Theater, Oper & Tanz

Gärtnerplatztheater: Premiere "Das Medium", Kammeroper von Gian Carlo Menottis, 26. März, 19 Uhr (abrufbar bis 28. März); Premiere "Non(n)sens", Musical Comedy von Dan Goggin, 31. März, 19 Uhr (abrufbar bis 3. April); Live-Streams auf www.gaertnerplatztheater.de

Kammerspiele: "Die Theater-Checker*innen checken das Theater", Live-Stream, 25. März, 19 Uhr; "Buy Hard - Wer genießt, kann sich auch gönnen" von Gro Swantje Kohlhof und Bekim Latifi, Online, 28. März, 20 Uhr; "Gespenster - Erika, Klaus und der Zauberer" von Raum+Zeit, Online Stream, 29. März, 20 Uhr; "9/26 - Das Oktoberfestattentat" von Christine Umpfenbach, Online-Stream, 30. März, 20 Uhr; "AmA ohne Maske", Ensemble-Vorstellungs-Podcast von Wiebke Puls; www.muenchner-kammerspiele.de

Nationaltheater: "Der Rosenkavalier" von Richard Strauss, Regie: Barrie Kosky, bis 23. April, 11.59 Uhr on demand; "Montagsstücke", Video on demand; www.staatsoper.de

Residenztheater: "Finsternis" von Davide Enia, eine Aufführung auf Zoom, 25./31. März, 19.30 Uhr; Resi liest live: "Die Kopenhagen-Trilogie - Abhängigkeit (Teil 1)" von Tove Ditlevsen (Hybrid-Veranstaltung), 26. März, 18 Uhr; "100 mal Lenz - Ein Versuch" nach Georg Büchner, eine Aufführung auf Zoom, Regie: Gernot Grünewald, 26. März,19.30 Uhr;Resi liest live: "Die Kopenhagen-Trilogie -Abhängigkeit (Teil 2)" von Tove Ditlevsen (Hybrid-Veranstaltung), 27. März, 18 Uhr; "Marienplatz" von Beniamin M. Bukowski, Regie: András Dömötör, Stream, 27. März, 19 Uhr; "Leonce und Lena" von Georg Büchner, Regie: Thom Luz, Stream, 28. März, 19 Uhr; "Superspreader" von Albert Ostermaier, eine Aufführung auf Zoom, 29. März, 19.30 Uhr;"Wolkendienst", Sneak Peek zu "Die Wolken, die Vögel, der Reichtum" von Thom Luz; www.residenztheater.de

Detailansicht öffnen Axel Hacke liest seine lustigsten Texte live aus dem Literaturhaus. (Foto: Thomas Dashuber)

Schauburg: "An der Arche um Acht" von Ulrich Hub, Regie: Theo Fransz, Online-Premiere, 26. März, 15 Uhr, danach 72 Stunden abrufbar; www.schauburg.net

HochX: "Goetzin 2020. Stream 2021" von Jan Struckmeier, 26./27./28. März, 16 Uhr; "Bremer Stadtmusikanten" von Giesbert & Lutz, Online, ab 4 Jahre, 28. März, 11 Uhr; theater-hochx.de

Lustspielhaus: Axel Hacke, "Die lustigsten Texte aus 30 Jahren", Live-Stream, 25. März, 20 Uhr; www.lustspielhaus.de

3SAT: Stuttgarter Besen 2020: Goldener und Silberner Besen; Luise Kinseher; Sebastian Pufpaffs Homeoffice-Tage; Florian Schroeder fahndet nach dem Bösen; Christoph Sonntag: Kein Trend verpennt!; Helmut Schleich: Kauf, du Sau!; www.3sat.de/kabarett

BR MEDIATHEK: Auf dem Nockherberg 2021:Die Fastenrede von Maxi Schafroth; Django Asül: Asül für alle; Ingo Appelt; Vereinsheim Schwabing; Luise Kinseher: Mama Bavaria; Django Asül: Rückspiegel 2020; Christine Eixenberger: Fingerspitzenlösung; www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

Literatur

Stadtbibliothek Giesing: Bilderbuchdonnerstag, Vorlesen für Kinder ab 4 Jahren, 25. März, 16 Uhr; www.muenchner-stadtbibliothek.de/veranstaltungen

Münchner Stadtbibliothek: 19. Krimi-Schreibwettbewerb, Workshop von 9 und 14 Jahren, 25. März, 15 Uhr; Programm unter www.kinderkrimifest.de

Lesecafé, Tiffany Jewell "Das Buch vom Antirassismus", Lesung: Jennifer Tevi, 26. März, 19 Uhr; www.muenchner-stadtbibliothek.de/veranstaltungen

NS-Dokumentationszentrum: "Zeig Dein Nein!", Preisverleihung, 25. März, 19 Uhr; "Lügenpresse: Das wird man doch mal sagen dürfen", Workshop, 27. März, 10 Uhr, Anmeldung bis 25. März 2021 unter buchung.nsdoku@muenchen.de; www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/

Mohr-Villa: Leseperformance zu Weltfrauentag "Ich bin kein Rassist", mit Nadja Fiebiger, 26. März, 19 Uhr; www.mohr-villa.de/programm/

