Ein Wiedersehen mit Kirill Petrenko am Pult des BR-Sinfonieorchesters gibt es wohl erst wieder bei den Opernfestspielen.

Theater, Oper & Tanz

Gärtnerplatztheater: "Straus & Strauss & Co", Liederabend, Live-Stream, 20. Feb., 19 Uhr; www.gaertnerplatztheater.de

Residenztheater, München: "Es waren ihrer sechs" nach Alfred Neumann, Regie: Michał Borczuch, Online-Premiere, 18./20./24. Feb., 19 Uhr; "Niemand wartet auf dich" von Lot Vekemans, Regie: Daniela Kranz, Live-Stream 19. Feb., 19 Uhr, auf Zoom, 22. Feb., 19 Uhr; "Finsternis" von Davide Enia, Premiere auf Zoom, 20. Feb., 19.30 Uhr; "100 mal Lenz - Ein Versuch" nach Georg Büchner, auf Zoom, Regie: Gernot Grünewald, 21. Feb.,19 Uhr; "Superspreader" von Albert Ostermaier, auf Zoom, 23. Feb., 19 Uhr; "Tagebuch eines geschlossenen Theaters"; www.residenztheater.de

Kammerspiele: "Through a window", digitale Kunstwerke von Sulafa Hiazi, Habibi Kiosk; "Jeeps - Behind the Scenes" von Nora Abdel-Maksoud, Live-Stream der Tischprobe, 22. Feb., 20 Uhr; "AmA ohne Maske", Ensemble-Vorstellungs-Podcast von Wiebke Puls; https://www.muenchner-kammerspiele.de

Nationaltheater: "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber, Regie: Dmitri Tcherniakov, Video on demand bis 15. März; "Montagsstück XI: Der gestirnte Himmel", 22. Feb., 20.15 Uhr; "Montagsstücke", Video on demand; www.staatsoper.tv

Schauburg: "Schreimutter" nach Jutta Bauer, Regie: Taki Papaconstantinou, 19. Feb., 15 Uhr; https://www.schauburg.net

Maxim Gorki Theater, Berlin: "Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden" von Sibylle Berg, Regie: Sebastian Nübling, 19. Feb, ab 19.30 Uhr für 24 Stunden online; "Futureland" von Lola Arias, 24. Feb, ab 19.30 Uhr für 24 Stunden online; www.gorki.de

Kabarett

3sat: Max Uthoff: Moskauer Hunde; Philipp Weber: KI - Künstliche Idioten; Kroymann (1-3) - Sketch-Comedy mit Maren Kroymann; Michael Hatzius: Echsoterik; Urban Priol: Im Fluss; Sebastian Pufpaff: Wir nach; Till Reiners: real bleiben; www.3sat.de/kabarett

BR Mediathek: Luise Kinseher: Mama Bavaria; Django Asül: Rückspiegel 2020; Christine Eixenberger: Fingerspitzenlösung; www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

Comedystreams: Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht; Felix Lobrecht: Kenn ick; Gerhard Polt: Fast wia im richtigen Leben; Jürgen von der Lippe: So geht's; https://comedystreams.de

Josef Hader: Privat; Hader spielt Hader; Hader muss weg; Privat; Im Keller; Hader fürs Heim, Bunter Abend, Homestories; https://player.hader.at

ZDF: Max Uthoff und Claus von Wagner: Die Anstalt; www.zdf.de/comedy/die-anstalt

Pop & Jazz

Milla: "Telemilla" mit Ark Noir (18. Feb.), Idreamt (19. Feb.), Pho Queue (20. Feb.), jew. 20 Uhr; www.milla-club.de

Pasinger Fabrik Couch Konzerte: Stefan Noelle & Band, 19. Feb., 20 Uhr; Diogenes Quartett, 21. Feb., 18 Uhr; www.pasinger-fabrik.de

Unterfahrt: Talibam! with Silke Eberhard & Nikolaus Neuser (18. Feb.), Charlotte Greeve's Wood River (19. Feb.), Mark Pusker Quartet (20. Feb.), Embryo (24. Feb.), jew. 20 Uhr; unterfahrt.de

Notenlos durch die Nacht: "Tierisch!" Online-Wunschkonzert, 23. Feb., 20 Uhr; www.notenlos.de/stream

311: Blue Album Live Stream, 20. Feb., 3 Uhr (Re-Stream um 21 Uhr); www.311streamsystem.com

