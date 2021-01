Der ehemalige CSU-Politiker Peter Gauweiler ist zu Gast beim "Historischen Quartett" im Münchner Literaturhaus, und die Schauspielerin Jutta Speidel spricht in der Reihe "Sinfonische Lyrik" am Gärtnerplatztheater Texte zu "Don Juan".

Theater, Oper & Tanz

Gärtnerplatztheater, München: "Don Juan", Sinfonische Lyrik mit dem Orchester und Jutta Speidel als Sprecherin, 31. Jan., 19 Uhr; "Viktoria und ihr Husar" von Paul Abraham, Regie: Josef E. Köpplinger, video on demand; www.gaertnerplatztheater.de

Münchner Kammerspiele: "Die Zukunft der Kulturpolitik", Livestream-Gespräch, 31. Jan., 11 Uhr; "Gespenster - Erika, Klaus und der Zauberer" von Raum+Zeit, Online-Stream, 1. Feb., 20 Uhr; "Dr. Berg's Ferndiagnosen", Webserie von und mit Fabian Moraw, 3. Feb., 18 Uhr; "AmA ohne Maske", Ensemble-Vorstellungs-Podcast von Wiebke Puls; www.muenchner-kammerspiele.de

Nationaltheater, München: "Montagsstück XII: Bayerische Junior Ballett München", 1. Feb., 20.15 Uhr; Videos on demand: "Montagsstück XI: Sehnliches Verlangen", "Montagsstück IX: 8 Songs for a Mad King", bis 13. Feb.; "Paradigma", Ballett von Russell Maliphant, Sharon Eyal, Liam Scarlett, bis 6. Feb.; www.staatsoper.tv

Residenztheater, München: "Leonce und Lena" von Georg Büchner, Regie: Thom Luz, 28. Jan., 19 Uhr; "50 mal Lenz - Ein Versuch" nach Georg Büchner, eine Aufführung auf Zoom, Regie: Gernot Grünewald, 29. Jan.,19.30 Uhr; "Borderline" von Jürgen Berger, 30. Jan., 19 Uhr; "Superspreader" von Albert Ostermaier, eine Aufführung auf Zoom, 30. Jan., 19.30 Uhr; "Niemand wartet auf dich" von Lot Vekemans, Regie: Daniela Kranz, Aufführung auf Zoom, 31. Jan., 19 Uhr, Live-Stream 31. Jan., 18 Uhr; "Tagebuch eines geschlossenen Theaters"; www.residenztheater.de

Überregional:

Staatstheater Augsburg: "Winterreise", Tanztheater von Ricardo Fernando, on demand; "Bovary, ein Fall von Schwärmerei", Videoprojekt von Stefanie Sixt, on demand; Virtual-Reality-Inszenierungen: "Oleanna" von David Mamet, "Judas" von Lot Vekemans, "Der Mitarbeiter - Tagebuch eines Wahnsinnigen" nach Gogol, "Event" von John Clancy, "shifting_perspective" - A Virtual-Reality-Dance-Experience, "bolèro" - Ballett mit Musik von Maurice Ravel; www.staatstheater-augsburg.de

Deutsches Theater, Berlin: "Nepski-Prospekt", ein Film von René Pollesch, 30. Jan., 20 Uhr; "Onkel Wanja" von Anton Tschechow, Regie: Jürgen Gosch, bis 31. Jan. on demand; www.deutschestheater.de; "Der Menschenfeind" von Molière, Regie: Anne Lenk, bis 6. März, www.berlinerfestspiele.de

Maxim Gorki Theater, Berlin: "Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden" von Sibylle Berg, Regie: Sebastian Nübling, 27./29. Jan., ab 19.30 Uhr für 24 Stunden online; www.gorki.de

Kabarett

3sat: Urban Priol: TILT 2020; Sebastian Pufpaff: Puffpaffs Happy Hour - Best of 2020; Philipp Weber: KI - Künstliche Idioten; Erwin Pelzig: Weg von hier; Vince Ebert: Make Science great again; www.3sat.de/themen/kabarett-thementag-100.html

BR Mediathek: Hannes Ringlstetter; Helmut Schleich; Günter Grünwald; Christian Springer und Michael Altinger; www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

Comedystreams: Stephan Bauer: Vor der Ehe wollt' ich ewig leben; Felix Lobrecht: Kenn ick; Sebastian Pufpaff: Noch nicht Schicht; Till Reiners: Auktion Mensch; Georg Schramm & Urban Priol: Tun Sie es nicht!; https://comedystreams.de

ZDF: Max Uthoff und Claus von Wagner: Die Anstalt; www.zdf.de/comedy/die-anstalt

Pop & Jazz

In München:

Glockenbachwerkstatt: Elephant (Jazzrock), 29. Jan., 19 Uhr; www.glockenbachwerkstatt.de

