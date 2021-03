Am Sonntag, 14. März, wird in München das irische Fest St. Patrick's Day gefeiert. Folklore-Vereine und Kobolde tanzen dieses Jahr jedoch nur virtuell. Nach Argentinien geht es mit dem WDR-Funkhausorchester und einem Konzertabend, der Astor Piazzolla gewidmet ist.

Theater, Oper & Tanz

Gärtnerplatztheater: "Primadonnen - Die Diven vom Gärtnerplatz", Live-Stream-Premiere, 13. März, 19 Uhr; www.gaertnerplatztheater.de

Kammerspiele: "The Digital Assembly/Die Versammlung" von Porte Parole, 11. März, 20 Uhr; "Dr. Berg", von und mit Fabian Moraw, Stream, 14. März, 19 Uhr; "Die solidarische Stadt - Was ist das?", Zoom-Gespräch, 16. März, 20 Uhr; "Dies Das - The Game: Geflüchtete auf der Balkanroute im Winter - Migrationskrise, oder politische Krise der EU?", Talk von und mit Tuncay Acar mit Dr. Nidžara Ahmetašević und Asmir Šabić, 17. März, 18 Uhr; "AmA ohne Maske", Ensemble-Vorstellungs-Podcast von Wiebke Puls; "Through a window", digitale Kunstwerke von Sulafa Hiazi, Habibi Kiosk; www.muenchner-kammerspiele.de

Nationaltheater: "Online-Matinee zu Der Rosenkavalier", 14. März, ab 11 Uhr on demand; "Montagsstücke", Video on demand; "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber, Regie: Dmitri Tcherniakov, Video on demand bis 15. März; www.staatsoper.tv

Residenztheater: "Superspreader" von Albert Ostermaier, eine Aufführung auf Zoom, 11./16. März, 19.30 Uhr, 15. März, 19 Uhr; "Finsternis" von Davide Enia, eine Aufführung auf Zoom, 12./13. März, 19.30 Uhr; "Leonce und Lena" von Georg Büchner, Regie: Thom Luz, 14. März, 19 Uhr; "Marienplatz" von Beniamin M. Bukowski, Regie: András Dömötör, 17. März, 19 Uhr; "Wolkendienst", Sneak Peek zu "Die Wolken, die Vögel, der Reichtum" von Thom Luz; "Tagebuch eines geschlossenen Theaters"; www.residenztheater.de

Deutsches Schauspielhaus, Hamburg: "Rose Bernd" von Gerhart Hauptmann, Regie: Karin Henkel, 13. März, 20 Uhr; www.schauspielhaus.de

Deutsches Theater, Berlin: "Woyzeck Interrupted" nach Georg Büchner, Regie: Amir Reza Koohestani, 13. März, 20 Uhr; "Das Gewächshaus" von Jordan Tannahill, Regie: Salome Dastmalchi, Live-Stream, 16. März, 20 Uhr; www.deutschestheater.de

Kabarett

3sat: Florian Schroeder fahndet nach dem Bösen; Christoph Sonntag: Kein Trend verpennt!; Helmut Schleich: Kauf, du Sau!; Die Anstalt; Bayerischer Kabarettpreis 2020; Florian Scheuba: Folgen Sie mir auffällig; Urban Priol: TILT 2020; Sebastian Pufpaff: Puffpaffs Happy Hour - Best of 2020; Philipp Weber: KI - Künstliche Idioten; Erwin Pelzig: Weg von hier; Vince Ebert: Make Science great again; www.3sat.de/kabarett

BR Mediathek: Auf dem Nockherberg 2021: Die Fastenrede von Maxi Schafroth; Django Asül: Asül für alle; Ingo Appelt; Vereinsheim Schwabing; Luise Kinseher: Mama Bavaria; Christine Eixenberger: Fingerspitzenlösung; www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

Comedystreams: Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht; Felix Lobrecht: Kenn ick; Gerhard Polt: Fast wia im richtigen Leben; Jürgen von der Lippe: So geht's; Das Gipfeltreffen - Schubert, Sträter und König retten die Welt; Anke Engelke: Ladykracher; https://comedystreams.de

Pop & Jazz

Feierwerk: Online-Konzert von Che Sudaka, 14. März, 20 Uhr; www.feierwerk.de

Heppel & Ettlich: Angela Aux & Philip Bradatsch, 11. März, 20 Uhr; heppel-ettlich.de

Milla: Bleib Modern Album-Release-Stream, 12. März, 20 Uhr; www.milla-club.de

St. Patrick's Parade Munich: Livestream mit Paul Daly Band und Gästen, 14. März, 13 Uhr; www.facebook.com/pauldalybandofficial, St. Patricks Day online vom Munich Irish Network unter https://www.youtube.com/watch?v=do-Hk1_dSGE

