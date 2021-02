Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz .

Der Vibrafonist Tim Collins spielt mit seinem Trio in der Unterfahrt; die Glyptothek zeigt ihre erste Online-Ausstellung nach der Sanierung.

Theater, Oper & Tanz

in München:

Gärtnerplatztheater, München: "La Cenerentola" von Rossini, Regie: Brigitte Fassbaender, Live-Stream, 6. Feb., 18 Uhr; www.gaertnerplatztheater.de

Münchner Kammerspiele: "Flüstern in stehenden Zügen" nach dem Stück von Clemens J. Setz, Theater-Live-Film von Visar Morina, 7./9. Feb., 20 Uhr; "The Digital Assembly/Die Versammlung" von Porte Parole, Video und Live-Performance, 8. Feb., 20 Uhr; "AmA ohne Maske", Ensemble-Vorstellungs-Podcast von Wiebke Puls; https://www.muenchner-kammerspiele.de

Residenztheater, München: "Borderline" von Jürgen Berger, 4./10. Feb., 19 Uhr; "Marienplatz" von Beniamin M. Bukowski, Regie: András Dömötör, 5. Feb., 19 Uhr; "Dantons Tod" von Georg Büchner, Regie: Sebastian Baumgarten, 6. Feb., 19 Uhr; "Superspreader" von Albert Ostermaier, eine Aufführung auf Zoom, 7./9. Feb., 19 Uhr; "Niemand wartet auf dich" von Lot Vekemans, Regie: Daniela Kranz, eine Aufführung auf Zoom, 8. Feb., 19 Uhr; "Tagebuch eines geschlossenen Theaters"; www.residenztheater.de

Schauburg, München: "Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin" von Roland Schimmelpfennig frei nach Hans Christian Andersen, Regie: Andrea Gronemeyer, ab 8 J., 5. Feb., 15 Uhr; www.schauburg.net

Münchner Theater für Kinder: "Eddi, das Erdmännchen", "Der Froschkönig", "Der kleine Lord"; https://vimeo.com/muenchnerkindertheater

Überregional:

Staatstheater Augsburg: "Winterreise", Tanztheater von Ricardo Fernando, on demand; "Bovary, ein Fall von Schwärmerei", Videoprojekt von Stefanie Sixt, on demand; Virtual-Reality-Inszenierungen: "Oleanna" von David Mamet, "Judas" von Lot Vekemans, "Der Mitarbeiter - Tagebuch eines Wahnsinnigen" nach Gogol, "Event" von John Clancy, "shifting_perspective" - A Virtual-Reality-Dance-Experience, "bolèro" - Ballett mit Musik von Maurice Ravel; www.staatstheater-augsburg.de

Deutsches Theater, Berlin: "Die Pest" nach Albert Camus, Fassung von András Dömötör und Enikő Deés, 6. Feb., 20 Uhr; "Maria Stuart" von Friedrich Schiller, Regie: Anne Lenk, 9. Feb., 20 Uhr; www.deutschestheater.de; "Der Menschenfeind" von Molière, Regie: Anne Lenk, bis 6. März, www.berlinerfestspiele.de

Maxim Gorki Theater, Berlin: "Hamlet" von William Shakespeare, Regie: Christian Weise, 5. Feb., ab 19.30 Uhr für 24 Stunden online; "Die Hamletmaschine" von Heiner Müller, Regie: Sebastian Nübling, 10. Feb., ab 19.30 Uhr für 24 Stunden online; www.gorki.de

Schaubühne, Berlin: "Die Wildente (The Daughter)", Spielfilm von Simon Stone frei nach Henrik Ibsen, bis 5. Feb., 18 Uhr online; "Dämonen" von Lars Norén, Regie: Thomas Ostermeier, 5. Feb., 18 Uhr, bis 8. Feb., 18 Uhr online; "L'Homme de Passage: der Regisseur Klaus Michael Grüber", Dokumentarfilm von Christoph Rüter, 8. Feb., 18 Uhr, bis 11. Feb., 18 Uhr online; https://www.schaubuehne.de

