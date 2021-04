In seinem neuen Buch „Von hier an anders“ analysiert Robert Habeck - auch selbstkritisch- blinde Flecken in der Politik der letzten 10 Jahre und entwirft Neuanfänge.

Theater

Kammerspiele: "Habibi Gig", Streaming-Konzert mit Djonni Laser und Elena Ludwig, 23. Apr., 18 Uhr; "Wir Schwarzen müssen zusammenhalten" - Eine Erwiderung", Live-Stream, 24./25. Apr., 19 Uhr; "Conversation on Sisterhood", Gespräch mit Viola Hasselberg (Kammerspiele), Agata Kołacz (TR Warszawa) und Andrii Palatnyi (Dakh Theatre/Gogolfest in Ukraine), 24. Apr., 17 Uhr; "Rechnitz. Oper - Der Würgeengel" nach Elfriede Jelinek, TR Warszawa (Polnisch mit englischen Untertiteln), Live-Stream, Regie: Katarzyna Kalwat, 24. Apr., 19 Uhr; "The Digital Assembly/Die Versammlung" von Porte Parole, Live-Stream, 24. Apr., 21 Uhr; Podiumsdiskussion: "How to work in international constellations?", mit: Amelie Deuflhard, Serge Aimé Coulibaly, Carola Dürr, 25. Apr., 17 Uhr; "Make Up", Musikperformance von Dakh Daughters, Center of Contemporary Art DAKH, Kiew/Ukraine, Stream, 25. Apr., 21.30 Uhr; "Habibi Goethe", Diskussionsreihe, 28. Apr., 18 Uhr; "AmA ohne Maske", Podcast von Wiebke Puls; www.muenchner-kammerspiele.de

Staatstheater am Gärtnerplatz: "Gärtnerplatz Podcast"; www.gaertnerplatztheater.de

Nationaltheater: "Schwanensee", Choreografie: Ray Barra, Marius Petipa, Lew Iwanow, Stream, 22. Apr., 19.30 Uhr; "Der Schneesturm", Choreografie: Andrey Kaydanovskiy, Video on demand 30 Tage ab 23. Apr., 19.30 Uhr; "Le Corsaire", Choreografie: Ivan Liška, Marius Petipa,, Stream, 24. Apr., 19.30 Uhr; "Filmische Erinnerungen an 30 Jahre Bayerisches Staatsballett/Black Cake", Stream, 25. Apr., 19.30 Uhr; "Der Rosenkavalier" von Richard Strauss, Regie: Barrie Kosky, bis 23. April, 11.59 Uhr on demand; "Montagsstücke", Video on demand; www.staatsoper.de

Residenztheater: "Finsternis", Zoom, 22. Apr., 19.30 Uhr; "100 mal Lenz - Ein Versuch", Zoom, 23./24. Apr., 20 Uhr; Vorschau zu "Dekalog" nach Krzysztof Kieślowski und Krzysztof Piesiewicz, Regie: Calixto Bieito, Stream-Premiere, 25. Apr., 19 Uhr (danach 48 Stunden on demand); "Rex Osterwald" von Michel Decar, Uraufführung per Zoom, Regie: David Moser, 27. Apr., 19.30 Uhr; "Superspreader" von Albert Ostermaier, Zoom, 28. Apr., 19.30 Uhr; "Wolkendienst", Sneak Peek zu "Die Wolken, die Vögel, der Reichtum" von Thom Luz; "Tagebuch eines geschlossenen Theaters"; www.residenztheater.de

Schauburg: "An der Arche um Acht", Regie: Theo Fransz, Online-Vorstellung, 23. Apr., 15 Uhr, danach 72 Stunden abrufbar; www.schauburg.net

HochX: Giesbert & Lutz: "Schön Anders", Tanztheater von Ceren Oran, ab 6 J., 24./25. Apr., 16 Uhr; "Kettenreaktion", Podcast von Ruth Geiersberger; theater-hochx.de

Kabarett

3SAT: Sebastian Puffpaffs Homeoffice Tage; Urban Priol: Im Fluss; Das 20. große Kleinkunstfestival 2020; Till Reiners: real bleiben; Sarah Bosetti: Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!; Max Uthoff: Moskauer Hunde; www.3sat.de/kabarett

BR Mediathek: Schlachthof mit Christian Springer und Michael Altinger; Auf dem Nockherberg 2021: Die Fastenrede von Maxi Schafroth; Django Asül: Asül für alle; Vereinsheim Schwabing; Luise Kinseher: Mama Bavaria; www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

Literatur

Literaturhaus: "Von hier an anders" mit Robert Habeck, Moderation: Jens Bisky, Stream, 26. Apr., 20 Uhr; "Adas Raum", Lesung mit Sharon Dodua Otoo, Stream, 27. Apr., 20.30 Uhr; "Im Lichte der Quanten" mit Christine & Frido Mann, Gespräch: Thomas Görnitz & Ernst Ulrich von Weizsäcker, Stream, 28. Apr., 20 Uhr; www.literaturhaus-muenchen.de

