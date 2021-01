Theater, Oper & Tanz

Gärtnerplatztheater, München: "Viktoria und ihr Husar" von Paul Abraham, Regie: Josef E. Köpplinger, 23. Jan., 19 Uhr, Livestream; "La Strada" nach Federico Fellini, Ballett von Marco Goecke, Video on demand; www.gaertnerplatztheater.de

Münchner Kammerspiele: "Jeeps - Behind the Scenes" von Nora Abdel-Maksoud, Live-Stream der Tischprobe, 23. Jan., 20 Uhr; "9/26 - Das Oktoberfestattentat" von Christine Umpfenbach, 21.1., 20 Uhr; "The Digital Assembly/Die Versammlung" von Porte Parole, 26. Jan., 20 Uhr; "Kammerspiele - Jammerspiele", BR-Mediathek; "Gespenster - Erika, Klaus und der Zauberer" von Raum+Zeit, Livestream-Premiere, 20. Jan., 20 Uhr; "AmA ohne Maske", Ensemble-Vorstellungs-Podcast von Wiebke Puls; https://www.muenchner-kammerspiele.de

Nationaltheater, München: "Montagsstück XI: Sehnliches Verlangen", 25. Jan., 20.15 Uhr; Videos on demand: "Montagsstück IX: 8 Songs for a Mad King", bis 13. Feb.; "Paradigma", Ballett von Russell Maliphant, Sharon Eyal, Liam Scarlett, bis 6. Feb.; "Hänsel und Gretel"/"Schwanensee", bis 27. Jan.; "Oratorio de Noël", bis 23. Jan.; www.staatsoper.tv

Residenztheater, München: "Niemand wartet auf dich" von Lot Vekemans, Regie: Daniela Kranz, auf Zoom, 22. Jan., 19 Uhr (Premiere), 24./27. Jan., 19 Uhr; "Leonce und Lena", 23. Jan., 19 Uhr; "Superspreader", auf Zoom, 25. Jan., 19.30 Uhr; "50 mal Lenz - Ein Versuch" auf Zoom, 26. Jan.,19.30 Uhr; "Dantons Tod" , 27. Jan., 19 Uhr; "Tagebuch eines geschlossenen Theaters"; www.residenztheater.de

Überregional

Deutsches Theater, Berlin: "Onkel Wanja" von Anton Tschechow, Regie: Jürgen Gosch, bis 31. Jan. on demand; "Woyzeck interrupted" von Mahin Sadi und Amir Reza Koohestani nach Georg Büchner, 23. Jan., 20 Uhr; www.deutschestheater.de; "Der Menschenfeind" von Molière, Regie: Anne Lenk, bis 6. März, https://www.berlinerfestspiele.de/de/berliner-festspiele/on-demand/2020/theatertreffen/starke-stuecke.html

Maxim Gorki Theater, Berlin: "Futureland" von Lola Arias, 22. Jan., ab 19.30 Uhr für 24 Stunden online; www.gorki.de

Schaubühne, Berlin: "Peer Gynt" (Teil I und II) von Henrik Ibsen, Regie: Peter Stein, bis 21. Jan., 18 Uhr online; "Winterreise im Olympiastadion" nach Friedrich Hölderlin, Regie: Klaus Michael Grüber, 24. Jan., 18 Uhr, bis 27. Jan., 18 Uhr online; "Megalopolis" von Constanza Macras, 27. Jan., 18 Uhr, bis 30. Jan., 18 Uhr online; https://www.schaubuehne.de

Thalia Theater, Hamburg: Lessingtage 2021 Digital, Online-Festival, bis 31. Jan, je 19-24 Uhr, www.thalia-theater.de/lessingtage

Schauspielhaus Zürich: "Der Mensch erscheint im Holozän" nach Max Frisch, Regie: Alexander Giesche; https://www.berlinerfestspiele.de/de/berliner-festspiele/on-demand/2020/theatertreffen/starke-stuecke.html