Kabarett

3sat: Urban Priol: TILT 2020; Sebastian Pufpaff: Puffpaffs Happy Hour - Best of 2020; Philipp Weber: KI - Künstliche Idioten; Erwin Pelzig: Weg von hier; Vince Ebert: Make Science great again; www.3sat.de/themen/kabarett-thementag-100.html

BR Mediathek: Hannes Ringlstetter; Helmut Schleich; Günter Grünwald; Christian Springer und Michael Altinger; www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

Comedystreams: Stephan Bauer: Vor der Ehe wollt' ich ewig leben; Felix Lobrecht: Kenn ick; Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht; Till Reiners: Auktion Mensch; Georg Schramm & Urban Priol: Tun Sie es nicht!; https://comedystreams.de

ZDF: Max Uthoff und Claus von Wagner: Die Anstalt; www.zdf.de/comedy/die-anstalt

Pop & Jazz

in München

Glockenbachwerkstatt: Showdown@Sundown (Folk/Rock), 4. Feb., 19 Uhr; www.glockenbachwerkstatt.de

Harry Klein: Schabernack Livestream feat. Camea, 6. Feb., 20 Uhr; harrykleinclub.de

Pasinger Fabrik: "Couch Konzerte": Izabella Effenberg (Weltmusik), 5. Feb., 20 Uhr; David & Danino Weiss Quartett (Gypsy Swing), 7. Feb., 18 Uhr; www.pasinger-fabrik.de

Unterfahrt: Tim Collins (6. Feb.), SVM3 feat. Julian Hesse (10. Feb.), jew. 20 Uhr; unterfahrt.de

Milla: "Lieder und Geschichten" von Christin Henkel, 5. Feb., 20 Uhr; www.milla-club.de

Überregional:

Loft Köln: Jazz von Stemeseder/Berger/Landfermann (7. Feb.), Michael Moore (8. Feb.), 20.30 Uhr; www.loftkoeln.de

Club100 Bremen: Livestreams mit Milliarden (5. Feb.) und Catt (6. Feb.), jew. 20 Uhr; www.club100-bremen.de

A Rufus-Retro-Wainwright-Spective: "Out Of The Game" Pt. 1, 5. Feb., 23 Uhr; rufuswainwright.veeps.com

Silverstein: "Greatest Hits", Online Konzert, 6. Feb., 23 Uhr; silversteinstore.com

United We Stream: Live from Corsica Studios (London) mit Moxie u.a., 5./6. Feb., 21 Uhr; https://unitedwestream.org

Village Vanguard New York: Live-Jazz von Tyshawn Sorey, 5. bis 7. Februar; villagevanguard.com

Klassik

Allerheiligen-Hofkirche: Neujahrskonzert, Werke: Johann Strauß, Josef Strauß, Kammerphilharmonie Dacapo, Leitung: Franz Schottky, 5. Feb., 19 Uhr; www.kammerdacapo.de/de/konzerte/neujahrsmatinee-260-267

Bayerische Staatsoper: Montagsstück XIII, Leoš Janáček: "Tagebuch eines Verschollenen", Tenor: Pavol Breslik, Mezzosopran: Daria Proszek, Klavier: Robert Pechanec, 8. Feb., 20.15 Uhr, 10. Feb., 19 Uhr; www.staatsoper.de/stueckinfo/montagsstueck-xiii-tagebuch-eines-verschollenen/2021-02-08-20-15.html

Hochschule für Musik und Theater: Winterkonzert der Schulmusik, 5. Feb., 19 Uhr; www.hmtm.de/de/69-deutsch/meldungen/2662-winterkonzert-der-schulmusik

BR-Klassik Concert: Werke: Brahms, Mahler, Bariton: Christian Gerhaher, BR-Symphonieorchester, Leitung: Robin Ticciati, 5. Feb., 20.30 Uhr; www.br-klassik.de/concert/ausstrahlung-2382262.html

BR-Rundfunkorchester: Mittwochskonzert "Notte Italiana", Werke: Puccini, Catalani, Mascagni, Sopran: Krassimira Stojanowa, Leitung: Georg Stein, 10. Feb., 20.30 Uhr; www.rundfunkorchester.de/liveuebertragung-notte-italiana-muenchen-10-02-2021/k21049/