Lyrik Kabinett: Lesarten IV: "Gardaseegedichte der Renaissance", Lektüre-Seminar online mit Tobias Roth, drei Termine, 27. Apr., 20 Uhr; "Warum hassen wir Gedichte? - No Art", Ben Lerner und Steffen Popp im Gespräch, 28. Apr., 20 Uhr; www.lyrik-kabinett.de

Residenztheater: Robert Dölle und Cathrin Störmer lesen "Taxi" von Cemile Sahin; "Resi liest" - Ensemblelesungen: "Die weiße Rose - Die Briefe von Alexander Schmorell und Christoph Probst", "Die Reise nach Ordesa" von Manuel Vilas, "Gullivers Reisen" von Jonathan Swift, Auszüge aus Georg Büchners Briefen, "Der Hessische Landbote" von Georg Büchner; www.residenztheater.de

Musik

Glockenbachwerkstatt: Impro.visionen (experimentelle Musik), 22. April, 19 Uhr; Boris Ruge, 23. April, 20 Uhr; glockenbachwerkstatt.de

Harry Klein: 3000 Grad Showcase (24. April), Janisha Jones Monatsschau (28. April), jew. 20 Uhr; harrykleinclub.de

Metropoltheater: "Heartland", Release-Stream mit James Newton, 22. April, 20 Uhr; www.jamesnewton.de

Münchner Kammerspiele: "Habibi Gig" mit Djonni Laser u. Elena Ludwig (Minimal Music trifft Jazz), 23. April, 18 Uhr; www.muenchner-kammerspiele.de

Titus Waldenfels: Sixties Livestream, 23. April, 19 Uhr; titus-waldenfels.de/termine

Unterfahrt: Antonio Faraò Trio (22. April), Insomnia Brass Band (23. April), Tilo Weber & Four Fauns (25. April), Julie Campiche Quartet (28. April), jew. 20 Uhr; unterfahrt.de

Bayerische Staatsoper: Montagsstück XIX: "Il segreto di Susanna" von Ermanno Wolf-Ferrari, 26. April, 20.15 Uhr; www.staatsoper.de/staatsopertv.html

Bühne 23 e.V.: "Music & Meet, Joseph Haydn", Online-Konzert mit Maria Roters (Piano) und Katarina Morfa (Mezzo-Sopran), 24. April, 19 Uhr; www.buehne23.de

Hochschule für Musik u. Theater München: Barocktage 2021 online, 23. April, 19 Uhr; website.musikhochschule-muenchen.de

Münchner Philharmoniker: Anton Bruckner: Symphonie Nr. 6 A-Dur, Dirigent: Valery Gergiev (Aufzeichnung vom Sep. 2019), abrufbar vom 24. bis 29. April; www.mphil.de/stream

Prinzregententheater: "Don Quijote" (musikalische Filmcollage), eine Kooperation der Hochschule für Musik und Theater, Bayer. Theaterakademie und LMU München, Online-Premiere am 22. April, 19.30 Uhr; "Die schöne Galathée", komisch-mythologische Oper in einem Akt von Franz Suppé, 25. April, 20.30 Uhr live auf BR Klassik; www.theaterakademie.de

Theatergemeinde e.V.: "Peter und der Wolf", interaktives Familien-Zoom-Konzert mit Munich Tetra Brass, 23. April, 18 Uhr; www.theage-muenchen.de

Kunst

Ägyptisches Museum: Sonderausstellung im digitalen Rundgang: Ugo Dossi - Zeichen und Wunder, jeden Dienstag Online-Vortragsserie zu bedeutenden Persönlichkeiten der altägyptischen Geschichte, 27. April, 9 Uhr: Taharqa - Schwarzer Pharao, smaek.de

Haus der Kunst: Ausstellungsfilme, digitale Audiorundgänge und mehr; 22. April, 18.30 Uhr: digitale Einführung (auf Englisch) zu Phyllida Barlow. Frontier, www.hausderkunst.de

Pinakotheken: Online-Sammlung, Youtube-Kanal und in der Kunstminute Kunstwerke und die Kuratoren kennenlernen, 25. April, 13.30 Uhr: digitaler Workshop: Was uns umgibt: Architektur- und Gedankenräume: Bauwerk und Kunstgrund / 26. April, 18.30 Uhr: Heroes and Homies - Die Skulpturen aus der Sammlung Ludwigs I. in der Neuen Pinakothek, www.pinakothek.de

Münchner Stadtmuseum: Online-Sammlung, digitale Dauerausstellungen Typisch München und Migration bewegt die Stadt. Perspektiven wechseln, montags digitale Führungen, 23. April, 18 Uhr: Online-Veranstaltung zur Ausstellung Welt im Umbruch. Kunst der 1920er Jahre, www.muenchner-stadtmuseum.de