Die US-amerikanische Rockband "Pearl Jam" streamt ihr legendäres Konzert vom Safeco Field in Seattle, und in München covern Künstler wie "Coconami", Maxi Pongratz, "Keglmaier" und Philip Bradatsch gegenseitig ihre Lieblingssongs.

Theater, Oper & Tanz

Gärtnerplatztheater, München: "La Cenerentola" von Gioachino Rossini, Regie: Brigitte Fassbaender, Video on demand; www.gaertnerplatztheater.de

Münchner Kammerspiele: "Through a window", digitale Kunstwerke von Sulafa Hiazi, Habibi Kiosk; "9/26 - Das Oktoberfestattentat" von Christine Umpfenbach, 11. Feb., 20 Uhr; "Dr. Berg", von und mit Fabian Moraw, Online Stream, 14. Feb., 19 Uhr; "Habitat@Home", digitaler Workshop mit Doris Uhlich, 15. Feb., 19 Uhr; "The Digital Assembly/Die Versammlung" von Porte Parole, Online-Stream, 16. Feb., 20 Uhr; "AmA ohne Maske", Ensemble-Vorstellungs-Podcast von Wiebke Puls; https://www.muenchner-kammerspiele.de

Nationaltheater, München: "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber, Regie: Dmitri Tcherniakov, Live-Stream, 13. Feb., 18.30 Uhr, anschließend Video on demand ab 15. Feb. bis 15. März; "Montagsstück XIV: Die Geschichte vom Soldaten", mit Dagmar Manzel, 15. Feb., 20.15 Uhr; "Montagsstücke", Video on demand;http://takemetotheriver.net www.staatsoper.tv

Residenztheater, München: "Dantons Tod" von Georg Büchner, Regie: Sebastian Baumgarten, 11. Feb., 19 Uhr; "Niemand wartet auf dich" von Lot Vekemans, Regie: Daniela Kranz, Aufführung auf Zoom, 12. Feb., 19 Uhr, Live-Stream 15. Feb., 19 Uhr; "Superspreader" von Albert Ostermaier, eine Aufführung auf Zoom, 13. Feb., 19 Uhr; "Leonce und Lena" von Georg Büchner, Regie: Thom Luz, 14. Feb., 19 Uhr; "Tagebuch eines geschlossenen Theaters"; www.residenztheater.de

Staatstheater Augsburg: "Winterreise", Tanztheater von Ricardo Fernando, on demand; "Bovary, ein Fall von Schwärmerei", Videoprojekt von Stefanie Sixt, on demand; Virtual-Reality-Inszenierungen: "Oleanna" von David Mamet, "Judas" von Lot Vekemans, "Der Mitarbeiter - Tagebuch eines Wahnsinnigen" nach Gogol, "Event" von John Clancy, "shifting_perspective" - A Virtual-Reality-Dance-Experience, "bolèro" - Ballett mit Musik von Maurice Ravel; www.staatstheater-augsburg.de

Kabarett

3sat: Kroymann (1-3) - Sketch-Comedy mit Maren Kroymann; Michael Hatzius: Echsoterik; Urban Priol: Im Fluss; Sebastian Pufpaff: Wir nach; Till Reiners: real bleiben; www.3sat.de/themen/kabarett-thementag-100.html

BR Mediathek: Luise Kinseher: Mama Bavaria; Django Asül: Rückspiegel 2020; Christine Eixenberger: Fingerspitzenlösung; www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

Comedystreams: Gerhard Polt: Fast wia im richtigen Leben; Jürgen von der Lippe: So geht's; https://comedystreams.de

Pop & Jazz

Milla: "Trikont Plays Trikont Plays Trikont" mit Coconami u.a., 11. Feb., 20 Uhr; Fancy Footwork Kinderdisco, 16. Feb., 14 Uhr; www.milla-club.de

Pasinger Fabrik: "Couch Konzerte" mit Trio Sfera (12. Feb., 20 Uhr) und Lisa Wahlandt Combo (14. Feb., 18 Uhr); www.pasinger-fabrik.de

Schwere Reiter: Music Mosaics - Sound & Light in Progress mit Silke Eberhard, Viola Yip u.a., 12./13. Feb., 20 Uhr; Sartori/Tramontana/Goodman, 14. Feb., 20 Uhr; www.schwerereiter.de

Stadtgarten Köln: Matthias Schriefl's Schlagerparty, 11. Feb., 11.11Uhr; Kaleo Sansaa (Soul), 12. Feb., 20 Uhr; Tom-Tom Digital - Karneval der Phantasie, 13. Feb., 20 Uhr; weitere Termine: www.stadtgarten.de/programm