Elbphilharmonie: Kopfhörer #02, Podcast für junge Leute, mit Überraschungsgästen; www.elbphilharmonie.de/de/mediathek/elbphilharmonie-kopfhorer-02-was-horst-du-so/447

Progressive Chamber Music Festival: Kammermusik des 21. Jahrhunderts, Klavier: Chano Dominguez, Kathleen Supove, Violine: Jennifer Choi, Sirius Quartet u.a.; www.youtube.com/watch?v=zMasScQl1VM&feature=youtu.be

Literatur

Literaturhaus: "Erinnerung als Widerstand", mit Cécile Wajsbrot und Anne Weber, Moderation: Felix Stephan, 4. Feb., 20 Uhr; "Flucht und Grenzen", mit Gerald Knaus und Andreas Kossert, Moderation: Susanne Koelbl, 9. Feb., 20 Uhr; Johann Scheerer "Unheimlich nah", Moderation: Günter Keil, 10. Feb., 20 Uhr; www.literaturhaus-muenchen.de

Münchner Stadtbibliothek: Harry Potter Book Night im Livestream, 4. Feb., 20.15 Uhr; www.muenchner-stadtbibliothek.de/veranstaltungen/details/harry-potter-book-night-2021-3265

Milla Club: Christin Henkel "Achtsam scheitern. Wie ich die Erde retten und dabei gut duften wollte", musikalische Lesung, 5. Feb., 20 Uhr; milla-club.reservix.de/tickets-christin-henkel-musikalische-lesung-in-muenchen-milla-club-am-5-2-2021/e1646051; 10 Jahre Rationalversammlung, 9. Feb., 20 Uhr; milla-club.reservix.de/tickets-10-jahre-rationalversammlung-in-muenchen-milla-club-am-9-2-2021/e1646508

Ausstellungen

in München

Glyptothek: Wiedereröffnung nach rund zweijähriger Generalsanierung: Video zu den Bauarbeiten, fast täglich neue Fotos, Kurzvideos und Informationen u.a. zur Sonderausstellung Bertel Thorvaldsen und Ludwig I. - Der dänische Bildhauer im bayerischen Auftrag, www.antike-am-koenigsplatz.mwn.de

Haus der Kunst: Ausstellungsfilme, digitale Audiorundgänge und mehr, z.B. Aufzeichnung des Streaming Festivals Shifting Perspectives. Franz Erhard Walther, Film zur Ausstellung Kapwani Kiwanga. Plot; www.hausderkunst.de/ausstellungen/digitale-angebote

Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung: Sebastião Salgado - Exodus, 360-Grad-Rundgang durch die Ausstellung, my.matterport.com/show/?m=4ZcBkUg65xs&back=1 und Werke als Plakate im U-Bahntunnel Odeonsplatz online unter www.versicherungskammer-kulturstiftung.de/kunstfoyer/veranstaltungen/kunsttunnel-unter-dem-odeonsplatz-muenchen/

Bayerische Staatsbibliothek: Ausstellung München. Schau her!, www.bsb-muenchen.de/virtuelle-ausstellung-muenchen-schau-her/#0

International

Albertina Museum, Wien: Online-Sammlung mit derzeit 225.000 Werken; https://sammlungenonline.albertina.at

Belvedere Museum, Wien: Online-Führungen, Gespräche, Vorträge, Konzerte, https://www.belvedere.at/digital

British Museum, London: Kunst in 360-Grad-Rundumblicken erleben, https://artsandculture.google.com/project/360-videos

Tate Britain, London: Tate Archives: bereits 52.000 digitalisierte Objekte, www.tate.org.uk/art/archive/collections

Tokyo Fuji Art Museum: virtueller Rundgang durch die Sammlung mit Schwerpunkt auf Kunst und Kunsthandwerk aus Japan und Europa, www.fujibi.or.jp/en

Vatikanische Museen, Vatikanstadt: Virtuelle Rundgänge durch die Sixtinische Kapelle, den Alexandrischen Saal und andere Räume, www.museivaticani.va/content/museivaticani/de/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.2.html