Bühne

Kammerspiele: "Solidarität / Archive of messages: Words in Motion", Videoinstallation von Barbara Ehnes , ein Parcours rund um die Münchner Kammerspiele (Präsenz-Veranstaltung)

, täglich, 16-21 Uhr; "Wir Schwarzen müssen zusammenhalten" - Eine Erwiderung, Regie: Jan-Christoph Gockel, Live-Stream, 9./10. Apr., 20 Uhr; "Gesellschaftsspiele: The Art of Assembly IV. - Choirs of Precarity and Power", Live-Stream Diskussion, 10. Apr., 19 Uhr; "Dr. Berg - Folge 3: Bruder hinter Gittern", von und mit Fabian Moraw, Stream, 11. Apr., 19 Uhr; "Gespenster - Erika, Klaus und der Zauberer" von Raum+Zeit, Live Stream, 12. Apr., 20 Uhr; "Habitat @ Home", Digitaler Workshop mit Doris Uhlich, 12. Apr., 19 Uhr; "The Fittest Will Survive? - Be a stronger person than you were yesterday", Talk von und mit Nuschin Rawanmehr und Ray Moore, Live-Stream, 14. Apr., 18 Uhr; "AmA ohne Maske", Ensemble-Vorstellungs-Podcast von Wiebke Puls; Maximilianstr.

26-28, ☎ 23 39 66 00, www.muenchner-kammerspiele.

de Nationaltheater: "Der Rosenkavalier" von Richard Strauss, Regie: Barrie Kosky, bis 23. April, 11.59 Uhr on demand; "Montagsstücke", Video on demand, www.staatsoper.de

Residenztheater: "Es waren ihrer sechs" nach Alfred Neumann, Regie: Michał Borczuch, 8. Apr., ab 19 Uhr 48 Stunden on demand; "Finsternis" von Davide Enia, eine Aufführung auf Zoom, 10. Apr., 19.30 Uhr; "Dantons Tod", Regie: Sebastian Baumgarten, 11. Apr., 19 Uhr; "Leonce und Lena", Regie: Thom Luz, Stream, 12. Apr., 19 Uhr; "Borderline" von Jürgen Berger, 14. Apr., 19 Uhr; "Wolkendienst", Sneak Peek zu "Die Wolken, die Vögel, der Reichtum"; "Tagebuch eines geschlossenen Theaters"; www.residenztheater.de

Schauburg: "Schreimutter" nach Jutta Bauer, Regie: Taki Papaconstantinou, 9. Apr., ab 15 Uhr 72 Stunden on demand; www.schauburg.net

Staatstheater am Gärtnerplatz: "Gärtnerplatz Podcast", András Borbély T. spricht mit Mitarbeiter/innen des Theaters; www.gaertnerplatztheater.de

HochX: "Kettenreaktion", Podcast von Ruth Geiersberger; theater-hochx.de

3SAT: Kabarettgipfel - Für immer jung; Stuttgarter Besen 2020; Tahnee: Vulvarine; Pratersterne; Till Reiners: real bleiben; Sarah Bosetti: Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!; Max Uthoff: Moskauer Hunde; Pufpaffs Happy Hour - Best of 2020; www.3sat.de/kabarett

BR MEDIATHEK: Fraueng'schichten mit Angela Ascher; Schlachthof mit Christian Springer und Michael Altinger; Grünwald Freitagscomedy: Überraschungen ohne Ende; Auf dem Nockherberg 2021: Die Fastenrede von Maxi Schafroth; Django Asül: Asül für alle; Ingo Appelt; Vereinsheim Schwabing; Luise Kinseher: Mama Bavaria; Christine Eixenberger: Fingerspitzenlösung; www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

COMEDYSTREAMS: Till Reiners: Auktion Mensch; Felix Lobrecht und Tommi Schmitt: Gemischtes Hack; Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht; Anke Engelke: Ladykracher; https://comedystreams.de

Literaturhaus: "Gegensätze", Literarisches Schreiben mit Lena Gorelik und Katrin Lange, Abendwerkstatt (Präsenzveranstaltung), 13. Apr., 19 Uhr, Bibliothek; "Grenzerfahrung - Wie wir an der Krise wachsen", ein Abend mit Wolfgang Schäuble, Moderation: Tina Hildebrandt, live zugeschaltet: Aleny Buyx, Stream, 14. Apr., 20 Uh (siehe Bericht oben); Maximilianstr. 26-28, ☎ 23 39 66 00, www.

muenchner-kammerspiele.de Münchner Stadtbibliothek: Bilderbuchdonnerstag online, Vorlesen für Kinder, 8. Apr., 16 Uhr, Anmeldung: stb.giesing.kult@muenchen.de; "Bilderbuchkino mit Agnes Kraus: Das kleine WIR zu Hause", 12.-19. Apr.; "Urmel und die Schweinefee", Bilderbuch Livestream, 12. Apr., 11 Uhr; "Mit Zivilcourage gegen Fake Facts", Online-Podiumsgespräch mit Pia Lamberty, Verena Berthold und Dieter Frey, 14. Apr., 19 Uhr; www.muenchner-stadtbibliothek.de

HochX: Kopfkino, Literarische Hörgänge durch München, Podcast-Reihe mit Henriette Fridoline Schmidt; theater-hochx.de/kopfkino.html