Theater im Fraunhofer: Volksmusiktage Online mit Jodelfisch (11. März), Rudi Zapf & Zapf'nstreich (12. März), Bachour Ensemble (13. März), Titus Waldenfels (14. März), jeweils 19.30 Uhr; www.fraunhofertheater.de/volksmusiktage

Unterfahrt: Jazzstreams von Vadim Neselovskyi (11. März), Reis/Demuth/Wiltgen (12. März); Lionel Loueke (13. März), Michael Hornstein/Oliver Hahn (17. März); www.unterfahrt.de

Press Play Konzerte: Darjeeling & Maria Basel, 13. März, 20 Uhr; www.facebook.com/Pressplay.Livestreamkonzerte

Senftöpfchen Köln: Lou's The Cool Cats, 13. März, 20.15 Uhr; www.facebook.com/senftoepfchen

WDR Funkhausorchester: Felicidades Piazzolla! (zum 100. Geburtstag), 12. März, 20 Uhr; www.facebook.com/wdrfunkhausorchester

Klassik

BR-Klassik: BR-Symphonieorchester, Werke: Brahms, Strawinsky, Haydn, Leitung: Sir Simon Rattle, 12. März, 20.30 Uhr; www.br-klassik.de/concert/alle-konzerte-100.html

Allerheiligen-Hofkirche: "Vivaldis Vier Jahreszeiten", Violine: Mario Korunic, Münchner Kammerphilharmonie Dacapo, Leitung: Franz Schottky, 12. März, 19 Uhr; www.kammerdacapo.de

Arte Concert: Das Insula Orchestra spielt die Symphonien Nr. 1 und Nr. 3 von Louise Farrenc, Leitung: Laurence Equilbey; www.arte.tv/de/arte-concert/klassik

Elbphilharmonie: Konzert, Werke: Ravel, Beethoven, Klavier: Martha Argerich, Symphoniker Hamburg, Leitung: Sylvain Cambreling; Concerti und Capricen, Violine: Ilya Gringolts, Ensemble Resonanz, Leitung: Riccardo Minasi; www.elbphilharmonie.de/de/mediathek

Literatur

Bayerische Staatsgemäldesammlung: Johannes Gramlich "Begehrt, beschwiegen, belastend. Die Kunst der NS-Elite, die Alliierten und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen", mit Anna Ullrich, 11. März, 18 Uhr; www.youtube.com/watch?v=dky5iBlLP4Q&feature=youtu.be

Lyrik Kabinett: Marina Zwetajewa: Lob der Aphrodite, Lesung: Ralph Dutli, 11. März, 20 Uhr; www.lyrik-kabinett.de/veranstaltungen

Literaturhaus: Janosch zum 90. Geburtstag, Lesung und Filmausschnitte, Lesung: Shenja Lacher, mit Christoph Amend und Tillmann Prüfer, 11. März, 20 Uhr; Janosch-Matinée für Familien mit Kindern ab 6 Jahren, mit Robert und Zuzana Erby, Renate Groß, Peter Papakostidis und Irene Rovan, 14. März, 11 Uhr; Natalie Amiri "Zwischen den Welten. Von Macht und Ohnmacht im Iran", Moderation: Stephan Bierling, 16. März, 20 Uhr; www.literaturhaus-muenchen.de/programm

NS-Dokumentationszentrum: Gedenktag zur Erinnerung an die Deportation der Münchner Sinti und Roma am 13. März 1943, 13. März, 19 Uhr; www.ns-dokuzentrum-muenchen.de

Münchner Stadtbibliothek: Lesecafés für Kinder zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus, 15. bis 18. März; www.muenchner-stadtbibliothek.de/veranstaltungen

Ausstellungen

Munich Creative Business Week (MCBW) 2021: 6. bis 14. März, ca. 100 Veranstaltungen zum Thema Design, online und vor Ort, www.mcbw.de

Sammlung Goetz: SLG Stay Inspired, www.sammlung-goetz.de

Stiftung Internationale Jugendbibliothek: Migrations. Postkarten von Künstlern aus aller Welt, mit Videos und interaktiven Online-Angeboten, bis 26. Sept., www.ijb.de

Glyptothek: Sonderausstellung Bertel Thorvaldsen und Ludwig I. - Der dänische Bildhauer im bayerischen Auftrag, www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de

Pinakotheken: Online-Sammlung, Youtube-Kanal und in der "Kunstminute" Kunstwerke und die Kuratoren kennenlernen, Videoarbeiten der Ausstellung Max Beckmann / Omer Fast - Abfahrt; Mitschnitt der Medienkonferenz & Gespräch mit Anish Kapoor zur Ausstellung Anish Kapoor - Howl, www.pinakothek.de