WDR Funkhausorchester: Das etwas André Karnevalskonzert mit Dackl und Gästen, 14. Feb., 11.30 Uhr; www.facebook.com/wdrfunkhausorchester

Jade Bird: Live at RCA Studios, Nashville, 14. Feb., 2 Uhr (MEZ); www.jade-bird.com

Josh Groban: A Night in with Josh, 15. Feb., 21 Uhr; www.joshgroban.com

Pearl Jam: Legendäres Konzert vom 10. Aug. 2018 auf dem Safeco Field in Seattle, als Stream abrufbar ab dem 13. Feb.; pearljam.com

Tibet House US: 34th Annual Benefit Concert mit Eddie Vedder, Patti Smith, Phoebe Bridgers u.v.a., 18. Feb., 2 Uhr (MEZ); www.mandolin.com

Klassik

Wiener Symphoniker: Wohnzimmerkonzert, Werke: Lehár, Strauss, Ravel, Leitung: Lorenzo Viotti, Wiener Sängerknaben, 12. Feb., 20.15 Uhr; www.wienersymphoniker.at/

Münchner Rundfunkorchester: "Klassik zum Staunen", in fünf Etappen können Kinder und Familien fünf Komponisten, deren Zeit und Musik entdecken; www.rundfunkorchester.de/klassik-zum-staunen/tour/

Progressive Chamber Music Festival: Kammermusik des 21. Jahrhunderts, Klavier: Chano Dominguez, Kathleen Supove, Violine: Jennifer Choi, Sirius Quartet u.a.; www.youtube.com/watch?v=zMasScQl1VM&feature=youtu.be

Pasinger Fabrik: Trio Sfera "Sense & Sensibility", 12. Feb., 20 Uhr; www.pasinger-fabrik.de/programm/

Münchner Philharmoniker: Küchenklassiker, Werke: Mendelssohn, Borodin, Beethoven, 13. Feb., 19.30 Uhr; www.spielfeld-klassik.de/projekte/kuechenklassiker

Literatur

Residenztheater: Manuel Vilas "Die Reise nach Ordesa", täglich neue Folgen jeweils um 18.30 Uhr; Resi liest "Jonathan Swift: Gullivers Reisen"; "Georg Büchners Briefverkehr", Podcast; Sibylle Canonica liest Georg Büchner "Der hessische Landbote"; Tagebuch eines geschlossenen Theaters, Staffel 2; www.residenztheater.de

Valentin-Karlstadt-Musäum: Karl Valentin und Liesl Karlstadt "Am Heuboden"; www.youtube.com/watch?v=L_NJmD_loUM&feature=youtu.be

Deutscher Literaturfonds: 100 Autoren präsentieren ihre Arbeit im Internet; www.deutscher-literaturfonds.de/neustart-kultur/hundert-autoren-praesentieren-ihre-arbeit-im-internet/

Ausstellungen

Pinakotheken: Online-Sammlung, Kunstminute, Videoarbeiten der Ausstellung Max Beckmann / Omer Fast - Abfahrt, Mitschnitt der Medienkonferenz & Gespräch mit Anish Kapoor zur Ausstellung Anish Kapoor - Howl, Live-Dialogführung: Moritz von Schwind - Der Traum des Gefangenen, 1836, 12. Feb., 17 Uhr, in englischer Sprache, www.instagram.com/pinakotheken, www.pinakothek.de

Haus der Kunst: Ausstellungsfilme, digitale Audiorundgänge und mehr, z.B. Aufzeichnung des Streaming Festivals Shifting Perspectives. Franz Erhard Walther, Film zur Ausstellung Kapwani Kiwanga. Plot; www.hausderkunst.de/ausstellungen/digitale-angebote

Museum Fünf Kontinente: Online-Sammlung Fotografie mit etwa 135.000 Bilddokumenten, die ständig erweitert werden, Scans der originalen Inventarbücher der ethnologischen Sammlungen, www.museum-fuenf-kontinente.de

Glyptothek: Video zu den Bauarbeiten nach rund zweijähriger Generalsanierung, fast täglich neue Fotos, Kurzvideos und Informationen u.a. zur Sonderausstellung Bertel Thorvaldsen und Ludwig I. - Der dänische Bildhauer im bayerischen Auftrag, www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de

Tokyo Fuji Art Museum: virtueller Rundgang durch die Sammlung mit Schwerpunkt auf Kunst und Kunsthandwerk aus Japan und Europa, www.fujibi.or.jp/en

Take Me to the River: Online-Multimedia-Ausstellung des Goethe-Instituts mit künstlerischen Projekten aus Afrika, Asien, Mittel- und Südamerika zur Klimakrise, takemetotheriver.net