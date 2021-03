Die Journalistin und Publizistin Carolin Emcke liest aus "Journal. Tagebuch in Zeiten der Pandemie" im Literaturhaus.

Theater

Kammerspiele: Dr. Berg's Ferndiagnosen", von und mit Fabian Moraw, 7. Apr., 18 Uhr; "Am A ohne Maske", Ensemble-Vorstellungs-Podcast von Wiebke Puls; www.muenchner-kammerspiele.de

Nationaltheater: "Montagsstück für Kinder: Töröööö", Live Stream, 5. Apr., 20.15 Uhr, ab 7. Apr. als Video on demand; "Der Rosenkavalier" von Richard Strauss, Regie: Barrie Kosky, bis 23. April, 11.59 Uhr on demand; "Montagsstücke", Video on demand; www.staatsoper.de

Residenztheater: "100 mal Lenz - Ein Versuch" nach Georg Büchner, eine Aufführung auf Zoom, Regie: Gernot Grünewald, 1. Apr.,19.30 Uhr; "Leonce und Lena" von Georg Büchner, Regie: Thom Luz, Stream, 3. Apr., 19 Uhr; "Dantons Tod" von Georg Büchner, Regie: Sebastian Baumgarten, 5. Apr., 19 Uhr; "Finsternis" von Davide Enia, eine Aufführung auf Zoom, 6. Apr., 19.30 Uhr; "Wolkendienst", Sneak Peek zu "Die Wolken, die Vögel, der Reichtum" von Thom Luz; "Tagebuch eines geschlossenen Theaters"; www.residenztheater.de

Schauburg: "Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin" frei nach Hans Christian Andersen, Regie: Andrea Gronemeyer, ab 8 J., Hörfassung, 3. Apr., 15 Uhr, danach 72 Stunden online; www.schauburg.net

Kabarett

3SAT: Pratersterne; Till Reiners: real bleiben; Sarah Bosetti: Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!; Max Uthoff: Moskauer Hunde; Pufpaffs Happy Hour - Best of 2020; www.3sat.de/kabarett

BR MEDIATHEK: Grünwald Freitagscomedy: Überraschungen ohne Ende; Auf dem Nockherberg 2021: Die Fastenrede von Maxi Schafroth; Django Asül: Asül für alle; Ingo Appelt; Vereinsheim Schwabing; Luise Kinseher: Mama Bavaria; Christine Eixenberger: Fingerspitzenlösung; www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

ZDF: Max Uthoff und Claus von Wagner: Die Anstalt; www.zdf.de/comedy/die-anstalt

Literatur

Kammerspiele/Literaturhaus: "Journal. Tagebuch in Zeiten der Pandemie, ein Abend mit Carolin Emcke, Live-Stream, 1. April, 20 Uhr; www.muenchner-kammerspiele.de

Münchner Stadtbibliothek: Bilderbuchdonnerstag online, Vorlesen für Kinder, 1. Apr., 16 Uhr, Anmeldung per Mail: stb.giesing.kult@muenchen.de; www.muenchner-stadtbibliothek.de

HochX: Kopfkino, Literarische Hörgänge durch München, Podcast-Reihe mit Henriette Fridoline Schmidt; theater-hochx.de/kopfkino.html

Residenztheater: "Resi liest"Ensemblelesungen, "Die weiße Rose - Die Briefe von Alexander Schmorell und Christoph Probst", "Die Reise nach Ordesa" von Manuel Vilas, "Gullivers Reisen" von Jonathan Swift, "Der Hessische Landbote" von Georg Büchner; www.residenztheater.de

Gasteig: Isarflux Festival 2021 mit Elena Rud, Tahpir & Matija, 4. April, 20 Uhr; www.gasteig.de

Pop & Jazz

Glockenbachwerkstatt: Angela Aux, 1. April, 20 Uhr; www.glockenbachwerkstatt.de

Harry Klein: Unmuted Stream feat. Einmusik, 3. April, 20 Uhr; harrykleinclub.de

Heppel & Ettlich: "PolkaSpring" Improschau feat. DJ Beatsepp, 4. April, 18.45 Uhr; heppel-ettlich.de

Lustspielhaus: Balloon Pilot, 1. April, 20 Uhr; lustspielhaus.de

Marc Zimmermann: "The Easter Resurrection" DJ-Stream, 3. April, 21 Uhr; twitch.tv/lunastrom

Milla: "Telemilla" mit Ditu (2. April) und Henny Herz (3. April), jew. 20 Uhr; www.milla-club.de

Optimal Records: jeden Samstag neue Scheiben aus aller Welt; www.facebook.com/optimalrecords

Pasinger Fabrik: Quadro Nuevo zum 100. Geburtstag von Astor Piazzolla, 3. April, 20 Uhr; www.pasinger-fabrik.de/musik

Titus Waldenfels: Plattenhören mit Titus, 2. April, 16 Uhr; Jazzfrühschoppen, 4. April, 11 Uhr; titus-waldenfels.de/termine

Unterfahrt: Jazz von Jason Seizer New Quartet (1. April), Sternal/Sieverts/Burgwinkel (6. April), jew. 20 Uhr; unterfahrt.de

Klassik

Münchner Philharmoniker: Werke von Grieg u. Franck unter Leitung von Mikko Franck, noch abrufbar bis 1. April; www.mphil.de/stream

Prinzregententheater: "Rita" von Gaetano Donizetti und "Doktor Mirakel" von Georges Bizet, musikal. Leitung: Ivan Repušić, 1. April, 19.30 Uhr (bis 5. April als Video abrufbar); www.youtube.com/Theaterakademie

Kunst

Deutsches Museum: Dresscode Glasfaser. Das Glasfaserkleid der Infantin Eulalia von Spanien, www.deutsches-museum.de

Haus der Kunst: Phyllida Barlow / Kapwani Kiwanga / Michael Armitage, www.hausderkunst.de

Jüdisches Museum: Im Labyrinth der Zeiten. Mit Mordechai W. Bernstein durch 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte, www.juedisches-museum-muenchen.de

Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung: Sebastião Salgado - Exodus, www.versicherungskammer-kulturstiftung.de/kunstfoyer

Kunsthalle München: Thierry Mugler - Couturissime, www.kunsthalle-muc.de

Lenbachhaus: Gruppendynamik. Der Blaue Reiter, www.lenbachhaus.de

Literaturhaus München: Zeitlang. Unbekanntes Bayern, www.literaturhaus-muenchen.de

Münchner Stadtmuseum: Welt im Umbruch. Von Otto Dix bis August Sander Kunst der 20er Jahre / MUC. Schmuck. Perspektiven auf eine Münchner Privatsammlung, www.muenchner-stadtmuseum.de

Pinakothek der Moderne, Alte Pinakothek, Museum Brandhorst, Sammlung Schack, www.pinakothek.de