Literaturhaus: Daniel Speck "Jaffa Road", Gespräch: Jan Weiler, 26. März, 20 Uhr; www.literaturhaus-muenchen.de/programm/

Münchner Literaturbüro: Simon Gerhol liest aus seinen Werken, 26. März, 19.30 Uhr; muenchner-literaturbuero.de/freitagslesungen/

Lyrik-Kabinett: H.C. Artmann "Übrig blieb ein moosgrüner Apfel", mit Clemens J. Setz und Daniela Strigl, 30. März, 20 Uhr; www.lyrik-kabinett.de/

Klassik

Bayerische Akademie der Schönen Künste:"Engagierte Musik: Nicolaus A. Huber", Begrüßung und Moderation: Nikolaus Brass, Konzert/Vortrag, 25. März, 19 Uhr; www.badsk.de/veranstaltungen

BR-Klassik: Konzert, Werke: Beethoven, Weinberg, Mozart, Klavier: Francesco Piemontesi, BR-Symphonieorchester, Leitung: Mirga Gražinytė-Tyla, 26. März, 20.30 Uhr; www.br-klassik.de/concert/

Pop & Jazz

Glockenbachwerkstatt: Impro.visionen, (25. März), Miss Pearl & Packed Rich (26. März), Karo (27. März), jew. 19 Uhr; www.glockenbachwerkstatt.de

Harry Klein: Jazzrausch Bigband, 26. März, 21 Uhr; Biesmans, 27. März, 20 Uhr; Synthvision Stream, 31. März, 20 Uhr; harrykleinclub.de

Detailansicht öffnen Die Jazzrausch Bigband streamt aus dem Harry Klein. (Foto: Marc Wilhelm)

Heppel & Ettlich: Trikont Show mit Inga, Coconami u.a., 25. März, 20 Uhr; heppel-ettlich.de

Marc Zimmermann: Kassettenclub DJ-Stream, 27. März, 21 Uhr; twitch.tv/lunastrom

Milla: Leonie Singt, 27. März, 20 Uhr; www.milla-club.de

Muffatwerk: "Muffat Reload"-Clubstream mit Tour de France, Fade u.v.a., 27. März, 20 Uhr; www.muffatwerk.de

Theater im Fraunhofer: Volksmusiktage Online mit Mimpfmöh (26. März) und Pnema (27. März), 19.30 Uhr; www.fraunhofertheater.de/volksmusiktage

Titus Waldenfels: "Step out fort the Hide Out" Benefizstream, 31. März, 19 Uhr; titus-waldenfels.de/termine

Unterfahrt: Jazz von Nils Wülker & Arne Jansen (25. März), Valentin Preissler Quintett (26. März), Viviane de Farias (27. März), Nico-Theo Quintett (30. März), jew. 20 Uhr; unterfahrt.de

Kunst

Amerika-Haus: From a New Yorker's Perspective - Photography by Christopher Makos / Jens SchwarzBlue Donkey & Red Elephant: Tales from the American Electorate, bis 31. März, www.amerikahaus.de

Deutsches Theatermuseum: Regietheater - Eine deutsch-österreichische Geschichte, bis 1. August, www.deutschestheatermuseum.de

Glyptothek: Bertel Thorvaldsen und Ludwig I. - Der dänische Bildhauer im bayerischen Auftrag, digitale Eröffnung der Sonderausstellung am Do., 25. März, 19.30 Uhr, www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de

Münchner Stadtmuseum: Fr., 26. März, 18 Uhr: Online-Veranstaltung zur Ausstellung: Welt im Umbruch.Von Otto Dix bis August Sander - Kunst der 20erJahre / MUC. Schmuck. Perspektiven auf eine Münchner Privatsammlung, www.muenchner-stadtmuseum.de

Valentin-Karlstadt-Musäum: Hank Schmidt in der Beeks - Enzyklopädie der großen Geister / Das Isartor - immer anders (Ausstellung draußen im Hof), www.valentin-musaeum.de

Bayerischer Kunstgewerbeverein e.V.: Ulrike Kleine Behnke und Silke Trekel & Axel van Severen, bis 17. April, www.bayerischer-kunstgewerbeverein.de

DG Kunstraum: Heike Kati Barath - Sei bereit, bis 9. April, www.dg-kunstraum.de

Galerie Bezirk Oberbayern: Sibylle Kobus & Sabine Münch - Ganz innen, bis 30. April, www.bezirk-oberbayern.de

Galerie der Künstler: Weaponartfair, bis 11. April, www.bbk-muc-obb.de

Galerie Handwerk: Frühlings-Intermezzo, bis 17. April, www.hwk-muenchen.de

Kunstverein München: Patricia L. Boyd - Hold, bis 9. Mai, kunstverein-muenchen.de

Pasinger Fabrik: Alles Paletti Eine Ausstellung der Klasse Pia Fries der Akademie der Bildenden Künste, bis 11. April, www.pasinger-fabrik.com

Platform: Perspektiven 2021, Förderpreis für junge Kunst, Ausstellung der nominierten Künstler*innen, bis 23. April, www.platform-muenchen.de

Tschechisches Zentrum: Tschechische Heldinnen, Plakat-Ausstellung, bis 16. April, munich.czechcentres.cz