Harry Klein: "München Elektronisch" mit DJ Hell u.v.a., 28. Jan., 20 Uhr; Bebetta In Bed & Bushbash, 30. Jan., 20 Uhr; harrykleinclub.de

Milla: "Telemilla" mit Arcsecond, 28. Jan., 20 Uhr; It's a Rock'n'Roll Love Letter, 31. Jan., 18 Uhr; www.milla-club.de

Schwere Reiter: Neue/Experimentelle Musik von Gunnar Geisse u.a., 28. bis 31. Jan., 20 Uhr; www.schwerereiter.de

Unterfahrt: Last Chance To Misbehave (28. Jan.), Norisha (29. Jan.), SiEA (30. Jan.), Francel/Morello/Faller (31. Jan.), Jazz Institut Abschlusskonzerte (1. bis 3. Feb.), jew. 20 Uhr; unterfahrt.de

Überregional:

A-Trane Jazzclub Berlin: Superjam (28. Jan.), Agita Rando Quartett (30. Jan.), jew. 20.15 Uhr; www.a-trane.de

Black Swarm Stream #13: Best of Depeche Mode & 80s, 30. Jan., 20 Uhr; twitch.tv/theblackswarm

CTM Festival 2021: Closing Concert mit Ultraflex u.a., 31. Jan., 20 Uhr; bit.ly/ctm2021xsl

Dringeblieben: Drum The World, Annemaríe Reynis (29. Jan.), Urban Wedding Band (30. Jan.), What The Häkk?! mit Linda Rum (3. Feb.), jew. 20 Uhr; dringeblieben.de/upcoming

Framed Stream #45: Adelle Nqeto (African Folk), 29. Jan., 20 Uhr; www.facebook.com/Framed.berlin

International:

44th annual Ann Arbor Folk Festival: Livestreams von Colin Hay, Ron Pope u.v.a., 30./31. Jan., 1 Uhr (MEZ); noonchorus.com/the-ark

Adam Lambert: Live from Roxy Theatre, 29. Jan., 21 Uhr; www.adamlambert.net

Cage The Elephant: Bread & Roses Benefizkonzert, 31. Jan., 2 Uhr (MEZ); www.cagetheelephant.com

Jimmy Eat World: Phoenix Sessions V, 29. Jan., 23 Uhr; www.jimmyeatworldlive.com

Music Feeds Festival: Benefizstream mit Sam Smith, Liam Gallagher u.v.a., 28./29. Jan.; everybodybelongshere.com/event-music-feeds

Sofar Sounds: Pop-Streams von Tiërny (28. Jan.) und Tatyana (29. Jan.), jew. 20 Uhr; www.sofarsounds.com

The Sessions: Livestreams von Pom (1. Feb.) und Hvnly (2. Feb.); www.thesessions.stream

Klassik

In München:

Herkulessaal: 3. Abokonzert B des BR-Symphonieorchesters, Werke: Verdi, Haydn, Schubert, BR-Chor, Leitung: Zubin Mehta, 28. Jan., 20.30 Uhr; www.br-chor.de/konzert/15194/

Wiener Symphoniker: Wohnzimmer-Konzert, Werke: Saint-Saëns, Schubert, Ltg: Giedrė Šlekytė, 29. Jan., 20.15 Uhr; www.wienersymphoniker.at/de/news/2021/1/wohnzimmer-konzerte-staffel-3

Gärtnerplatztheater: Sinfonische Lyrik, "Don Juan", Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz, Sprecherin: Jutta Speidel, Leitung: Anthony Bramall, 31. Jan., 19 Uhr; www.gaertnerplatztheater.de/de/produktionen/live-stream-don-juan.html?ID_Vorstellung=2932&m=450

Detailansicht öffnen Das Orchester des Gärtnerplatztheaters spielt unter der Leitung von Anthony Branmall "Don Juan" von Christoph Willibald Gluck, Jutta Speidel spricht die Verse dazu. (Foto: Stephan Rumpf)

Münchener Kammerorchester: Werke: Ravel, mit Yuki Kasai und Bridget McRae; www.youtube.com/channel/UC9rhSQJBjt0r8GSZvYC5Vzw

Überregional:

Arte Concert: Bryce Dessner und das Orchestre Philharmonique de Radio France, Werke: Sibelius, Dessner, Tschaikowski; www.arte.tv/de/videos/097599-000-A/bryce-dessner-und-das-orchestre-philharmonique-de-radio-france/

Progressive Chamber Music Festival: Kammermusik des 21. Jahrhunderts, Klavier: Chano Dominguez, Kathleen Supove, Violine: Jennifer Choi, Sirius Quartet u.a.; www.youtube.com/watch?v=zMasScQl1VM&feature=youtu.be

Elbphilharmonie: Kopfhörer #02, Podcast für junge Leute, mit Überraschungsgästen; www.elbphilharmonie.de/de/mediathek/elbphilharmonie-kopfhorer-02-was-horst-du-so/447