Volksbühne, Berlin: "Hitler Baby One More Time" von Dor Aloni und Raban Witt, online ab 27. Jan., https://www.volksbuehne.berlin

Kabarett

3Sat: Urban Priol: Tilt 2020; Sebastian Pufpaff: Puffpaffs Happy Hour - Best of 2020; Philipp Weber: KI - Künstliche Idioten; Erwin Pelzig: Weg von hier; Vince Ebert: Make Science great again; https://www.3sat.de/themen/kabarett-thementag-100.html

BR Mediathek: Hannes Ringlstetter; Helmut Schleich; Günter Grünwald; Christian Springer und Michael Altinger; https://www.br.de/mediathek/rubriken/kabarett-comedy

Pop & Jazz

Lustspielhaus Couch Konzerte: Valentin Preissler Quintett, 22. Jan., 20 Uhr; lustspielhaus.de

Unterfahrt: Nick Woodland, 23. Jan., 20 Uhr; Abschlusskonzert des Jazz-Instituts, 26. Jan., 19 Uhr; unterfahrt.de

Überregional

Big Berry Duo: Jazz-Livestream aus Kreuzberg, 22. Jan., 17 Uhr; www.facebook.com/bigberryduo John Garner: Folkpop aus Augsburg im Livestream, 23. Jan., 20.30 Uhr; www.johngarner.de

Panda Platforma Berlin: Israel Music Night #5 (21. Jan.), Suzanna: Lieder von Alexandra (23. Jan.), Karsten Troyke (27. Jan.), jew. 20 Uhr; panda-platforma.berlin

Tafelhalle Nürnberg: Wolfgang Haffner Trio, 24./25. Jan., 20 Uhr; www.kunstkulturquartier.de/tafelhalle

International

She Rocks Awards 2021: Livestream der Verleihung, Musik von Magnolia Boulevard, 23. Jan., 3 Uhr (MEZ); sherocksawards.com

Signature Sounds: Streams von Erin McKeown (22. Jan.), Larry Sparks (25. Jan.), Sons of Serendip (26. Jan.); www.signaturesounds.com/homesessions

Sofar Sounds: Livestreams von I.M.O (21. Jan.) und Latir (22. Jan.), jew. 20 Uhr; www.sofarsounds.com

The Hives: World Wide Web World Tour, 21. Jan., 20 Uhr; store.thehives.com

The Sessions: Livestream von Brlrs (Punk) am 25. Jan.; www.thesessions.stream

Village Vanguard New York: Livestreams mit Jazzdrummer Eric Harland, 23./24. Jan. (24 Std. lang abrufbar); villagevanguard.com

Klassik

Wiener Symphoniker: Wohnzimmer-Konzert, Werke: Schreker, Bottesini, Zimmermann, Leitung: Patrick Hahn, 22. Jan., 20.15 Uhr; https://www.wienersymphoniker.at/de/news/2021/1/wohnzimmer-konzerte-staffel-3

Prinzregententheater: Arien und Ensembles aus verschiedenen Jahrhunderten, Studierende des Master-Studiengangs Musiktheater/Operngesang der Theaterakademie August Everding, 23. Jan., 15.30 Uhr; https://www.theaterakademie.de/spielplan-tickets/stueckinfo/livestream-arien-zeigen/2021-01-23-15-30.html

Richard Wagner Verband: "Die wechselvolle Geschichte des Hauses Wahnfried in Bayreuth", Vortrag: Sven Friedrich, 23. Jan., 15 Uhr, via Zoom, Anmeldung unter info@rwv-muenchen.de; http://www.rwv-muenchen.de/RWV_Veranstaltung_2021_Friedrich.php

Literatur

Literaturhaus: "Antisemitismus und Verschwörungsmythen", mit Katharina Nocun, Ronen Steinke und Amelie Fried, 26. Jan., 20 Uhr; https://www.literaturhaus-muenchen.de/veranstaltung/antisemitismus-verschwoerungstheorien/