Knust Hamburg: Der Wahnsinn (Punkrock), 20. Feb., 21 Uhr; www.facebook.com/DerWahnsinn.tv

MuTh Konzertsaal Wien: MuTh Lab #7 Sessions (Wiener Musik), 23./24. Feb., 17 Uhr; Sona MacDonald & The Whizkey Brothers, 24. Feb., 20 Uhr; muth.at

NoonChorus: Lord Huron, 18. Feb., 21 Uhr; The Walker Roaders, 23. Feb., 21 Uhr; noonchorus.com

Rufus Wainwright: Rufus in the Movies (feat. James Corden), 19. Feb., 23 Uhr; rufuswainwright.veeps.com

Village Vanguard New York: Billy Hart Quartet (Re-Stream), 19. bis 21 Feb.; villagevanguard.com

Klassik

Progressive Chamber Music Festival: Kammermusik des 21. Jahrhunderts, Klavier: Chano Dominguez, Kathleen Supove, Violine: Jennifer Choi, Sirius Quartet u.a.; www.youtube.com/watch?v=zMasScQl1VM&feature=youtu.be

Bayerische Staatsoper: Akademiekonzert, Werke: Beethoven, Schostakowitsch, Leitung: Kirill Petrenko, 20. Feb., 19 Uhr und 21. Feb., 19 Uhr; Montagssstück: Der gestirnte Himmel, Werke: Beethoven, Bayerisches Staatsorchester, Praetorius-Quartett, 22. Feb., 20.15 Uhr und 24. Feb., 19 Uhr; www.staatsoper.de/staatsopertv

Gärtnerplatztheater: Werke: Oscar Straus, Richard Strauss u.a., Orchester und Herrenchor des Staatstheaters am Gärtnerplatz, Leitung: Anthony Bramall, Andreas Kowalewitz, 20. Feb., 19 Uhr; www.gaertnerplatztheater.de

BR Klassik: "Klassik für Klugscheisser", Podcast mit Laury Reichart und Uli Knapp; www.br.de/mediathek/podcast/klassik-fuer-klugscheisser/829

Literatur

Literaturhaus: Philipp Lahm: Das Spiel. Die Welt des Fußballs, Lesung: Thomas Lettow, mit Dunja Hayali, 22. Feb., 20 Uhr; Martin Mosebach: Krass, Moderation: Barbara Vinken, 23. Feb., 20 Uhr; www.literaturhaus-muenchen.de/programm

Residenztheater: Manuel Vilas "Die Reise nach Ordesa", täglich neue Folgen jeweils um 18.30 Uhr; Resi liest "Jonathan Swift: Gullivers Reisen"; "Georg Büchners Briefverkehr", Podcast; Sibylle Canonica liest Georg Büchners "Der hessische Landbote"; www.residenztheater.de; Tagebuch eines geschlossenen Theaters, Staffel 2; www.youtube.com/watch?v=35LhBtpq3o8&list=PLOEkmDRNEAutXndpiDxLOy4iqbtUPFAa_

Kulturverein Herrsching: Lesung der chinesisch-deutschen Autorin Mei Shi zum Thema "Neujahr", www.youtube.com/watch?v=LQgTHR8ZeH0&feature=youtu.be

Ausstellungen

Alte Pinakothek: Sonderpräsentation zu Raffaels 500. Todestag, Live-Chat im Detail: Die ganze Welt Jan van Kessels, 23. Feb., 18.30 Uhr, www.pinakothek.de

Haus der Kunst: Ausstellungsfilme, digitale Audiorundgänge und mehr, digitale Live-Führung durch die Ausstellung Michael Armitage. Paradise Edict: Do., 18. Feb., 19 Uhr, www.hausderkunst.de

Stiftung Internationale Jugendbibliothek: Migrations. Postkarten von Künstlern aus aller Welt, mit Videos und interaktiven Online-Angeboten, 24. Feb. bis 26. Sept., www.ijb.de

The Metropolitan Museum of Art (Met), USA: viele digitale Angebote, www.metmuseum.org

National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul: Online-Präsentation der Sammlung mit zeitgenössischer Kunst aus Südkorea und der ganzen Welt, www.mmca.go.kr/eng/

Tokyo Fuji Art Museum: virtueller Rundgang durch die Sammlung mit Schwerpunkt auf Kunst und Kunsthandwerk aus Japan und Europa, www.fujibi.or.jp/en