Maus, Kar Hang Mui, www.hausderkunst.de

Lenbachhaus: Online-Sammlung, digitale Live-Führungen zu den Sonderausstellungen Michaela Eichwald / Unter freiem Himmel und Gruppendynamik - Der Blaue Reiter, www.lenbachhaus.de

Pinakotheken: Online-Sammlung, Youtube-Kanal und in der Kunstminute Kunstwerke und die Kura- toren kennenlernen, 29. April, 18.30 Uhr: Online Live-Gespräch: Joseph Carl Stieler: König Ludwig I. von Bayern im Krönungsornat, 1826 / 30. April, 20 Uhr: Kunstgespräche nach Feierabend zu: Alexandra Bircken - New Model Army (2016), www.pinakothek.de

Münchner Stadtmuseum: Online-Sammlung, digitale Dauerausstellungen Typisch München und Migration bewegt die Stadt. Perspektiven wechseln , 30. April / 1. und 2. Mai, jeweils um 18 Uhr: Online- Veranstaltung zur Ausstellung Welt im Umbruch. Kunst der 1920er Jahre, www.muenchner-stadtmuseum.de

15. Münchner Bücherschau junior 2021: Mit digitaler Buchausstellung, 1. bis 9. Mai: www.muenchner-buecherschau-junior.de

Kunsträume draußen oder online:

Kunstraum LOT, Schleißheimer Str. 44: Berit Opelt & Elke Reis, 28 .April bis 1. Mai, 1. Mai um 14 Uhr: Die Ausstellung durch das Fenster betrachten und die Möglichkeit nutzen, mit den Künstlerinnen per Telefon Kontakt aufzunehmen und Fragen zu stellen, www.kunstraum-lot.com

Platform München: Paradise Lost #gender shift, 5. Mai um 17.30 Uhr: digitale Eröffnung mit anschließendem Vortrag: (Lost) Gender ParadiseGeschlecht und Gesellschaft im Wandel, www.platform-muenchen.de