Residenztheater: "Resi liest" - Ensemblelesungen, www.residenztheater.de

8Below: Bergfest Livestream mit Wolfen Reloaded & Sara Sucks, 10. April, 20.30 Uhr; www.facebook.com/8BelowBergfest

DJ Rupen: 1 Jahr Rupidoo Live Stream (aus dem Ampere), 10. April, 20 Uhr; rupidoo.de

Glockenbachwerkstatt: Inga, 9. April, 20 Uhr; "Respect" Benefiz-Stream u.v.a., 10. April, 20 Uhr; www.glockenbachwerkstatt.de

Harry Klein: Capsolé Livestream, 7. April, 20 Uhr; Karotte all night long, 10. April, 0.30 Uhr; harrykleinclub.de

Lustspielhaus: Nick Woodland, 11. April, 19.30 Uhr; lustspielhaus.

de (siehe Bericht oben)

Marc Zimmermann: "Synthicide" DJ-Stream, 10. April, 21 Uhr; twitch.tv/lunastrom

Notenlos durch die Nacht: "Reise durch die Zeit"-Livestream, 13. April, 20 Uhr; www.notenlos.de/stream

Optimal Records: jeden Samstag neue Scheiben aus aller Welt; www.facebook.com/optimalrecords

Seidlvilla: Jazz+ Livestream mit Percussion, 13. April, 20 Uhr; www.facebook.com/jazzplusseidlvilla

Titus Waldenfels: Wohnzimmerkonzert mit Robert Richter u.a., 8. April, 19 Uhr; Jazzfrühschoppen, 11. April, 11 Uhr; titus-waldenfels.de/termine

Unterfahrt: Jazz von Tim Allhoff (8. April), A-Strain (9. April), David Gazarov Trio (14. April), jew. 20 Uhr; unterfahrt.

de (siehe Bericht oben)

Münchner Kammerphilharmonie dacapo: Beethovens Pastorale, live am 9. April, 19 Uhr; danach für 70 Std. abrufbar; www.kammerdacapo.de

Münchner Philharmoniker: Konzerte von Haydn und Beethoven, Klavier und musikal. Leitung Rudolf Buchbinder (vom Mai 2020), abrufbar vom 10. bis 15. April; www.mphil.de/stream

St. Matthäuskirche: Orgelmatinee mit Musik von Händel u. Charles-Marie Widor (Orgel: Armin Becker), 11. April, 11.30 Uhr; www.stmatthaeus.de

Ägyptisches Museum: Ugo Dossi - Zeichen und Wunder, 8. April bis 27. Juni, smaek.

de (siehe Titel) Haus der Kunst: Michael Armitage. Paradise Edict, bis 18. April / 14. April, 17 Uhr: Online-Vortrag: Die Künstlerkartei des "Hauses der Deutschen Kunst" zum Tag der Provenienzforschung, www.hausderkunst.de

Jüdisches Museum: Im Labyrinth der Zeiten. Mit Mordechai W. Bernstein durch 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte, bis 13. Feb. 22 / Spitzenhaus Rosa Klauber, bis 24. Okt., www.juedisches-museum-muenchen.de

Münchner Stadtmuseum: 9. April, 18 Uhr: Online-Veranstaltung zur Ausstellung: Welt im Umbruch. Von Otto Dix bis August Sander - Kunst der 20er Jahre / 13. April, 19 Uhr: zusammen mit Bellevue di Monaco: Why we matter - Online-Lesung und Gespräch mit Emilia Roig, www.muenchner-stadtmuseum.de

Pinakothek der Moderne, Alte Pinakothek, Sammlung Schack, Museum Brandhorst: 10. April, 18 Uhr: digitaler Trickfilm-Workshop zu David Shrigley / 11. April, 13.30 Uhr: digitaler Workshop: Was uns umgibt: Architektur- und Gedankenräume, 14. April, 13 Uhr: Digitaler Tag der Provenienzforschung - Provenienz Gurlitt: Was bedeutet das heute für uns?, www.pinakothek.de

Kunstareal Maxvorstadt: Tolerance Poster Projekt, bis 29. April, http://dnstdm.

de/tolerance Sammlung Goetz: Jedes zweite Wochenende im Monat werden auf der Internetseite ausgewählte Filme präsentiert: 10. & 11. April: Christoph Brech - Break (2004), www.sammlung-goetz.de

Valentin-Karlstadt-Musäum: Hank Schmidt in der Beeks - Enzyklopädie der großen Geister, bis Mitte Juni / Das Isartor - immer anders (Ausstellung draußen im Hof)

, www.valentin-musaeum.de Villa Stuck: 11. April, 11 Uhr: Online-Gespräch mit Sir Nicholas Penny, Direktor der National Gallery 2008-15 / 14. April, 18 Uhr: Führung durch die Ausstellung: Collecting Histories. Neueste Erwerbungen, Schenkungen und Dauerleihgaben für die Sammlungen des Museums Villa Stuck, www.villastuck.de

Kunsträume/Institutionen (nur nach Anmeldung) Kunstpavillon, Alter Botan. Garten am Stachus: Mitglieder der Fachgruppe Kunst in ver.di - Universum - Mensch, 9. bis 25. April, www.kunstpavillon.org Leica Galerie: Lenny Kravitz - Drifter. Flash, bis 30. Juni, https://de.leica-camera.com Rewe-Markt, Theatinerstr. 14: Supermarktfrische Lieferung - 20 Künstler*innen und Kunststudent*innen stellen aus, tgl., 7- 20 Uhr (außer So.), bis 15. April