Residenztheater: Manuel Vilas "Die Reise nach Ordesa", täglich neue Folgen jeweils um 18.30 Uhr; https://www.residenztheater.de/resi-liest/die-reise-nach-ordesa; Ronya Othmann "Die Sommer", täglich neue Folgen jeweils um 18.30 Uhr; https://www.residenztheater.de/resi-liest/resi-liest-die-sommer, Resi liest "Georg Büchners Briefverkehr", Podcast; https://www.residenztheater.de/resi-liest/resi-liest-briefe-von-georg-buechner; Sibylle Canonica liest Georg Büchner "Der hessische Landbote"; https://www.residenztheater.de/resi-liest/resi-liest-der-hessische-landbote

Literaturportal Bayern: "Mit Lyrik ins neue Jahr", Lesung: Christine Knödler, 22. Jan., 9.30 Uhr; https://www.literaturportal-bayern.de/literaturkalender?task=lpbevent.default&id=17371

Monacensia: #Lesen, Buchclub für Jugendliche ab 10 Jahren, 25. Jan., 15 Uhr, Eintritt frei; https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/veranstaltungen/details/lesen-3270

Ausstellungen

In München

Museum Brandhorst: Future Bodies from a Recent Past—Sculpture, Technology, and the Body since the 1950s, bis 23. Jan., Online-Forschungssymposium zur Geschichte der zeitgenössischen Skulptur, auf Englisch auf dem Youtube-Kanal des Museums, www.museum-brandhorst.de

Galerie der Künstler: Bayerische Kunstförderpreise Bildende Kunst, 26. Jan. bis 28. Feb., Online-Vernissage: Di., 26. Jan., 19 Uhr und ab 02. Feb. Videoportraits der gezeigten Positionen, beides unter www.bbk-muc-obb.de/galerie-der-kuenstler/aktuell

Haus der Kunst: Aufzeichnung des Streaming Festivals Shifting Perspectives. Franz Erhard Walther, Film zur Ausstellung Kapwani Kiwanga. Plot; Do., 21. Jan., 19 Uhr, Künstlergespräch mit Michael Armitage und Yvonne Adhiambo Owuor, Übertragung per Livestream, mit Anmeldung; Sa., 23. Jan., 18 Uhr, digitale Live-Führung durch die Ausstellung Michael Armitage. Paradise Edict; www.hausderkunst.de/ausstellungen/digitale-angebote

Pinakotheken: Kunstminute, Kunstwerke und die Kuratoren kennenlernen; Videoarbeiten der Ausstellung Max Beckmann / Omer Fast - Abfahrt; Mitschnitt der Medienkonferenz & Gespräch mit Anish Kapoor zur Ausstellung Anish Kapoor - Howl, Do., 21. Jan., 12.30 Uhr, Live Chat zu "Bauer beim Pfropfen eines Baumes" von Jean-François Millet ( Neue Pinakothek), Mi., 27. Jan., 18.30 Uhr, Live Chat zu Franz von Lenbachs "Bildnis des Adolf Friedrich von Schack" (Sammlung Schack), alle Termine auf der Webseite unter "Programm", https://www.pinakothek.de vorher per Mail anmelden: programm@pinakothek.de

International

Albertina Museum, Wien: Online-Sammlung mit derzeit 225.000 Werken; https://sammlungenonline.albertina.at

Belvedere Museum, Wien: Online-Führungen, Gespräche, Vorträge, Konzerte, https://www.belvedere.at/digital

British Museum, London: Kunst in 360-Grad-Rundumblicken erleben, https://artsandculture.google.com/project/360-videos

Tate Britain, London: Tate Archives: bereits 52.000 digitalisierte Objekte, www.tate.org.uk/art/archive/collections

Tokyo Fuji Art Museum: virtueller Rundgang durch die Sammlung mit Schwerpunkt auf Kunst und Kunsthandwerk aus Japan und Europa, www.fujibi.or.jp/en

Vatikanische Museen, Vatikanstadt: Virtuelle Rundgänge durch die Sixtinische Kapelle, den Alexandrischen Saal und andere Räume, www.museivaticani.va/content/museivaticani/de/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.2.html