Literatur

NS-Dokumentationszentrum: "Spurensuche", Schreibwerkstatt mit Lena Gorelik, 31. Jan., 10-18 Uhr, Anmeldung bis 28. Jan.: www.ns-dokuzentrum-muenchen.de/veranstaltungen/aktuelle-termine/veranstaltungs-details/spurensuche-376/1283/zeitraum/2021/01/

Literaturhaus: "African Book Festival", literarisch-musikalische Performance mit José Eduardo Agualusa, Kalaf Epalanga u.a., (auf Englisch), 29. Jan., 20 Uhr; www.literaturhaus-muenchen.de/veranstaltung/african-book-festival-2021/; "Das Historische Quartett", mit Ute Daniel, Martin Schulze Wessel und Andreas Wirsching, Gast: Peter Gauweiler, 1. Feb., 20 Uhr; www.literaturhaus-muenchen.de/veranstaltung/das-historische-quartett-6/

Detailansicht öffnen Peter Gauweiler gehört zu den streitfreudigsten Ex-Politikern. Zusammen mit Ute Daniel, Martin Schulze Wessel und Andreas Wirsching diskutiert er nun über Literatur. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Residenztheater: Diskussionsreihe "München redet: Wie verändert das Coronavirus unsere Beziehungen?", mit Alexandra Föderl-Schmid, Eva Illouz und Armin Nassehi, 2. Feb., 19.30 Uhr; www.residenztheater.de/stuecke/detail/live-stream-muenchen-redet

Bayerische Akademie der Schönen Künste: Bestseller, Schlechtseller und Longseller, Vortrag: Klaus. G. Sauer; www.badsk.de/veranstaltungen/2021/bestseller-schlechtseller-und-longseller

Münchner Kammerspiele: Die Zukunft der Kulturpolitik, Experten-Talk im Livestream mit anschließendem offenen Austausch, mit Kathrin Habenschaden, Veronica Kaup-Hasler und Carsten Brosda, Moderation: Alex Rühle, 31. Jan., 11 Uhr; https://ww1.muenchner-kammerspiele.de/inszenierung/what-is-the-city-digitale-akademie-zur-zukunft-der-stadt

Ausstellungen

In München:

Ägyptisches Museum: Ausstellungsrundgang, Interviews und Videos zu Objekten und Ausstellungen, smaek.de/smaek-digital

Alte Pinakothek: Digitale Angebote direkt auf der Startseite, 28. Jan., 12.30 Uhr, Live Chat im Detail zu Tizians Bildnis Kaiser Karls V., Anmeldung per mail: programm@pinakothek.de, www.pinakothek.de, Sonderpräsentation zu Raffaels 500. Todestag, www.pinakothek.de/raffael

Bayerische Akademie der Wissenschaften: Projektfilm Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland in der Mediathek der BAdW, badw.de

Bayerische Staatsbibliothek: München. Schau her!, www.bsb-muenchen.de/virtuelle-ausstellung-muenchen-schau-her/#0

Kunsthalle München: Frühere Ausstellungen online: Du bist Faust. Goethes Drama in der Kunst, www.kunsthalle-muc.de/ausstellungen/faust-digital; und Mit Leib und Seele. Münchner Rokoko von Asam bis Günther, www.kunsthalle-muc.de/ausstellungen/rokoko-digital

Pinakotheken: Online-Sammlung, www.sammlung.pinakothek.de, Kunstminute, Kunstwerke und die Kuratoren kennenlernen, www.pinakothek.de/kunstminute; Videoarbeiten der Ausstellung Max Beckmann / Omer Fast - Abfahrt, www.pinakothek-der-moderne.de/ausstellungen/max-beckmann-omer-fast-abfahrt; Mitschnitt der Medienkonferenz & Gespräch mit Anish Kapoor zur Ausstellung Anish Kapoor - Howl, www.pinakothek.de/kapoor

International

Albertina Museum, Wien: Online-Sammlung mit derzeit 225.000 Werken; https://sammlungenonline.albertina.at

Belvedere Museum, Wien: Online-Führungen, Gespräche, Vorträge, Konzerte, https://www.belvedere.at/digital

British Museum, London: Kunst in 360-Grad-Rundumblicken erleben, https://artsandculture.google.com/project/360-videos

Tate Britain, London: Tate Archives: bereits 52.000 digitalisierte Objekte, www.tate.org.uk/art/archive/collections

Tokyo Fuji Art Museum: virtueller Rundgang durch die Sammlung mit Schwerpunkt auf Kunst und Kunsthandwerk aus Japan und Europa, www.fujibi.or.jp/en

Vatikanische Museen, Vatikanstadt: Virtuelle Rundgänge durch die Sixtinische Kapelle, den Alexandrischen Saal und andere Räume, www.museivaticani.va/content/museivaticani/de/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.2.html